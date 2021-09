Lyhyesti lukijoilta: Mikä ihme aina vaan mättää Viipurintien siltaremontissa?

Eipä ole Viipurintien sillalla taas tapahtunut yhtään mitään, moneen viikkoon! Josko sillä ”siltainsinöörillä” olisi tietoa, minkä vuoksi työt on tällä kertaa keskeytetty? Viimeksi oli liian kuuma, niin liekö nyt sitten liian kylmä? Vai märkä? Sitten vaikka ihan omin sanoin sekin, että miten on mennyt, noin niin kuin omasta mielestä, tämä projekti?

Remontti ei vaan etene

Nyt sitten järki käteen ja ilman muuta betonielementit Assin rakentamiseen Kantolan Lujabetonilta. Työpaikkoja omaan kaupunkiin ja lyhyt toimitusmatka 10-tietä, mikä ei suuremmin häiritse normielämää.

Oma lehmykkä ojassa

Siinä taas pähkäillään, mitä kehitellään ykköskorttelin tiloihin. Siinähän on suorastaan tyrkyllä tilaisuus kauppahallille. Sitähän on kaivattu kaupunkiimme pitkän aikaa. Pienet myymälät varmaan täyttäisivät ainakin lähiasukkaiden tarpeet. En toki tarkoita, että koko tila olisi hallia. Kasarmikadun puolella olisi ehkä sopiva, vai? Tietysti näin ollen olisi tilaa muillekin pienille myymälöille ja monipuolisille tuotteille. Että sillä lailla aattelin.

RP

Lehdessä oli hyvä artikkeli (HäSa 12.9.) digitalisoinnista ja tasa-arvosta. Hyvä esimerkki taas on osuuspankissa vietettävä viikko asiakasomistajille .Pitää olla somen käyttäjä saadakseen edut ja osallistuakseen arvontaan! Millä peruspuhelimen netitön käyttäjä osallistuu?

Päivi

Kannabispuolue vihreät halunnee kustantaa vapaaksi vaatimansa kannabiksen haittojen hoidon omasta puoluetuestaan? Niin ei voi olla, että veronmaksajat yleisesti kustantavat kasvavat vieroitushoidot! Vai tuleeko maahan kannabiksen myyntivero, jolla hoidot kustannetaan?

Vassari

Kannabis ei ole vihreille yhteiskunnallinen ongelma, vihreät haluavat laillistaa huumeen kaikkeen käyttöön. Ensiaskel kohti huumeriippuvuutta on otettu. Pääasia, että saadaan ääniä laitapuolen kulkijoilta ja vapaa-ajan pössyttelijöiltä seuraaviin vaaleihin. Melko raadollista. hiilijalanjälki ei merkkaa mitään, kun on kyseessä vihreiden vapaa-ajan tuote kannabis. Hallitusneuvotteluihinkin on yritetty työntää rairai-ruohoa, onneksi tuloksetta. Millaisenkohan veron kannabiskasvattajat maksavat, todennäköisesti ei veroja. Vihreät maksattavat tämäkin hiilijalanjäljen diesel- ja bensa-autoilijoilla.

J.A.T.

Lue myös: Poliisiministeripuolue huumeita vapauttamassa (pääkirjoitus 14.9.2021)Palvelutalot ja hoitolaitokset toimivat määräysten ja ohjeiden mukaan asiakkaita suojellen. Olen itse päässyt vierailemaan iäkkäiden ystävien luona palvelutalossa ja hoivakodissa tietysti koronaturvallisesti.Pois turha valitus

