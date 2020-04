Lyhyesti lukijoilta: Kyllä minä niin riemuitsen Gretan kanssa

Kyllä minä niin riemuitsen Gretan kanssa. Ilmanlaatu on parantunut suurkaupungeissa. Lentokoneet eivät hetkeen saastuta, kiitos koronan.

Pekko

Sunnuntain trulliralli on peruttu ja kielletty. En kaipaa meluavaa kakaralaumaa oveni taakse kerjuulle.

Yötyöläinen

Nimimerkki Fakta (HäSa 2.4.), eikö olisi hienompaa tukea ja arvostaa hallituksen tekemisiä – puhaltaa yhteiseen hiileen? Puoluepolitiikan teko tässä tilanteessa on epäisänmaallista minun mielestäni.

Jaska

Rauno A. Järvinen, ikäväkseni toriparkki on palautunut aina käsittelyyn jotain kautta, valtuusto on kuitenkin ainut joka voi sille sinetin antaa. Selvitykset on tehty, nyt muutetaan jo velvoitepaikka vaatimuksia jotta Investointipäätös menisi eteenpäin… Säälittävää.. Jos nyt torpataan, niin toriparkilla ei ole enää muita kuin tekosyitä palata käsittelyyn tulevaisuudessa. Kuntalaisten äänikin on jo selvitetty. Toivotaan päättäjille viisautta suojata kaupungintalous toriparkilta.

Janne Liukkonen

Upein ja mieltä sulostuttava kirkonkellarisuunnitelma sisältäisi jalankulkukellaritunnelin suoraan valmiiseen läpeen keskustalon puolelle. Kaupungin rahoilla viisi kerrosta lisää. Kauppiastalo ratkaisee liikenneongelmatkin, miksi enää kaduilla liikuttaisiin?

Trampoliinibondi

Teppo Turjalla (ps.) oli aprillipäivänä kirjoitus tässä lehdessä, jossa oli aika paljon olettamaa faktan sijaan. Ainakin tilintarkastusyhteisön valitsee valtuusto tarkastuslautakunnan tekemän kilpailutuksen ja sen tekemän ehdotuksen pohjalta. Tämä ei siis ole hallituksen valinta. Oppi ja ikä kaikki.

Pekka Kääriäinen, tarkastuslautakunnan varapj. (kok.)

Jihuu! Jokin järvi voisi olla Apen Rillijärvi!

Usko

Hämeenlinnan kaupungin tämän kauden kesä- ja kausityöntekijät: Vt. yhdyskuntajohtajan allekirjoittamassa kaupungin ilmoituksessa selkeästi todetaan näin: ”Tilanne kesä- ja kausityöpaikkojen täyttämisen osalta selviää 30.4 2020 mennessä.” Paikat täytetään 4.5.2020 alkaen tai myöhemmin sovittavana ajankohtana. Eli ilmoituksesta käy ilmi, että kaikilla joille kesä- tai kausityö mahdollistuu, se voi aikaisintaan alkaa 4.5.2020, ei aikaisemmin. Tsemppiä arkeen. Asioilla on tapana selvitä.

Kesä- ja kausiduunarien puolesta