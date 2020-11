Lyhyesti lukijoilta: Lukon pelikirjaa esiin ja avot!

HPK:n peli ei ota kulkeakseen. Olisiko aika muutokseen ja Tiilikainen ulos? Tilalle Petteri Sihvonen. Sitten Lukon pelikirjaa esiin ja avot!

K. P.

Näin siinä sitten kävi. HPK luovutti tämän kauden osalta. Toivottavasti saavat talouden kuntoon myymällä tai vuokraamalla parhaat pelaajat. Harmillista.

Hokiheikki

Se on menossa oikein kunnon kusetus. Assi-sairaalan kustannusarvio saadaan keinotekoisesti painettua riittävän alas, jotta rakentamiselle saadaan lupa. Kun rakennustyöt saadaan riittävän pitkälle, ilmoitetaan, että budjetissa ei pysytä ja tarvitaan muutama 10 miljoonaa lisää. Tässä vaiheessa rakentamista ei voida enää lopettaa ja me veronmaksajat päästään osallistumaan veronkorotusten muodossa. Ei yllätä yhtään näinhän se päätöksenteko toimii. Ainahan lastenhoidosta, koulutuksesta ja vanhuksien hoidosta voidaan leikata, jotta herrat saavat monumenttinsa.

J Rengosta

Assi-sairaalan budjetti saatiin puristettua annettuihin raameihin. Riittäneekö tässä julkisessa projektissa kustannusten nousu kertoimella 1,5 vai nouseeko enemmän?

ReiPan

Lehden 25. marraskuuta alanurkkaan vastaan, ettei sauvakävely ole mihinkään kuollut. Kaikessa ei tarvitse kilpailla ja onhan meillä Tammelan rautakankikävelykilpailut. Janakkalan latu vetää sauvakävelyä, sauvarinnettä ja pitkillä kävelyilläkin moni käyttää sauvoja tehostaakseen kuntoilua tai ihan vaan huvikseen.

Harri Niemi, Janakkalan latulainen

OMG! Lapset ja nuoret syrjäytyvät, kun harrastukset lopetetaan koronan takia. Entäpä riskiryhmäläiset, eläkeläiset ja vanhukset, jotka eivät tapaa ketään? No eihän heillä mitään väliä ole? Haloo!

Riskiryhmäläinen

Veijo Kuosa sekä muutamat muut haikailevat edelleen täysin utopistisesti toripaviljonkia. Kaupunki ei sitä tarvitse, ei rakennuta, eikä kustanna. Isosuo ilmaisi sen selkeästi (HäSa 21.10.). Torikauppiailla ei ole intressiä, eikä rahaa. Sen pitää olla kaupallisesti kannattava, jotta K-ryhmä tai Osuuskauppa Hämeenmaa sen rakennuttaisivat. Kirjoittajan ehdottamat kioski, kukkakauppa ja kahvila ovat nappikauppaa. Kirjaston lehtien lukusalikin on kävelymatkan päässä. Ehdotus ruokakaupasta kellarikerroksessa edellyttäisi torin kaivamista?

Heikki Notko

Eikö linnan kaunis juhlavalaistus voisi jatkua vuodenvaihteeseen asti? Pyhien jälkeen ihmiset liikkuvat paljon ulkona.

Iloa ja valoa uuteen vuoteen!

Olen täysin samaa mieltä lehdessä 20. marraskuuta julkaistujen Terttu Tjurinin ja Marjaterttu Saarisen mielipidekirjoitusten kanssa: Idänpään terveyskeskus on asukkaille erittäin tärkeä ja palvelee suurta määrää itäisen puolen kaupunkilasia. Kaikilla ei ole autoa käytettävissä ja siksikin paikka on hyvä. Lisäksi Idänpään terveyskeskuksen henkilökunta on erittäin motivoitunutta, palvelee erinomaisesti kävijöitä ja tilat ovat viihtyisät. Pidetään Idänpään terveyskeskus edelleen nykyisessä paikassa!

Idänpään terveyskeskuksen puolesta