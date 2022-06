Lyhyesti lukijoilta: Mikä ihmeen ylimmäinen lääkevartija THL kuvittelee olevansa? - Neljäs rokote tarjolle ja sassiin

Mikä ihmeen ylimmäinen lääkevartija ja ihmishengistä päättävä THL kuvittelee olevansa? Neljänsiä koronarokotteita on saatava jakoon jo ennen syksyä! Mikäli päätökset jäävät syksyyn, lisää suomalaisia kuolee turhaan! Muutoinkin THL:n johtavaa organisaatiota tulisi pikaisesti uudistaa.

Riskiryhmäläinen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari. Koskinen. Teidän edustamanne puolue marisee jatkuvasti, että on työvoimapula ja täytyy tuoda ulkomailta työvoimaa. Asiahan on täysin höpöhöpö puhetta, koska osaajia on Suomessa rittämiin. Mutta kun heille ei maksettaisi kunnon palkkaa. Voisitteko myös sanoa näistä jo tulleista ja tuoduista työvoimasta, tekevätkö he kaikki yövuorja, kun maleksivat päivät kaupungilla ja kauppakeskuksissa. Kiitos etukäteen kaikkien kuntalaisten puolesta.

Ihmettelijä

Ikävää, että tuotteen suunniteltu vanhentaminen on mahdollista. Mitä enemmän uusia laitteita kehitetään ja valmistetaan, sitä enemmän ympäristö kuormittuu. Akullisten tuotteiden käyttöä puolustellaan kierrätettävyydellä, mutta akuista vain hyvin pieni osa päätyy kiertoon ja akkumateriaaleista, kuten litiumista, vain hyvin pieni osa saadaan kierrätettyä. Akkuihin tarvittavien luonnonvarojen esiintymiä ei ole pitkäksi aikaa, ellei löydetä uusia. Luonnonvarojen kaivaukset tosin ovat kyseenalaisia ympäristön kannalta nekin.

Talous rules

Puolueiden jäsenten määrä voi olla vakaahko Kanta-Hämeessä (HäSa 22.06.2022), mutta äänimäärät ovat pienentyneet vuoden 2008 kuntavaaleista aluevaaleihin 2022: SDP – 8100, KOK – 7500, KESK – 6600, VAS – 800, VIHR – 1400, KD – 1300, noin kolmannes kaikilta. PS plussalla + 4800, muut uudet (Lnyt, Vkk, Lib, RKP ym) +2600.

Rafael Hellsten

Höpö höpö (HäSa 23.6.) Sanna Marin ei millään tavalla jätä puoluetta pulaan ja ennen kaikkea, me tarvitsemme Sannaa pääministerinä vielä pitkään. Toivottavasti jaksaa! Normiajan presidentiksi häntä ei kannata haaskata, vasta sitten myöhemmin.

Jaska

Pääkirjoitukksen otsikko oli erikoinen (HäSa 23.6.). Kuvitteleeko joku politiikkaa seuraava tosiaan, että pm. Marin lähtisi mukaan presidentin vaaliin. Eiköhän hänen intressit ole valtakunnan poliittisessa vaikutttamisessa ja edelleen mahdollisesti jopa EU:n tärkeissä viroissa. Mutta saatiinpahan näinkin taas kerran negatiivinen otsikko Marinin toimista.

Riuskapoika

Mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon, mahdollisimman halvalla, todettiin (14.6. HäSa) yliopistotoiminnasta. Mahtaisiko tämä massatuotanto päteä nykyään myös muihin kouluihin, kuten ammattikorkeakouluihin? Työelämäänkin asia liittynee. Lisääntyvä nopeuden vaade ja tehokkuus eivät ole aina valttia, varsinkaan hyvinvoinnin kustannuksella.

Talous rules

Hain lehdestä juhannuksen tapahtumia lapsiperheelle. Tanssit olivat kaukana Hämeenlinnasta, kalliita ja myöhään, laivamatkat myös. Kirkkojen tapahtumia ei ollut ollenkaan. Ihmettelin sitä – ehkä netistä löytyy jos on netti ja osaa hakea? Hyviä tapahtumia lapsiperheille oli viikkoa ennen juhannusta mm. Parolassa ja Lammilla, hyvä! Linnanpuiston konsertti ja tapahtuma olisi houkutellut.

Heikki

Miten Hämeenlinnan kaupunki ja kesän Linnanpuiston tapahtumajärjestäjät aikovat vuonna 2022 huomioida muun muassa Niittykadun siisteystarpeen? Aiempina vuosina alueen ulkopuoliset pusikot, pensasaidat ja 4H-kerhon leikkipuisto ovat toimineet ”yleisinä vessoina”? Veikkaan, että vessapaerit lentävät tuulessa tälläkin kertaa!

Kantakaupunkilainen

Valitus padelhallin kaavasta kaatui hallinto-oikeudessa, uutisoi HäSa 22.6. Toivottavasti utopistinen kukkahattuhenkilö ei valita korkeampaan hallinto-oikeuteen, eikä se myönnä valituslupaa. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, etteivät mitkään valittajan perusteluista pidä paikkaansa! HaO muistuttaa, että valtuuston hyäksymää laimukaista kaavaa, ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan mukaan kaavamuutokseen, ei ollut tarvetta. Kun valittaja ei asu naapurissa, niin halli ei voi haitata hänen asumistaan, eikä elämäänsä. Joten valituksen syitä ovat; haitan- ja kiusanteko, mutu-tuntuma, sekä ymmärtämättömyys!

Idänpään Heikki

Elämäntäyteiset kiitokset teille sairaankuljetuksen ja palolaitoksen sankarit. Pari viikkoa sitten näytitte osaamisenne, tuntuu vieläkin. Ikuisesti kiitollinen.

Juha

Kuuntelin joku päivä sitten radiosta,kun kerrottiin että oluen hinta on noussut noin prosentin ja kalan hinta puolestaan melkein viisikymmentä prosenttia. Tuntuu ihmeelliseltä.

Missä mättää?

Kuinka kiinteistöfirmat opastavat työntekijöitään leikkaamaan nurmikoita? Eräässä hoitokodissa jälki on kuin juosten kustua ja vähän lerputettu. Osa nurmikosta on jäänyt kokonaan leikkaamatta. Törkeän näköistä! Paremmin hoidettuja pihoja on nähty.

Omainen

Ennen sanottiin Kusti polkee niin posti kulkee se piti paikkansa. Nykyään posti kulkee autolla eikä liiku mihinkään. Lähetin postikortin Hämeenlinnasta Helsinkiin kortin matka kesti 4 viikkoa.

Postin kulkuun pettynyt