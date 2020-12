Lyhyesti lukijoilta: Linnalla raikui halu nähdä valoa koronajoulussa

Nimimerkki Joulu on jo ovella (HäSa 14.12.) kehui linnan valoshowta, mutta olisi halunnut musiikiksi joululauluja. Minusta taas musiikissa kuului linnan historia nivoutuen koronan, ilmaston lämpenemisen ja poikkeusolojen tuomaan uhkaan. Linnan raunioissa raikui halu nähdä valoa lumettomassa, eristetyssä koronajoulussa.

Uuslinna

Sunnuntaina iltalenkillä ihailimme upeasti valaistua linnaamme, kiitos siitä. Varikonniemestä tullessamme loistivat asemalla Pöölin jouluvalot iloisen vihreinä, mutta voisihan siellä niitä punaisiakin valoja olla edes hitusen enemmän.

Iltalenkkeilijä

Eiväthän Ahvenistolle tehtävät ladut ole lapsilta ja nuorilta pois. Sinnehän he pääsevät harrastamaan korona-aikanakin. Päinvastoin tämänlaatuinen toimintahan kannustaa edellä mainittuja ulkoilemaan. Kiitokset kunnalle ja latumestareille lasten ja nuorten puolesta!

Lähiasukas

Olen samaa mieltä nimimerkki Ulpun kanssa (HäSa 9.12.). Ulkoliikunnan ja avantouinnin (tai kylmässä uimisen) hankaloittaminen on järjen vastaista hätävarjelun liioittelua. Nuo toiminnathan juuri lisäävät niin fyysistä kuin psyykkistäkin kuntoa ja sen myötä vastustuskykyä erilaisia tauteja vastaan. Kaupunginhallitus avatkoon sulkemansa paikat mahdollisimman pian!

Eläkemummo

Hämeenlinnan rautatieaseman kiinteistön omistaja puhalluttaa oikein kunnolla. Päivittäin ulko-ovet auki tuulikaappeihin, joissa vesipatterit koittavat pysyä sulina. Energiantoimittaja kiittää ja asiakas maksaa.

Vihrein valinta

Kiitos Idänpään terveysammattilaisille. Puoli tuntia puhelinsoitosta pääsi lääkäriin Idänpään terkkariin. Palvelu oli erittäin hyvää. Tätä ei saa kertoa päättäjille sillä kateus vie palvelut idästä. Sote tulee ja sen varjolla voidaan saada tasa-arvon nimissä systeemit tasapuolisen sekaisin. Pelastaako meitä mikään?

Vaikutusarvioija

Kiitos teille nopeat auttajani, jotka nostitte katukiveen kompastuneen mummon jaloilleen Palokunnankadun kulmauksessa keskiviikkona 2. joulukuuta. Nopein pariskunta saattoi minut kotiovelleni asti. Naapurini hälytti kotihoidon taitavat hoitajat. Teille kaikille erityiskiitokset ja hyvän joulun toivotukset.

Tonttu huonojalkainen

Olen omaistani hoitanut, eikä hän pärjää enää kotona. Alkaa pyöritys, intervallihoito, sitten kotiin, kotoa ensiapuun, sitten terveyskeskukseen intervallihoitoon ja taas kotiin. Kierre kestää ja kestää. Kukaan ei välitä. Tämäkö on hyvää vanhusten hoitoa?

Mummo

Koulukiusaamisesta puhutaan aika-ajoin paljon. Tästä jyrkästi tuomittavasta asiasta on tehtävä loppu ja kiusaamiselle on oltava 0-toleranssi. Vähemmän puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Sitäkin esiintyy ja siinäkin on oltava 0-toleranssi. Monilla työpaikoilla on tyyppi, joka katsoo olevansa paras vertaistensa joukossa ja ottaa silmätikukseen jonkun työtoverin, jonka naama ei satu häntä miellyttämään. Toisten kuullen kiusaaja arvostelee ”uhrikseen” ottamansa ulkonäköä ja muita ominaisuuksia. Tähän ilmiöön tulee esimiesten puuttua tarvittaessa kovinkin ottein. Yksikin mätä omena tynnyrissä riittää myrkyttämään koko työyhteisön, eikä silloin kukaan voi hyvin.

Sivusta seurannut

Hei! Täällä kaksi 12-vuotiasta tyttöä Tampereelta. Meidän mielestämme on tyhmää, että kouluissa opetetaan erikseen kristinuskoa ja elämänkatsomustietoa. Miksei koulussa voisi olla yhteistä tuntia kaikille? Tunnilla voitaisiin opettaa eri uskontoja, koska siten lapset ja nuoret oppisivat ymmärtämään erilaisia ihmisiä, sekä opittaisiin keskustelemaan ja tunnistamaan hyvä ja paha.

Erika Sironen ja Linda Toom

Olisikohan nyt niin, että näillä mikkokärnöillä ja muilla eduskunnan viisailla on liikaa aika ja palkkaa? Into kommentoida ja arvailla oikeiden asiantuntijoiden tekemisiä tuntuu ajavan ohi sen kansanedustajatyön, mihin heidät, ehkä, on valittu.

Voi hyvää päivää