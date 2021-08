Lyhyesti lukijoilta: Lähteekö poliisi valvomaan myös jäähallin koronantorjuntajärjestelyjä?

Vertailun vuoksi: Jääkiekko-otteluun aiotaan päästää yli 4 000 katsojaa. Oopperaan otettiin vain 300. Käykö poliisi tarkistamassa myös jäähallin koronantorjuntajärjestelyt?

Pampula

Lue myös: HPK ottaa jäähalliin jopa yli 4 000 katsojaa – ”Pelaaminen ilman katsojia miltei mahdotonta” (20.8.2021)

Ihmettelen kovasti, miten bussiliikenne kannattaa Hämeenlinnassa, kun kuskit ajavat pysäkin ohi ottamatta asiakkaita kyytiin. Minulle on käynyt näin kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä. Olen päättänyt, että bussia en enää käytä, jos minulla ei ole varaa taksiin, pysyn kotona. Ainoa iso miinus tässä vaan on se, että taksia ei meinaa saada, kun taksikeskus ei vastaa puheluihin.

Kyllä ennen kaikki oli paremmin

Suurimmalta osalta yksisuuntaisia katuja voidaan täysin turha toinen kaista poistaa. Parkkiongelmat ratkeavat ja tilaa saadaan myös kevyelle liikenteelle.

Kasarmikadun asukas

Eiköhän pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyväylä hoidu kehittämällä olemassa olevia Kaivokatua ja rantareittiä kulkevia hienoja pyöräväyliä. Mitähän siitäkin seuraa, kun Reskan ja Sibeliuksenkadun risteykseen lisätään jalankulkijoiden, suojatielle parkkeerattujen taksien, jakeluautojen ja polkupyörien sekaan vielä satoja kiloja painavat kevyen liikenteen väylää kulkevat sähköskootteriohjukset.

Minä vaan kävelen

Lue myös: Sekä pyöräily että autoilu mahtuvat keskustaan – Sibeliuksenkadun suunnitelmaa pitää vielä tarkastella (pääkirjoitus, 18.8.2021)

Pääkirjoituksessa VPK:sta (HäSa 22.8.) sanottiin, että päättäjien on herättävä siihen, että vapaaehtoisten mitta vapaaehtoisuuteen tulee täyteen ja viitattiin ikärakenteeseen. Oikeammin olisi sanoa, että on opittu, että kaikesta saa maksun, teki sitten mitä tahansa tai vaikka ei tekisi mitään.

Terttuhelena

Nimim. Schatje (HäSa 10.8.) oli tehnyt hyvän työn hävittäessään jättipalsamia kaupungin alueelta. Ikävää, että siitä palkittiin 10 euron laskulla. Karanojan kaatopaikkakin olisi mielestäni voinut joustaa näin hyvässä asiassa. Kaikkien kaupunkilaisten yhteinen ponnistus tarvittaisiin, jotta voitaisiin hävittää palsami pois. Sitä kukaan ei estä omatoimisesti kitkemästä ja myös osallistua voi yhteisiin kaupungin alkukesästä järjestämiin hävittämistalkoisiin. Itse olen naapurini kanssa parina kesänä kitkenyt palsamia ja kasannut ne sopiviin paikkoihin pois kuljetettavaksi. Kaupungin puisto-osasto on kasat heti hakenut, kun sinne on ollut yhteydessä. Lampaiden lisäksi tarvitaan ahkeria käsipareja, mieluiten myös niittotaitoisia ihmisiä hävityspuuhaan.

Pelastetaan suomalainen kasvillisuus

Lue myös: Lyhyesti lukijoilta: Kitkin jättipalsamia, mutta hyvästä työstä tulikin lasku (Lyhyesti lukijoilta, 10.8.2021)

Keskiaikamarkkinat Kantolaan! Kamalasti oli ihmisiä nytkin Linnanpuistossa, ja esityksistä kuului ääniä jopa lähitalojen pihoihin asti. Kantolassa olisi tilaa rellestää.

Kaikki Kantolaan

Valtuustoon valittiin useita uusia henkilöitä. Myös kaupunginhallitus, sekä -valtuusto sai uudet, ansioituneet ja kyvykkäät puheenjohtajat. He eivät ole konsulttien manipuloitavissa, eivätkä virkamiesten ohjailtavina. Sote-lautakuntakin sai pätevän puheenjohtajan. Karoliina Frank on Lopen entinen kunnanjohtaja. Varapuheenjohtaja on eläköitynyt lääkäri. Toivottavasti uudet valtuutetut ja erityisesti lautakuntien puheenjohtajat ovat innovatiivisia, järkeviä ja jämyjä. Odotan perussuomalaisilta konkretiaa, sanahelinän, erimielisyyden ja äänestyksien sijaan.

Politiikan tarkkailija

Vaikka kaupunginjohtajan palkasta, joka on Hämeen Sanomien mukaan 11 000 euroa, vähennettäisiin mielivaltaiset 90 % veroja, olisi muutamilla eläkeläisillä silti pienemmät kuukausitulot. Toki eläkeläiset leimataan heti valittajiksi, kun ottavat asian puheeksi.

Työnteko kannattaa – niin millä aloilla?

Nimimerkit Ateistiperhe ja Katumassa uinut ovat niin täysin oikeassa. Ei mikään huuhaa-uskonto kuulu Suomen päivähoitoon, se esi-isien alkuperäinen uskonto sinne kuluu, jos jotain pitää opettaa.

Eikka

Kommentoin vielä nimimerkille Hämmentynyt sairaanhoitaja (HäSa 14.8.): Laitoshuoltajat ja välinehuoltajat ovat kaksi eri ammattiryhmää. Välinehuoltajat työskentelevät omassa yksikössä, mihin ei ole ulkopuolisilla asiaa. Hyvää syksyn jatkoa!

Vielä hämmentyneempi välinehuoltaja

Tuntuu turhalta tuo vanhemmille kohdistettava sakko lapsen oppivelvollisuudesta huolehtimisen laiminlyönnistä. Kyllähän vanhemmat pyrkivät lastensa asiat pääsääntöisesti hyvin hoitamaan. Sakon uhka tuo vanhemmille lisää painolastia, varsinkin kun ei tiedä minkälaisessa tilanteessa sakon saattaa saada. Paljon lienevät opiskeluasiat kiinni lapsesta itsestäänkin.

Huoli

Ahveniston hyppyrimäki olisi kannattanut kunnostaa, koska sehän kävisi harjoitusmäeksi, varsinkin kun Etelä-Suomessa ei niitä liiaksi ole. Maauimalankin aioitte aikanaan soralla täyttää, todella surkeaa päätöksentekoa Hämtööönissä jälleen kerran.

Ojoinen

Toivottavasti perussuomalainen Purra ymmärtää myös vastuunsa, puhuessaan ”Afganistanissa lomailevista turvapaikan saaneista”! Ei todellakaan ihme, jos puolueen peruskansanedustajat myös vihapuhuvat, mitä sylki ja ajatukset suusta tuovat! Tätä ei ole suomalainen demokratia.

Vassari

Miksi Veikkauksen etuasiakkuuden arvonnat perustuvat siihen, että arvontalipukkeita saa sitä enemmän, mitä enemmän pelaa?

Hallitus

Kaasuauto, miksi ei? Muutama vuosi sitten kävin Uzbekistanissa ja siellä lähes kaikki autot kävivät kaasulla. jopa bussit, joitten katoilla oli pitkä rivi kaasupulloja. Takseissa ja yksityisautoissa kaasusäiliöt olivat tavaratilassa. Ajelimme taksilla vuoristoteillä lähellä Afganistanin rajaa ja hyvin auto kulki. Eroa bensakoneeseen ei maallikko huomannut. Maassa tosin on kaasua omasta takaa riittävästi, joten tämä selittänee kaasun käytön polttoaineena. Suomessakin voisi ainakin osan julkisesta liikenteestä muuntaa pienin kustannuksin kaasulle.

Korpifilosofi

Tämän päivän sisäministeriömme ei ilmeisesti ole väestöpolitiikkaansa nähden huolestunut yhtenäiskulttuurin aseman heikentämisestä maassamme. Yhtenäiskulttuuri on ollut itsenäisen Suomen vahvuus. Monikulttuurisuuden lukuisista haittatekijöistä käytävää keskustelua tietoisesti vältetään. Media ja tilastotieteilijätkin epäröivät tuoda esiin mm. useiden miljardien eurojen lisäkuluja erityisesti sosiaaliturvakustannuksissa.

Epäitsekkyyttäkö?