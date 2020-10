Lyhyesti lukijoilta: Lehdet läpinuollaan kirjastossa

Kaikki eivät ymmärrä mitä hygienia tarkoittaa. Kirjaston lukusalissa näkee lukijoita, jotka ennen sivun kääntämistä nuolaisevat sormensa. Koko lehti läpinuollaan ja tapa on valitettavan yleinen, näkyy myös lainakirjojen sivuilta.

Lukija myös

Taloustoimittaja Arno Juutilaisella oli asiallinen ja valaiseva alanurkkakolumni paikallissopimisista (HäSa 4.10.). Olen täysin samaa mieltä. Kannattaa lukea! Otin kirjoituksen talteen.

Heikki Notko

Vihdoinkin Janakkalassa on kunnanjohtaja, joka julkisesti kertoo kunnan huonosta taloudesta. Toivottavasti typerässä visiokuplassa elävät Janakkalan kunnanvaltuutetut vihdoin tajuavat, miten vastuuttomasti he ovat päätöksiä tehneet. Kunnan talous on kuralla, muuttotappio kasvaa, eikä pohja ole vielä edes lähellä. Vähintä mitä te valtuutetut voitte tehdä, antakaa uudelle S- marketille lupa rakentaa Turengin liikenneympyrän viereen uusi kauppa.

Tyhjänpäiväiväisiin visioihin kyllästynyt

Alanurkassa Kati Laitinen kysyi (HäSa 5.10.), mitä koulu voi tehdä, jos huoltajat eivät tule paikalle koulun järjestämiin neuvotteluihin, eivätkä ota kouluväkivalta-asiaa vakavasti. Paljon voi tehdä. Kouluväkivallan sattuessa opettajan ja tai rehtorin pitää tehdä, aina, kotiin ilmoitus tekijän ja kohteen vanhemmille (perusopetuslaki 29§). Sitten käynnistetään koulun kirjaamat puuttumis- ja turvallisuussuunnitelmat seurantoineen (oppilashuoltolaki 13§). Virkavelvollisuus vaatisi koulun aikuisia tekemään väkivallasta ilmoituksen poliisille, kun se sattuu koulun alueella tai koulumatkalla. Koulu voi myös erottaa väkivallantekijän joksikin aikaa.

Teija Sydänmaanlakka

Itse kun valmistaa ruokansa ja leivonnaisensa, tietää mitä suuhunsa tunkee. Ei pidä olla niin ”kädetön”, ettei osaa keittiössään muuta kuin mikron käytön.

Emäntä

Piia Aitto-Oja (HäSa 2.10.) kirjoitti hyvin alle 3-vuotiaiden kotihoidosta. Meitä vanhempia, jotka ovat vapaaehtoisesti valinneet kotihoidon, on paljon. Arvostan suomalaista varhaiskasvatusta korkealle, mutta haluan hoitaa kaikki omat lapseni kolmen vuoden ikään saakka kotona. Perheemme on valmis joustamaan elintasostamme tämän vuoksi, mutta miksi valinnasta rangaistaan? Saamme kotihoidontukea alle 300 e/kk, vaikka toisella puolisolla on alle 2 000 euron kuukausipalkka. Mielestäni on mahdoton ajatus, että raha olisi syy tehdä kyseinen arvovalinta. Hoitamalla lapset kotona mahdollisimman pitkään, säästämme yhteiskunnan varoja moninkertaisesti siihen nähden, mitä kotihoito maksaa valtiolle.

Onnellinen, mutta vähävarainen kotiäiti

Kirsi Lehdolta (HäSa 28.9.) ja Mika Leppäseltä (HäSa 30.9.) hyvät kannanotot asemanseudun pysäköintiin! Entisenä helsinkiläisenä ja espoolaisena sekä surettaa mutta myös huvittaa ilmiselvä halu pumpata rahaa ihmisiltä parkkeeraamisesta, lyhytnäköisesti. On vaan unohtunut, että iso osa hämeenlinnalaisista ei ole kovin varakkaita ja kun junalipun päälle tulee kova parkkimaksu, jää junalla kulkeminen. Sitä myöten junavuorot ajan kanssa harvenevat ja kaupungin vetovoimaisuus pendelöintikaupunkina hiipuu pois. En itsekään aio sitä jatkossa käyttää. Menen autolla Helsinkiin, itselleni se tulee näin halvemmaksi jatkossa. Pidemmällä tähtäimellä on ehdottomasti tarkoitus muuttaa pois.

Järki hoi älä jätä!

Arvoisat työnantajaliitot ja työnantajat: omapäisyytenne, ahneutenne ja joustamattomuutenne on ajamassa Suomen, koronakriisin keskellä ja jälkeen, kestämättömään tilanteeseen! Työntekijäliittojen työnseisaukset ja mielenilmaukset tulevaisuudessa, ovat vain jatkumoa päätöksillenne.

Vassari