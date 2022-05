Lyhyesti lukijoilta: Lukiokadun vanhat talot kuuluvat kulttuurikortteliin – Tarvittaisiin myös yhteys kävelysiltaa rautatieasemalle

Vanhojen talojen säilytys Lukiokadulla on ihan ehdoton juttu ja koko kirjaston ympäristön muuttaminen kulttuurikortteliksi niin, että sinne pääsee suoraan rautatieasemalta lossilla tai sillä upealla uudella kävelysillalla, joka tulee, tuleehan? Muistutan, että Rautatienkadulta kumotut talovanhus ja koivurivistöt näkyvät linnalle, junassa oleville, sekä kansallista kaupunkipuistoreittiä meneville raiskattuna maana. En mitenkään näe noin arvokkaalla paikalla rivitaloasuntoja, elleivät ole maailman kauneimpia arkkitehtonisia suloisuuksia.

Silmien alla

Lue myös: Lyhyesti lukijoilta: Vanhaa rakennuskantaa ei kunnioitettu – Hienot koivut kaadettiin, koska ne olisivat estäneet kalliin asunnon ostajien linnanäkymän (Lyhyesti lukijoilta 4.5.2022)

Miten kaupunki huomioi nyt ne noin vuonna 2003 syntyneet hykkiläiset lapset, jotka kävivät koko peruskoulun väistötiloissa ja jotka nyt kävivät puoli vuotta lukiota koulussa ja 2,5 vuotta etänä kotona. Siis ikäpolvi, joka ammattikoululaisina ei päässyt harjoittelupaikkoihin koronan ja ohjauspulan vuoksi, eivätkä saaneet vuosiin kouluruokailua. Onko tälle ikäpolvelle nyt annettu kesätyötä kaupungin toimesta? Ei huolipuhetta, vaan töitä ja harkkapaikkoja, kiitos. Saavatko he nyt näkyä ja kuulua yhteiskuntaan?

Teija Sydänmaanlakka

Jokainen on oikeutettu mielipiteeseen, omine perusteluineen. Ihmettelen kuitenkin, kuinka moni Hämeenlinnan keskustassa asuva tai asioiva pitää järkevänä suuntauksena miehittää keskusta pelkillä alkoholia myyvillä terasseilla! Olisiko syytä luopua kokonaan keskustan “elävöittämisestä” ja peittää tori ja sen ympäristö kaiken sään kestävällä kuplahallilla, sisältäen 24/7 alkoholimyynnin?

Kantakaupunkilainen

On meillä asiantunteva kaupunkirakennelautakunta: katselin, että 11 jäsenestä peräti kahdella on ammatti, joka luo pohjaa talojen purkupäätöksille. Ehkäpä Rautatienkatu 54:n hienon talon purkukin olisi jäänyt tekemättä, jos lautakuntaan valittaisiin ennemmin asiantuntijoita kuin puoluekirjan haltijoita. Outoa on, että näitä “kunnostuskelvottomia” taloja toiset firmat ja yksityisetkin osaavat kuitenkin kunnostaa!

Kodinrakentaja

Luulisi kaikkien kerrasta uskovan, että kannabista ei laillisteta. Silti Keskustanuoret ja erilaiset nettiadressien allekirjoittajat vaativat dekriminalisointia. Millä lailla kannabiksen laillistaminen muka vähentäisi sen haittakäyttöä? Jos joku huijaa tentissä, laillistetaanko vilppi, jotta vilpit vähenisivät?

Keskustan mukaan kyllä