Lyhyesti lukijoilta: Maksuttoman liityntäpysäköinnin merkitystä vetovoimatekijänä ei ymmärretä Hämeenlinnassa

Kun HML kaupunki aloittaa jonkun hankkeen tai toimenpiteen kaupunkimme kehittämiseksi, niin ensimmäiseksi siihen palkataan poikkeuksetta ulkopuolinen konsultti. Mitä tekevät ne kaup. virkamiehet, jotka on siihen toimialaan palkattu? Heidän kuuluisi se virkansa puolesta hoitaa.

Ojoinen

Kaupungin asukaslehdessä Kenakkala uskoo etätyöskentelyn lisääntymisen tuovan kaupungille houkuttelevuutta asuinpaikkana. Etätyöläisetkin joutuvat matkustamaan aika ajoin työpaikoilleen esim. Hesaan ja Tampereelle eikä etätyötä pysty kaikki pendelöijät tekemään. Samassa lehdessä kerrottiin pysäköinnin muuttuvan maksulliseksi syksystä alkaen rautatieaseman parkeissa. Muut Hesan läheisyydessä olevat kaupungit tarjoavat maksutonta liitäntäpysäköintiä, Porvoo bussimatkaajillekin. Miksei tätä vetovoimatekijää ymmärretä Hämeenlinnassa?

Työuran aikana pendelöinyt

Voisiko Hämeenlinna katu- ja liikennöinnistä vastaavat toimijat rakentaa Niittykadulle korotetut suojatiet välille Linnankatu-Tampereentie? Kaahaus ja ylinopeudet yleisiä päivin ja öin!

Lasten puolesta

”Pettynyt asiakas” HS 16.6. Saitko Mehiläisessä hoitoa vai kävitkö vain tarkistamassa hengityssuojaimien käyttöä?

Tyytyväinen, hyvää hoitoa saanut

THL viestii, että koronatilanne on rauhoittunut. Ei ole pitkään, kun Suomi seuraa ”vapaudenhurmiossa” muita maita. Pian on taas sairaalat täynnä ja lisää tilastokuolemia tulee. Miksi Suomessa apinoidaan vain huonoja toimintamalleja?

Riskiryhmäläinen

Kesä 2020-liitteessä päätoimittaja kehottaa kokeilemaan mökkeilyä ja vastuullista veneilyä. Hyvä kirjoitus, mutta soutajalla olisi pitänyt olla pelastus- tai kelluntaliivit päällä. Varsinkin näin ennen juhannusta esimerkki on parasta valistusta.

Yksmökkiläinen

No voi hyvät hyssykät. Vai on HäSä nykyään seksilehti. Jos juttu on liian ”rasvainen” voi sen jättää lukematta.

Kikka Ritama

