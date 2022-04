Lyhyesti lukijoilta: Lokkihälytys Keinusaaressa! – Keskustasta karkotetut siivekkäät ovat asettumassa taloksi

Muita: "Voihan nenä tuota idealismia, ei muuta kuin mettät avohakkuulle ja Itämerestä voivat huolehtia kaiken maailman ympäristöaktiivit, niillä on aikaa meuhata!"

Herätkää kaikki Keinusaaren isännöitsijät, taloyhtiöt ja huoltohenkilöstö. Mitä paremmin keskikaupunki torjuu lokit, sitä enemmän saamme niitä tänne. Ovat lisääntyneet jo viime vuosina runsaasti. Äkkiä joka katolle ainakin häirintäleijat killumaan ennen kuin ehtivät asettua taloksi.

Tilaa pikkulinnuille

Kyllä kuopat saisi paikattua teistä kestävästikin, jos halua olisi. Ei kylmä bitumisora pysy jäisessä asfaltissa ilman lämmitystä ja tärytystä. Pääsääntöisesti paikkaukset näkyy tehtävän heittämällä kasa paikkaustavaraa kuoppaan ja ajetaan pari kertaa yli ja lähdetään seuraavalle kuopalle, jos joku on sellaisesta ilmoittanut.

Autoilija

Ahveniston Paahde-projekti on järkyttävä näky. Lisäksi kaupungilla näyttää olevan oikeus hämeenkylmänkukkien suojelemiseksi suunnitellulla projektilla ensin tuhota vanhaa rauhoitettujen kukkien kantaa metsätyökoneilla, jotka ovat ajaneet suoraan kasvupaikkojen päältä ja huipuksi jätetty puunoksat ja muut hakkuuroskat vielä tukahduttamaan pienenkin kukkaryppäiden kasvumahdollisuus.

Luontoystävällistäkö

Muuten niin mukavaa, jouhevaa tekstiä kuin Risto Autiolta tuleekin, niin pari korjausta Ikänurkkaan (HäSa 26.4.) antaisin: Hämeenlinnan rautatieasemalla on hyvin palveleva R-kioski ja sekä Helsingistä että Tampereelta pääsee junalla Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnasta pois kello 21:n jälkeenkin. Onneksi!

Siru Pitkänen Hauholta

Olipa naseva kolumni Arno Juutilaiselta (HäSa 24.4.). Onhan se nyt tavallisen tallaajankin mielestä käsittämätöntä, että yksi Suomen rikkaimmista henkilöistä peräänkuuluttaa varakkaiden vastuuta ilmaston suojelusta! Herlinillä on jokin luomutila ja kasvattaa laajoja metsiään niin sanotun jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Ja vielä kaiken kukkuraksi laittaa rahaa johonkin Itämeren suojeluun! Voihan nenä tuota idealismia, ei muuta kuin mettät avohakkuulle ja Itämerestä voivat huolehtia kaiken maailman ympäristöaktiivit, niillä on aikaa meuhata! Ei Suomi sovi opiskeluun eikä turhanpäiväiseen hiilinieluiluun. Erikoista tuollainen rikkaiden vastuunotto luonnosta, kyllä bisnes on bisnestä ja lajitelkoot muut jätteensä.

Riuskapoika

Verotoimiston johtajalla Sirkku Mäkelällä taitaa olla vaikeuksia saada työntekijöitään takaisin konttorille lokoisien etäkotikonttoritöiden jälkeen (alanurkka, HäSa 23.4.). Sama ongelma lienee Danske bankilla. Johto ei saa työntekijöitä konttorille asiakaspalveluun kun etänä on mukavampaa.

Kotiverkkari

Miten EU ja Nato aikovat ratkaista Euroopan uusimman “änkyrävaltion” Kroatian presidentin sooloilun? Mikäli tieto on totta, voi vain ihmetellä, kuinka Euroopassa vielä nykyisin valitaan moisia iltalypsyjohtajia!

Vassari

Olisi oikeus ja kohtuus maksaa ylläpitokorvaus niille suomalaisille, jotka tarjoavat yksityismajoitusta Ukrainan sotapakolaisille, niin paljon euroja käytätte turhempiin asioihin.

Ojoinen