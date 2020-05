Lyhyesti lukijoilta: Mika Walkamo ampui omaan jalkaansa

Politiikkaan pyrkivä Mika Walkamo (HäSa 12.5.) ampui omaan jalkaansa varoittelemalla nykyhallitusta 1990-luvun laman tuhoista. Silloisen Harri Holkerin (huhtikuu 1987 – huhtikuu 1991) hallituksen rakennemuutoshallitusohjelma ja Neuvostoliiton kaupan romahtaminen olivat alkavan laman alkusyyt. Tämän tosiasian lisäksi kehotan lukemaan aiheesta Risto Uimosen kirjan: Nuori Pääministeri, niin opit menneestä.

Mika Walkamon kirjoituksia seuratessa tulee sellainen olo, että hänelle ja hänen yritykselleen pitää veronmaksajilta tukia riittää satojatuhansia euroja, mutta muille ei sitten tarvita edes ”sosiaalietuuksia”. Ei näytä hyvältä.

Erittäin hyvä kirjoitus Hämeensaaren alueesta Maija Koivulalta (HäSa 13.5.). Moni on varmasti samaa mieltä.

Metsästäjätutkinto on tulossa kouluaineeksi. Hyvä. Taas yksi laudatur lisää ennätyskilpailuun.

Myllymäen koulu on nyt tutkittu ja alkaa vääntö jatkotoimenpiteistä. Tulevatko tontille remonttireiskat vai huristavatko pihaan pillarit? Kysymys on vaikea, mutta onneksi kaupungin päättäjien tukena on leegio päteviä konsultteja, joilta kyllä vastaus löytyy heti hyvää korvausta vastaan tietysti.

Ei olisi uskonut, että monet opettajat ovat aivan tolaltaan, kun pitää mennä kouluun opettamaan lapsia. On esitetty arvioita jopa ihmiskokeesta. Kaikki lapset eivät edes tule kouluun.

Keskustelu Kantolan muraalista tuo valitettavasti joka kerta mieleeni sen, että niiden oikea paikka olisi ns. keskustassa kerrostalon tai -talojen päädyissä helposti nähtävillä ja tunnelmaa luomassa, eikä nykyisellä paikallaan siellä nyt niin suttuisessa hevonkuusessa.

Nyt kaikille koronapeliin osallistuville maalaisjärki käteen. Tuskin Rokkakaan jokaiseen liipaisemisen vetoon odotti ministereiden kehotusta tai neuvoa.

Olen aivan samaa mieltä Pesosen kanssa Janakkalan jätteenkuljetuksen ja Laivolan tapauksesta. Tulkaa kunnan päättäjät järkiinne, jos se on yleensä mahdollista.

Nimim. Sinkku (HäSa 12.5.), minä ihmettelen niitä ukko- ja akkapariskuntia, joista ukko jää autoon. Akka joutuu yksin hoitamaan ostosten keräämisen ja niiden maksamisen. Sitten pakkaa kassit täyteen ja kantaa painavat kassit ja nostaa ne autoon. Toinen huilaa ja toinen rehkii kaiken työn. Asia on tietysti eri, jos ukko on invalidi. Ei kuitenkaan aja tyhjälle invapaikalle. Minä menen aina akkani kanssa yhdessä kauppaan, pakkaan ja kannan.

Nimimerkki Sinkulle tiedoksi, että miksi ihmettelet ukko-akkapareja kaupassa, onko se niin paha asia? Kun olemme kaukana toisista, niin emme voi vaarantaa muita. Tuntuu siltä, että 70-plus henkilöitä katsotaan nyt erityisesti.

Nimimerkille Sinkku: Erittäin ilkeän mielipiteesi perusteella emme yhtään ihmettele, miksi olet sinkku!

Sinkku, jospa löytäisit kauppakaverin, niin sen ei tarvitse osata lukea, eikä kirjoittaa, ei edes tuntea numeroita. Sinähän osaat kaiken!

Nimim. Sinkku. Tykkäämme vaimoni kanssa käydä yhdessä ostoksilla. Se on meille tärkeä tapahtuma. On mukava yhdessä pohtia mitä ostetaan, tavata joskus tuttavia, joita ei muuten näe ja vaihtaa joku ystävällinen sana tutun henkilökunnan kanssa. Kassaltakin selviää nopeammin kaksistaan. Nyt, kun koronan takia odotan yksin autossa vaimoani ostoksilta, tuntuu tosi tylsältä.

Kylläpä nyt vanhempia ihmisiä mollataan koko ajan. Ei se teidän nuorempienkaan asiointi aina niin virheetöntä ole. Yhdessä asiointiin voi olla monta syytä, lohdullista tietää, että te kaikki vanhenette.

