Lyhyesti lukijoilta: Mikä ihmeen "Hämpton"? – Voisiko joku suomentaa...

Mitähän tämä iso kyltti ”Hämpton” torilla tarkoittaa? Voisiko joku suomentaa?

PR

Olisiko kunnan ja liikuntahallien ollut mahdollista käyttää jonkinlaista maalaisjärkeä koronatoimissa? Ulkoilupaikoilta polttopuiden poisto, lukitut vessat ja avantokopit sekä Kaurialan kentän sulkeminen kettingein ovat aivan järjettömiä juttuja. Koronaan voi suhtautua vakavasti, mutta käyttää myös jonkinlaista pelisilmää, jopa kuntatoimija.

Ulpu

Voi että me introvertit olemme nauttineet tästä korona-ajasta.

Kotoilija

Kehutaan välillä kauppaa ja työntekijöitä: Kävin juuri K-Supermarket Hätilässä. Siellä palvelivat asiakkaita nuoret iloiset ihmiset. Tytöt olivat kauniita ja pojat miehekkäitä, hyvin palveluhenkisiä. Kauppa oli siisti ja tavarat hyvin esillä, ja tavaravalikoima oli monipuolinen. Oli kovia tarjouksia joissakin tavaroissa, mutta yleinen hintataso oli hieman korkeampi kuin joissakin hehtaarihalleissa, mutta vain hieman.

Melkein naapurin poika

Me sota- ja pula-ajan lapset olimme vähästäkin tyytyväisiä. Me halusimme tallentaa kaiken mahdollisen. Minulle on ollut hyvin tärkeää se, että saan vuodesta toiseen laittaa esille rakkaan pahvisen joulutähteni. Tähteen sisältyvät vuosikymmenien ilot ja surut. Ne tulevat elävästi mieleen, kun syvennyn tähden katseluun. li joulu, jolloin äitiä ei enää ollut. Se oli surun joulu. Jokaisessa tähden sakarassa on jokin muisto. Muistelot antavat nykyjoululle sisältöä. pahvinen joulutähteni on kuin päiväkirja, josta voin lukea vuosikymmenien tapahtumat.

Joulun rauhaa 2020

Monet kiitokset Viki Saloselle (HäSa 8.12.) erinomaisesta artikkelista THL:n harha-askelista. Kyllä todella suuresti ihmetyttää miten sivistyneessä Suomessamme niin sanotut johtavat asiantuntijatahot THL ja OPH ovat päätyneet noin räikeään ihmisen sukupuolta koskevien tosiasioiden kieltämiseen.

Suuresti ihmettelevä

Kiitos Viki Salonen (HäSa 8.12.). Sukupuolia on vain kaksi, sukupuoli-identiteetti voi vaihdella. Näitä asioita ei tule sekoittaa keskenään. Asia ei siitä muutu, vaikka muutetaan henkilötunnukset ja tehdään yhteiset WC:t. Pitäisikö katsoa, miten muut maat asian tulkitsevat.

Biologian kannattaja

Viki Salosen kolumni ”THL astui harhaan sukupuoli-innossaan” oli senlaatuinen, että soisi sen leviävän valtakunnallisiin lehtiin: selkeästi kirjoitettu ja ajateltu sekä mausteena myös ripaus ironiaa. Salonen näyttää, mihin päädymme jos tieteen faktoista tulee mielipiteitä. Olipa ideologia uskonnollinen, poliittinen tai ”kokonaisvaltainen intuitio”, niin näillä työkaluilla fysiikka, biologia tai kemia palaavat aikaan, jolloin ne olivat silkkaa taikauskoa. Tänään kampaaja harrastaa kvanttifysiikkaa, varastomies litteän maan teoriaa, kotiäiti kumoaa rokotteet. Ka se. Onneksi on Viki Salosen kaltaisia kolumnisteja. Tästä kiitos!

Kalervo Hämäläinen

Hämeen Sanomissa 5. joulukuuta oli juttu astianpesukoneen oikeasta täytöstä. Yksi iso virhe siinä oli. Terävät, muun muassa veitset pitää laittaa aina terä alaspäin. Isot leipäveitset voi laittaa ylätasoon vaakaan. Kukaan ei halua horjahtaa puukkojen teriin.

Köökkipiika

Yrittäjä evp ja Toinen Masa, en ymmärrä mistä te sen kepun yhdistitte minuun? En ole kepulainen enkä maanviljelijä. Olen maalla asuva ja haluan pitää maaseudun puolta. Yrittäjä evp, jos seuraisit uutisia, niin aika moni yrittäjä sai koronan takia ”katokorvauksia” tänä kesänä, kun vaan osasi täyttää hakemuksen oikein.

Masa