Lyhyesti lukijoilta: Miksi ei annettaisi koronarokotta varusmiehille?

Miksi ei voitaisi antaa koronarokotetta Panssariprikaatin varusmiehille ja henkilökunnalle? He ovat tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä päivittäin. Ei se pakkiruokailukaan niin mukavaa ole, eikä välillä ole ollut ruokaa riittävästi.

Varusmiehen äiti

Lue myös: Varusmisesliitto vaatii ohituskaistaa varusmiesten koronarokotuksille (16.3.2021)

Parahin kiitokseni Postille! Jo kauan on ollut tieto, että kirjepostia ei jaeta tiistaisin eikä perjantaisin, paitsi, jos on postimerkin vieressä Plus-merkki. Toimii! Postitin kirjeen 83-vuotiaalle serkulleni Lahteen maanantaina 1. maaliskuuta. Kirje oli ollut perillä tiistaina 2. maaliskuuta. Hänen vastauskirjeensä oli minulla keskiviikkona 3. maaliskuuta.

Lilja, 95v Korsutieltä

Laskuvarjotehtaan toiminnasta kertovan jutun (HäSa 13.3.) mukaan Hämeenlinnaa pommitettiin talvisodan aikana ahkerasti, ja pommitukset keskeyttivät työn tehtaassa tämän tästä. Näin ilmaistuna saattaa muodostua hyvinkin erilaisia mielikuvia pommitusten määrästä. Wikipedian mukaan Hämeenlinnaa pommitettiin 8 kertaa 105 päivää kestäneen talvisodan aikana. Esimerkiksi Lahtea pommitettiin 36, Riihimäkeä 40, Turkua 61, Viipuria 64 ja Hankoa 72 kertaa kyseisenä aikana. Eri tietolähteissä määrät vaihtelevat jonkin verran, mutta Hämeenlinnan pommituskertojen määrässä ei esiinny vaihtelua.

HL

Vanhusten kotihoito on ollut paljon esillä viime aikoina. Olen seurannut kahden läheiseni tilannetta: toinen on hoivakodissa, toinen kotihoidossa. Todella huonokuntoisen ja muistisairaan vanhuksen on parempi olla palvelutalossa kuin kotihoidossa, kotipalvelun ja umpiväsyneen omaishoitajan turvin. Palvelutalossa voi olla omassa rauhassa omassa huoneessa tai viettää aikaa muiden seurassa. Yksinäisyyttä voi potea sielläkin, mutta palvelutalossa on kuitenkin turvallista, kun on muita ihmisiä ja henkilökuntaa ympärillä. Kotihoidossa vanhus voi jäädä aika yksin – kuten myös se uupunut omaishoitaja – vaikka haluaisikin elää loppuelämänsä omassa kodissaan.

Menninkäinen

Lue myös: Ikäihmisten pitkään jatuneeseen kotihoidon kriisiin on reagoitava nyt (mielipide, 8.3.2021)