Lyhyesti lukijoilta: Linnanpuiston tapahtumat kelpaavat – Miettikää oman navan ulkopuolelta puistojen monipuolista käyttöä laajoille kansalaisryhmille

Nimimerkki A2 viheralue kirjoitti tekstareissa 6.7. “kansallisen kaupunkipuiston” antamisesta viikkokausiksi yksityiskäyttöön ja siitä seuraavista ongelmista. Puisto on varmaankin lähes 50 viikkoa vuodessa normaalina puistona. Lopultakin harvoina konsertti- ja tapahtumapäivinä se edelleen on kansalaisten käytettävissä ja hyödynnettävissä, antaa monelle vierailijalle mahdollisuuden nauttia puistosta. Ehdottaisin lenkin muuttamista vaihtelun vuoksi rantareitiltä muualle ja samalla miettimään laajemmalla perspektiivillä oman navan ulkopuolelta puistojen monipuolista laajoille kansalaisryhmille sopivaa käyttöä.

Vesku

Liikenneympyrän turvallisuus johtuu vain siitä, että suojatielle uskalletaan vasta sitten, kun autoja ei tule. Harva auto antaa tietä. Voisi loppua jo autojen etusijalle laitto. Typerä idea vaihtaa liikennevalot ympyräksi.

Kuka maksaa viulut?

Hyvä Myllymäen asukas ( 5.7.), voin kertoa, että Elenialta on turha odottaa nopeita toimenpiteitä, jos lainkaan toimenpiteitä. Minulle luvattiin soraa kaivuupaikan päälle helmikuussa 2020 ja siksi suostuin kaivuuseen. Soraa ei ole kuulunut tähän päivään mennessä lukuisista yhteydenotoista huolimatta. Kiskurihinnat sähkönsiirrosta kyllä kelpaavat, mutta kun saamamies on toisinpäin, mitään ei tapahdu.

Tuskastunut

HäSassa oli 5.7. Suomiradan toimitusjohtajan ja tukijoiden kirjoitukset. Kumpikaan taho ei esitä, ketkä korvaavat ikuisiksi ajoiksi katoavat hiilen sidonnat, monimuotoisuuden hupenemisen jne. On outoa, että 3200 matkustajan takia hävitämme veroilla kerätyt rahat. Ottakaa huomioon, että tuota rataa ei koskaan tarvitse ne, jotka eivät liiku junalla ko. väliä. Oliko niitä 30 000, jotka käyttävät! Metsärata tehdään nopeaksi . Nuo 3200 pääsevät matkan 20 min nopeammin. Mikä perusta tuo on tuhota metsää, viljelysmaata ja kallioita. Laittakaa noille 3200 maksuun. Miten muuten tavarajuna ajaisi sen nopeammin tuota väliä: katsokaa vaunujen max. nopeus, ainoat lastaus- ja purkupaikat ovat radan molemmissa päissä. Kenelle etua? Nykyisellä radalla on kapasiteetin nosto helppoa: nyt jo on useampi raide valmiina Tampereen ja Helsingin välillä, lisätään vain siltoihin leveyttä ja yhtenäiset lisäradat. Ei voi olla kalliimpi kuin aivan uusi! Nuo häiriöt rataverkoissa ja junissa, mihin ne poistuu? Suomalainen rakennustaito on niin kehnoa, että jos ollaan tekemässä rataa, jossa voi ajaa kahta sataa, niin kyllä se osataan pilata.

Nykynopeus riittävä

Radiossa ammattiliiton edustaja harmitteli, kun työvoimapulan takia vanhukset eivät pääse ulos. Eiköhän ne ulkoiluttajat ole tähänkin asti olleet ainoastaan omaiset jos totta puhutaan, ainakin vanhusten osalta.

Raili

THL:n Tervahauta vähättelee koronakuolemia ja väittää, että kuolemien estäminen olisi ollut vaikeaa. Tosiasiassa THL on pantannut rokotuksia, poistanut maskisuosituksen ja harannut rajoituksia vastaan. Seuraus: tuhannet turhat kuolemat.

Virveli

Tietäneekö Jaska useampiakin sukukromosomeja? Tiede tuntee vain kaksi, X ja Y.

Isän Ella

Keltainen lumimies, lasten piirretty. Ei kai se ole siitä keltaisesta lumesta tehty, josta varoitetaan, ettei saisi syödä?

Myllymäeltä