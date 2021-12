Lyhyesti lukijoilta: Kyllä niin joulumieli meni matalaksi, kun oli sakkolappu auton lasissa

Kyllä niin joulumieli meni matalaksi kun parin minuutin liikkeessä käynnin jälkeen oli sakkolappu auton lasissa. Luulinkin ensin iloiseksi joulutervehdykseksi. Eikö edes jouluviikolla voisi saada pysäköidä ilmaiseksi? Siitä olisi kauppiaillekin hyötyä. Lahjakortin osto tuli nyt kalliiksi ja ostajalle kurja fiilis.

Toivottavasti kaupunki käyttää nämä rahat hyvään tarkoitukseen

Toivon joulun alla elämän näköisiä artikkeleita perheistä. HäSa ei ole sisustuslehti. Epäkäytännöllisiä eteisiä kenkävuorineen. Keittiöitä, joissa nyt kokataan niin että höyry käy, vispilät roiskuu ja kodinkoneiden johdot kiemurtelevat pöytätasoilla. Perheissä vaeltaa myös pyykkiteline, joulusta huolimatta. Luvun alla olevia kirjoja ja lehtiä on valonlähteiden alla ja joku jahtaa toista tyhjentämään treenikassin eteisestä, kun patterilla märkä lapanen tiputtaa veskaan kuravettä. Elämän keskelle ei mahdu sisustuskrääsää pölyä keräämässä. On jokunen taulu tai peritty esine, sekin vähän vinossa lasten, kissojen tai koirien pyyhältäessä ohi. On juuret ja historia, jota ei tarvitse kuvittaa ranskalaisilla sisustusesineillä.

Teija Sydänmaanlakka

Kaipaan torille perinteistä jouluseimeä.

Kaupunkilainen

Kiitokset Sari Oksalalle ja Kaj Nordenswanille asioitten tulkitsemisesta oikealla tavalla ilman “Katinalan-mafian” kostomentaliteettia. (HäSa 4.12. ja 17.12.)

Joku roti touhuihin

Hyvä työministeri, sen takiahan ihminen on työkyvyttömyyseläkkeellä, koska on vamma tai sairaus joka estää täyspainoisen työnteon ja nyt haluatte repiä heidät takaisin töihin. (HäSa 17.12.) Ei kukaan työnantaja palkkaa puolikuntoista nykypäivänä. Työvoimapulaanne saatte keksiä aivan muun ratkaisun.

Ojoinen

Hienosti toimi tuo 20.12. robotin tekemä kysely koronarokotuksesta. Klo. 18 piti tulla soitto niille kaikille ennen 12.12. soittaneille kenelle ei ole tullut vastasoittoa. Eipä tullut minulle vaikka olin soittanut 8.12. Olisiko fiksu tietokone (eli ohjelmoija) päättänyt että ei tarvitse soittaa koska samasta numerosta soitin uusiksi 14.12 tietämättä tuolloin että ruuhkaa oli valtavasti?

TeeP

Puolustusvoimat uutisoi “Varusmiesten ja -naisten fyysinen kunto rapistuu rapistumistaan. Lähes historian huonoin tulos Cooperin testissä.” Pitäisikö Puolustusvoimien tarkistaa ohjeistuksiaan varusmiesten iltavapaiden/viikonloppulomien suhteen jos vapaille/lomille saavat lupia vain SM-tason urheilijat?

Myös huolissaan

Tiedä sitten, mitä näillä rokotusvastaisilla hoitajilla ja lääkäreillä on suomalaisia vastaan, kun melskataan keskusteluryhmissä ja ollaan niin “itsenäisiä”? Entä, jos nyt syttyisi sota: mikähän peruste heiltä silloin löytyisi olla hoitamatta haavoittuneita? Ehkä haavoittuminen tai vamma olisi “ihan oma syy”?

Riskiryhmäläinen

24H. Ilmeisesti nykyään 24h aukioloaika ei tarkoita että ollaan saman vuorokauden aikana auki kaikki 24 tuntia. Kovasti Prisma Hämeenlinna mainostaa että 20.12. alkaen 24h auki, vaan aukesiko ovet aamulla neljän aikaan? No ei auennut. Turhaan lähdin yli 20 km päästä maalta ostoksille.

Punainen Ford

Eikka kehottaa Virveliä pysymään asiassa. No asia oli vertailu koronan vakavasti ottavan Krista Kiurun ja bilettämisen vakavasti ottavan Sanna Marinin välillä. Oppositiostakin varmaan löytyy koronan suhteen eri linjoja, mutta niistä en kirjoittanut.

Virveli

Voisiko toimituksenne selvittää kenen vastuulle kuuluu sähköisen palovaroittimen pariston vaihto? Olen vanha ihminen enkä pysty itse sitä tekemään. Eikä huoltomies ollut halukas hommaan. Pitäisikö ison rahan olla mukana? Minulla vain ei ole varaa siihen. Olisin kiitollinen jos saisin tiedon asiaan. Kiitos!

Myllymäeltä

Kiitos suuresta joululahjasta eläimille allekirjoittamalla kansalaisaloite “Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla” verkossa tai tulostettavalla lomakkeella!

Kristiina Sotiriou, Lieksa