Lyhyesti lukijoilta: Miehille riittää nykyään muovinen pinta ja virtuaalinen rakkaus

Virtuaalinen rakkaus riittää yhä useammalle nuorelle miehelle. Anime avatar ei nalkuta, ei petä, ei vaadi viriiliä miestä vierelleen, eikä sairastu tai kuole silmiesi alla. Avatar ehkä häviää verkkovirheenä pois. Se nukkuu, syö ja katsoo valitsemiasi leffoja kanssasi ja on tarpeeksi hygieeninen jos muistat pyyhkiä pois eritteesi hahmosta luodun nuken muoviselta pinnalta.

Puhdasta rakkautta

Lassi ja Leevi (engl. Calvin and Hobbes) sivulla 28 Hämeen Sanomissa ma 20.6.2022 antoi kiehtovan pähkinän purtavaksi. Vastaus on ”2 kertaa neliöjuuri 5”.

Pitkäaikaistyötön

Taas on kaupungissamme käynnissä tehokas hyökkäys nurmialueilla ruohonleikkureiden ja kasvimyrkkyjen avulla. Missä lienevätkään pienet pörriäiset ja laululintuset?

Kettumäkeläinen

Keusote kilpailuttaa jo sotealueen ruoka- ja siivouspalveluita. Entä Hämeessä?

Kati

EU-jäsenyyden hyödyllisyys Suomelle on alkanut jo ”hieman” rapistua. 750 miljardin EU:n tukipaketista Suomen nettomaksuusosuus on noin 4 miljardia euroa. Eli maksamme mm. meitä vauraamman velka-Italian huonolle taloudenhoidolle tukea. EU:lle on tulossa muitakin ”tulonsiirtorahastoja”, mm. vihreään siirtymään liittyviä, joilla puututaan Suomen metsätalouteen, josta useat Brysselin johtavat asiantuntijatkaan eivät tiedä paljoa.

Liittovaltioonko?

Kaikki kunnia vanhoille eurooppalaisille valtakunnille, mutta jos 2020-luvulla italialainen urheilulehti kartassaan sekoittaa Suomen ja Ruotsin paikat, niin hoh-hoijaa sentään! Entäs muut instanssit? Semmoisia kumppanuuksia EU:ssa ja jatkossa Natossa.

Voi hyvää päivää

Etsin maakunnan ykköslehdestä, Hämeen Sanomista juttua Venlojen viestistä sunnuntaina, turhaan! Vain pieni, sekava tulosliuska takasivulla. Maanantaina Jukolan viestistä STT:een ylimalkainen luiraus yleismaailmallisesti. Ei mitään maakunnan omista joukkueista saati sijoituksista maan suurimmassa urheilutapahtumassa!

Olen lukenut Sanomia vuodesta -69 ja ollut aika tyytyväinen, nyt uudistusten myötä menty pahasti metsään. Kyllä maakunnan lehden pitää paremmin tuoda omia juttuja esiin, ekös lehteä tehdä lukijoiden tarpeeseen?

Hannes