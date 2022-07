Lyhyesti lukijoilta: "Mellakan asetelma on kivikautinen", kirjoittaa nimimerkki Myrkyllisen maskuliinisuuden riemujuhla

Linnanpuiston meteli on ollut taas aivan järjettömän kovaa. Tämä heinäkuun toiseksi viimeisen viikonlopun tapahtuma pitäisi ehdottomasti järjestää jossain muualla, jos se on pakko järjestää. Ei ole oikein joutua kuulemaan kotonaan ja kaupungilla liikkuessaan jatkuvaa vihamielistä kiroilua ja keskenkasvuisten poikien raivouhohuutovalitusmonologeja, joissa joka toinen sana on vee vee vee. Naisten ääntä tai mielipidettä ei festivaaleilta juuri ole kuulunut kuin peesaajana ja jeesaajana. Pojat saa olla äänessä, tytöt hiljaa ja ihailla. Asetelma on hyvin kivikautinen. Keskiaikafestivaali on huomattavasti modernimpi. Missä ovat pienet akustiset tapahtumat ja klassinen musiikki? Tai kansanmusiikki? Miksi Olavinlinnassa on oopperajuhlat, mutta ei meillä mitään vastaavaa? Mikä pieni piiri päättää näitä lupa-asioita? Kohta täältä katoavat kaikki järjelliset ja maksukykyiset asukkaat, jos tänne halutaan vain lähiögettomenoa. Sääli. Kaunis historiallinen kaupunki. Hämeenlinnoja on vain yksi. Lähiökaupunkeja on joka paikassa.

Myrkyllisen maskuliinisuuden riemujuhla

Liittyen maanantain artikkeliin perusterveydenhuollon psykiatritilanteesta: miksi terveyspalvelut lakkautti toisen psykiatrin viran joitakin vuosia sitten, mikä johti ainoan psykiatrin kohtuuttoman työtilanteen eteen?

Pampula

Höpötetään, kuinka pienempiä eläkkeitä indeksikorotetaan… joopa joo… vallan hirmuisesti nousee. 14 euroa mutta siitäkin otetaan vero. Että huhhahhei.. kylläpä auttaa.

Itku jatkuu, miten pärjään

Lehtitietojen mukaan epäilyt Suviseurojen aiheuttamista vesivahingoista osoittautuivat aiheettomiksi. Tärkeää oli, että asia tutkittiin. Suviseurat kymmentuhansine osallistujineen on merkittävä valtakunnallinen kesätapahtuma, joka sai yllättävän vähän tilaa lehdessä verrattuna samana viikonloppuna Kantolassa järjestettyyn Weekend Festival -tapahtuman saamaan lehtilaan.

Jaana

Jukka Lindberg osoitti lausunnossaan (HäSa 25.7.) kuinka tämä sotepalveluista päättävä on kaukana näitä palveluita käyttävistä ihmisistä. Jos terveysasemalla “terapia-arviointeja voisivat tehdä muutkin kuin psykiatrit” niin valtava määrä psyykkisesti sairaita köyhtyisi jäätyään ilman kelan terapiatukea tai osa-aikaiseläkettä. Eihän kela ota nytkään vakavasti terkkarissa toimivan psykiatrin lausuntoja vaan haluaa sairaalan tai yksityislääkärin lausunnot. Lisäksi Kela tekee vielä omat lausunnot terapian tarpeesta, käyttäen omia asiantujoitaan ja näkemättä potilasta. Ja vähän vielä Kevan oma lausuntokoneisto.

Rahalypsy

Kyllä on Karanoja on ihan rektumista verrattuna entiseen. Ei tarvinnut kuin ajaa puntarille, käydä tyhjentämässä kärry ja takaisin lähtiessä sanoa, mitä toi, 10?, ja se oli siinä. Kävin tänään 25. heinäkuuta, kun piti viedä kuormalavoja, mutta eihän siitä mitään tullut. Puulava oli ihan täysi ja jouduin tuomaan kuorman takaisin kotiin. Kyllä maksuja korotetaan koko ajan, mutta siihen se sitten jääkin. Kopissa istuu 3 henkilöä. Yksi kysyi rekisterinumeron ja mitä tuon, sanoin puuta. “Sitten, kun löydät puulavan, pistä sinne”, sanottiin, mutta kukaan ei viitsinyt käydä katsomassa, ovatko lavat miten täynnä.

Ilkka Klinga

Muistan, että 1960- tai 1970- luvulla eräs nuorehko nainen ajoi autolla rautatiesillan laivalaiturilta Vanajaan ja menehtyi. Olisiko auto jäänyt tuolloin nostamatta? Lions-klubin jäidenlähtöarpajaisten autot oli kiinnitetty köysin rantaan ja nostettiin aina ylös. Niistä ei selitystä laivarannan mysteeriautolle saa.

Vanha lion

Suomalainen design miljardeille tv-katsojille: auringon ja pesukertojen haalistamilta näyttävät, muista epäedullisesti erottuvat MM-urheilijoiden edustusasut. Vaatimattomuus ei todella kaunista!. Silmänilo ja tyyli eivät ole rahasta riippuvaisia. Edustavuudella saa ilmaista mainosta miljardeille. Miksi sitä ei käytetä hyväksi? Urheilijakin saa itsetunnon kohotusta, kun omaa edustusasua kehutaan. Kuka huomaa harmaavarpusen? Kaikki Suomea julkisesti edustavat presidenttiparista yksityiseen urheilijaan ovat nykyisin mijoonien, jopa miljardien ihmisten arvioitavissa, jos erottuvat myönteisesti joukosta. Merkitys voi olla jopa taloudellinen

Raha ei ratkaise

Lämmin kiitos saamastani hyvästä hoidosta Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiavun sekä osastojen 6A ja 1 henkilökunnalle 20.–22.7.2022. Henkilökunnan kiireestä huolimatta minut kohdattiin kunnioittavalla ja välittävällä asenteella. Jotta jatkossakin saisimme laadukasta hoitoa akuuteissa tilanteissa, toivon päättäjille viisautta kohdentaa veronmaksajien verorahat niiden oikeisiin kohteisiin, kuten terveydenhoitoon. Hoitajien kuuluu saada parempi palkka tekemästään arvokkaasta työstä, ennenkuin olemme menettäneet viimeisetkin kutsumustyötään tekevät suomalaiset hoitajat.

Paula T.