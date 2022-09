Lyhyesti lukijoilta: Miina keskellä kaistaa! – Mikä ihmeen keltainen viiva on Viipurintiellä Hätilässä?

Hätilässä on Viipurintielle saatu uusi asfaltti kesäisen saneerauksen jälkeen. Keskustaan johtavalle kaistalle on maalattu hyvin erikoinen keltainen sulkuviiva. Se on suorastaan miina. Mikä on tämän sulkuviivan tarkoitus?

Ei ymmärrä

FT Ulla Koskinen kertoi Mielipidevieras-kirjoituksessaan (HäSa 27.9.) että Vesunnan kivinavetta, 18 kertaa 82 metriä, olisi mahdollisesti Hattulan suurin rakennus. Suontaan kartanon tiilinavetta on kuitenkin 20 kertaa 100 metriä.

Rätt ska vara rätt

On ollut virkamiesten ja poliitikkojen tiedossa pyrkimys, että lasten päivähoidon järjestämisessä suositaan kaupungin omia päiväkoteja. Kummallisesti valtuustonkin jäsenet puhuvat ”meistä”, kun kyseessä on kaupungin tuottamat palvelut. Yrityksetkö osa ”meitä”? Palveluseteli-höpinä on teatteria, jolla nukkavieru kaupunki houkuttelee vireitä yrittäjiä muka vireään kaupunkiin. Lapsia on vähemmän kuin ennen. Poliitikot eivät osaa suhteuttaa palveluja kysynnän tarpeeseen silloin, kun pääasiana on säilyttää ”meidän” eläkevirat.

Vanhuusstad

Suuri kiitos Karoliina Frankille mielipidekirjoituksestasi (HäSa 27.9.) . Kunpa kaupungissamme olisi enemmän kaltaisiasi poliitikkoja. Ilmeisesti kenelläkään ei ole selkeää kuvaa koko byrokratian himmelistä. On varmaan paljon virkamiehiä, jotka haluavat tehdä hyvää, mutta eivät tiedä, mitä voivat tai saavat tehdä. Päällekkäisyyksiä tehtävissä varmasti on.

Vastinetta verorahoilla

Olen jo pitkään ollut täysin samaa mieltä kuin Karoliina Frank (HäSa 27.9.) mielipidekirjoituksessaan. Kaupungissa on hämmästyttävän paljon erilaisia suuripalkkaisia johtajia ja päälliköitä, joiden työnkuva on jäänyt ihan hämäräksi tavalliselle kaupunkilaiselle. Jatkuvasti pulpahtaa lehdenkin palstoilla julki joku uusi nimi, päällikkö, jonka valinnasta, virantäytöstä tai ylennyksestä ei ole ikinä aikaisemmin hiiskahdettukaan julkisuuteen. Nyt taas ollaan hakemassa yhtä uutta johtajaa. Milloin kaupungin talouden niin sanottua säästöohjelmaa ruvetaan toteuttamaan, vai onko se kuollut ja kuopattu, kun valtiolta (eli meiltä veronmaksajilta) on saatu ylenmäärin koronatukia?

Tyrmistyttää minuakin

Karoliina Frank sen viimeinkin rohkeni sanoa ääneen. ”Rönsyjä leikkaamalla kaupungin hallinnossa löytyisi aikaa ja energiaa oikeisiin töihin.” Nyt todellakin on karsinnan aika. Jäänkin jännityksellä odottamaan, mitä tuleman pitää. Prosenttiyksikön sadasosaa ei saa kunnallinen veroäyri nousta, joten toivottavasti oksasakset ovat jo terotuksessa.

Eräs heinä…

”Hämeenlinnan kaupungilla on mistä säästää”, otsikoi paperilehti kirjoituksen kaupungin konsernihallinnon virkojen ja toimien määrästä sote-uudistuksen jälkeisessä tilanteessa (HäSa 28.9.). Vaikka kirjoitus vähennystarpeesta vaikuttaa hieman radikaalilta, lienee kuitenkin niin, että tältä osin kaupungin hallintoratkaisu olisi, kunnallisen toimintavolyymin pudotessa yli puolella, todella hieman ylimitoitettu ainakin ”strategikkojen” osalta.

Jarrua!

Itärajalle olisi pitännyt rakentaa aita aikoja sitten, eikä vain keskustella siitä.

Lukija

Nyt päät kylminä: Kaliningrad saattaa pian olla Königsberg, ja puolalaiset voivat hamuta entisiä maitaan, mutta meidän ei pidä mainita Karjalaa.

Gösta Genast