Lyhyesti lukijoilta: Lokit likastavat keskustan käyttökelvottomaksi

Lokinpaskan likaama keskusta ja lokkien rääkynä eivät todellakaan kutsu tänne uusia asukkaita eivätkä myöskään turisteja. Nopeasti siivoamaan, kenen vastuulle asia kuuluukaan.

Kohtuus lokkimäärään

Suomalaisten pitäisi alkaa kuluttamaan ja käyttämään rahaa, että yrittäjät pärjäisivät ja toisaalla sanotaan, että kotitaloudet velkaantuvat ennätystahtiin. Tässähän on ristiriita. Suomen hallitus älyttömällä velan ottamisella yrittää selvitä ja siirtää kaikki vastuut veloista selviämiseen seuraavien hallitusten murheeksi.

Ojoinen

Matkustaja otti kantaa (30.5.) Hämeenlinnan paikallisliikenteeseen. Se oli täyttä asiaa. Matkustajan ehdotus yhtenäisestä työasusta on loistava. Se antaisi ryhtiä ja yhtenäisyyttä kuskeille.

Kaiken kokenut

Janakkalassa on keksitty rahasampo. Myydään kalliilla tontit yrittäjälle. Sitten muutetaan kaavaa, joka kieltääkin rakentamisen. Vaaditaan tontin omistajilta että he luovuttavat kalliisti maksamansa maa-alueet korvauksetta kunnalle!? Onneksi asun Hämeenlinnassa.

Politiikan tarkkailija

Seppo Parkkosen mielipidekirjoitus Touhulan päiväkodista oli täyttä asiaa. On ollut hienoa kun esikoisella on ollut lähes täydellinen päiväkoti. Toivottavasti tulevaisuudessa monet muutkin lapset saavat jatkossakin nauttia Touhuloiden hyvin toimivasta arjesta.

Isä

Perussuomalainen kansanedustaja on Twitterissä julkaisemallaan kuvalla pilkannut Yhdysvalloissa tapettua George Floyd’ia! Tuollainen ei saa olla mahdollista, edes sananvapauden nimissä. Kammottavaa käytöstä!

Valtakunnanoikeuteen

Suomen hallituksella on paljon ongelmia koronakiireiden hoidossa ja kustannusten kurissapidossa siitä aiheutuen. Mutta tästä huolimatta aikaa liikenee, erityisesti ministeri Haavistolta ja Ohisalolta, jopa lisärasitteiden aikaansaamiseen. Ohisalo pyrkii toteuttamaan 175 pakolaisen siirron Kreikan leireiltä Suomeen. Jo 50:stä on päätetty. Haavisto puolestaan on keskittynyt vaikeampaan siirtoon, jopa turvallisuusriskiin.

Eikö ongelmat jo riitä?

Käyn kuntosalilla ja tapaan ystäviäni niin kotona kuin kahvilassa. Käytän kaupungin palveluita niin laajasti kuin ennenkin ja asioin kaupoissa tukien yrittäjyyttä. Pidän silti turvavälin ja kunnioitan muiden näkemystä koronan keskellä. Suositukset ovat eri asia kuin määräykset ja antavat tekijälleen mahdollisuuden valita.

Oma valinta

Viime aikoina on kirjoitettu siitä, että etäopetuksessa olleet lapset eivät saaneet lämmintä ateriaa päivässä. Minusta on ihme, että sotavuosina saatiin lapset ruokittua. Miten se ei nyt onnistu?

Uusavuttomuutta?

