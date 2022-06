Lyhyesti lukijoilta: Läheisellä ei ole toivoakaan päästä Viipurin terveysasemalle – Miksi on maksettu veroja koko aikuisikä?

Läheisellä pitkittynyt yskä, unettomat katkouniset yöt ja yritys päästä julkiseen tervydenhuoltoon Viipurintielle! Turha toive. Ohjeistus: yskimistä ja Buranaa! Onneksi on yksityinen terveydenhuolto, tosin kallis sellainen. Miksi on maksettu veroja koko aikuisikä?

Voi hyvää päivää

Hymypatsaan saajan valitsevat luokkakaverit. Reilu, toiset huomioonottava ja positiivista ilmapiiriä yhteisöön tuova luokkakaveri ansaitsee huomion, jota hymypatsas symboloi. Sen antaminen ei ole keneltäkään pois vaan pikemmin se vahvistaa sellaisista toisiin ihmisiin suhtautumisen mallia, johonjokaisen tulisi pyrkiä. Hymypatsas kertoo myös vuosien päästä, niin saajalleen itselleen kuin myös muille, patsaan saajan olevan hyvä kaveri.

Anne Laatikainen

Iittalan yhtenäiskoulun rehtori, Hämeenlinna

On se hienoa Kaurialassa tuulettaa opettajien erinomaisuutta! Muistaakseni lukiota käytiin lähes kaksi kolmasosaa etänä. Siis lukion voisi käydä puhtaasti verkkosovelluksena. Yhtään lukua ei näkynyt jutussa (HäSa 31.5.), montako kirjoittajaa reputti, saati tietoa, minkälaista tukea he saavat erinomaisilta opettajilta – ei mitään, ei edes yhteydenottoa: “Katsotaanpa, mikä oli epäonnistumisen syy.”

Impropatur

Nimimerkille VK, Ojoinen (HäSa 31.5.): Jos lähtisin pois tilaisuudesta, jossa en saa puheista selvää, niin en voisi olla missään tilaisuudessa. Kyllä sitä yksi tilaisuus pitää kestää. Toki on hienoa, että annat palautetta kirkon äänentoistosta.

Äänentoisto kuntoon

Eihän siihen Pöölin nurkalta yksisilmä-baari-saunalle vievä reitti tarvitse erikseen pysäköintikieltoa (HäSa 31.5.), koska se on kevyen liikenteen väylä. Lisäksi koko alue on myös pysäköintikieltoaluetta! Mutta Hämeenlinnassa pysäköinti on kuitenkin iltaisin ja viikonloppuisin vapaata…

Jalankulkija

Kolme murhamiestä, Päivi Räsänen ja yksi räp-artisti. Mikä tämä oikeusvaltio on?

Usko meinaa väkisin mennä

Päivi hyvä! ( HäSa 31.5.) olet aivan oikeassa, Poltinahon ympyrä on vaarallinen ja autoilijan kuuluu siinä pyöräilijää väistää. Mutta vaarallinen on myös Poltinahontie, kun pyöräilijät kuvittelevat sielläkin olevansa oikeutettuja suihkimaan aina suojatien yli ajamalla. Siihenhän he eivät ole oikeutettuja. Vaarallista sekin. Ollaan kaikki tienkäyttäjät tarkkoina ja koitetaan välttää jo likipiti-tilanteetkin.

Päivittäin autoileva

Kokoomuksen varavaltuutettu Kari Marttinen on ottanut mallia äärioikealta ja listannut pitkän listan asioita jotka eivät koskaan tule toimimaan uudessa sote-mallisssa (HäSa 1.6.). Pelkkiä ongelmia ja vaikeuksia menossa ja tulossa, hänen mielestään. Ainakaan minä en löydä kirjoituksesta ensimmäistäkään kohtaa siitä miten asiat sitten pitäisi tehdä? Miksi valtuutettu tai edes varasellainen sitten on olemassa?

Jaska

Uudistunut lehti on “likaisen” värinen, painatuspohja ja värikuvat sameat ja painettu teksti niin himmeästi erottuva ja tasapaksua pötköä. Suurennuslasi tarvitaan ja sääsivu on tosi hankala. Parempi entinen asu. Oli useamman päivän sää ja maakunnittain eritelty. Nyt sekavaa mössöön, josta “erkinkin” on vaikea saada selvää, puhumattakaan tämmöisestä iäkkäämmästä lukijasta. Tämän sivun toivoisi palaavan entiseen muotoonsa.

Kaikki uusi ei aina ole parempaa

Muuttuiko lehtiuudistuksessa teksti pienemmäksi tai väri harmaammaksi? Pitää siristää silmiä ja lisätä valoa.

Kaihi