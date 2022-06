Lyhyesti lukijoilta: Mihin hävisivät kaikki juhannusaattojuhlat kaupungista?

Mihin ovat kadonneet kaikki yleiset juhannusaattojuhlat kaupungista? Näitä aiemmin järjestivät Hämeenlinna-seura ja seurakunta.

Pampula

”Ilon ja ylpeyden kesä”, otsikoi lehti vuoden 1952 tapahtumista (HäSa 19.6.). Olympialaisten aikaan Yhdysvalloissa 17-vuotias Armi Kuusela voitti Miss Universum -tittelin. Sillä oli merkittävä vaikutus suomalaiseen itsetuntoon. Armia juhlittiin ja muisteltiin pitkään. Unhoon suomalaisten mielissä päätyivät välittömästi mm. joidenkin ulkomaisten ”rotutieteilijöiden” pahansuopaiset arviot alkuperästämme. Astuimme moderniin maailmaan.

Osallistuvina

Juhannus oli ja meni. Yksinäinen varaton, liikuntarajoitteinen vanhus ei voi mennä mihinkään. Ei ole mökkiä, ei ole enää ystäviä, sillä he ovat mullan alla. Kaikki on yksin ikävää. Tälläiset juhlat vain lisäävät yksin olemisen tuskaa.

Voi minua

Kyllä täytyy sanoa, että nautin aina vaan Rafael Helstenin mielipidekirjoituksista lehdessänne. Ei repiviä, mutta tarvittaessa mies kyllä sivaltaa todella teräviä kaupunkia koskevia osumia. Hyvää jatkoa, Rafu.

Juke F.

Sanomissa oli kummallinen pääkirjoitus 20.6. Ensin vatvottiin pitkästi Lammin-Kallen aivoituksia. Sitten muistettiin, että kyseessä on puolueeton maakuntalehti ja käytiin luettelonomaisesti läpi muiden puolueiden vaalinäkymiä. Pääkirjoitus on päätoimittajan hyväksymä mielipidekirjoitus, joka kertoo lehden kannan ajankohtaiseen aiheeseen. Sanomien näkemys on siis, että ”Jokista tarvitaan, jos kokoomus mielii saada Hämeen vaalipiiristä neljännen paikan”. Hyvä asia on, että pääkirjoituksessa on mielipide, usein lehden ykköspaikalla on tyhjänpäiväistä pohdiskelua – toisaalta, mutta toisaalta…

Myllymäkeläinen

Onkohan kaupunki avannut uusia kompostointi pisteitä ainakin Myllymäkeen Toivontien ja Salokanteleentien varteen, kun kummankin tien varteen on kasattu isot kasat puiden lehtiä, jotka ainakin ennen kuorma-auto ne kävi hakemassa pois. Nyt ne mätänee puistoihin.

Järki

Ennen sanottiin Kusti polkee niin posti kulkee se piti paikkansa. Nykyään posti kulkee autolla eikä liiku mihinkään. Lähetin postikortin Hämeenlinnasta Helsinkiin kortin matka kesti 4 viikkoa.

Postin kulkuun pettynyt