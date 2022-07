Lyhyesti lukijoilta: Mahdollinen sähkön säännöstely huolettaa – Miten käy pakastimen?

Jos sähköä joudutaan säännöstelemään, vaikka 2 tuntia kerrallaan sähkö kotitaloudesta poikki, niin miten käy pakastimen ja jääkaapin? Hieman huolestuttaa.

Pieni jääkaappi

Eipä näemmä elokuvia Hämeenlinnassa vieläkään esitetä! Menoinfossa niitä ei ole koko kesänä näkynyt. Tekniset ongelmat eivät voi olla syy nykyaikana, mistä siis kiikastaa?

Elokuvien ystävä

Tutkija suosittelee mustapääetanan tuhoksi runsaasti kiehuvaa vettä (HäSa 13.7. ). Toinen taho rajoittaisi lämpimässä suihkussa olon kolmeen minuuttiin. Kyllä nyt panee puntaroimaan. On sentään mahdollisuus. Etanan hermorenkaan voi leikata poikki tuntosarvien välistä. Pitää varmaan olla jonkinlaiset etanasakset. Tarvitsenkohan myös jonkun pitelemään etanan liukasta päätä paikallaan? Just joo. Taidan tästä silti mennä suihkuun.

Laicus

Ilmari Peltola kirjoittaa asiaa HäSassa 13.7 . Sähköistyvä lentoliikenne ja kaikenlaiset hyperloopit ovat tulevaisuuden ketteriä ratkaisuja, jotka vaativat toimivaa digiverkkoa. Nyt kaikki paukut pääradan perusparannukseen niin, että raskas tavaraliikenne siirtyy uuden Ten-T-asetuksen mukaisesti raiteille. Ilmastoteko sekin!

Sari Rautio (kok .), junailija

Milloin Hämeenlinnan terveyspalvelut aikoo tiedottaa THL:n suosittelemien yli 65-vuotiaille annettavien neljänsien covid-rokotusten järjestelyistä?

Pampula

Espoon Länsimetro maksaa yli 2 miljardia euroa = Espoon kaupungin vuosittaiset menot. Hämeenlinnassa on aina poru ja some tulevaisuusinvestoinneista, vaikkapa vain miljoonan Kantola-hankkeesta. Molemmissa valtapuolueena Kokoomus, täällä taitaa tosin olla light-versio, ei saa edes kansanedustajaa kaupunkiamme edustamaan.

Rafael Hellsten

Nimimerkille Vassari: Suomen pääministeri on töissä 24/7 vuoden joka päivä ja hänet voidaan tarvittaessa repiä töihin vaikka miehensä alta, kun on valtaa on myös vastuuta.

Ojoinen

Helmarit lähtivät suurella julkisuudella EM-kisoihin. Rivien välistä sai lukea, että kyse olisi jalkapallosta. Otsikot ja suurimmat artikkelit kertovat kuitenkin aivan jostain muusta. Joukkuee sanotaan olevan yhtä suurta perhettä. Oletin sen olevan vertauskuva, mutta se onkin konkretiaa. Näen helmaripelit nyt aivan uusin silmin.

Setä Tavastia

“Kehoturva” (14.7.): Mikäli koet, että rikollista toimintaa tapahtuu, festareilla tai muualla, ole yhteydessä viranomaisiin tms . heti. Lehtikirjoittelu ei auta. Tosin lähdit viestissäsi siitä, että mielestäsi “tietynlaisia” ihmisiä ei festareille saisi tulla: silloin kyllä syrjit etukäteen ihmisrotua ja teet itsestäsi “epäillyttävän”!

Vassari