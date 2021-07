Lyhyesti lukijoilta: Miksi erityisopetus aiotaan eristää?

Turengin koulukeskusta rakennettaessa on kuulemma otettu huomioon aiempien koulukeskusten virheet. Hienoa! Erityisopetus aiotaan kuitenkin eristää omaan siipeensä (HäSa 24.7.) Miksi? Tällä hetkellä Leppäkoskella kaikki lapset toimivat yhdessä ja lähekkäin kuten nykyaikana kuuluukin.

Hämmästynyt

Miksi mm. Vuorentakana kävelyreitin kukkivat vehreät reunat ajetaan törkyisen näköisiksi ja vielä keskellä kauneinta kesää? Olisikohan näilläkin ajelurahoilla parempaakin käyttöä sen lisäksi, että saataisiin kesäaikaan nauttia luonnonkauniista maisemista?

Haloo

Asioisin mielelläni liikkeissä, joiden ovessa olisi viesti, että kaikki henkilökuntamme on rokotettu ja asiakkailta vaadittaisiin rokotus. Kouluun lähiopetukseen vain rokotetut ja rokottamattomat etänä.

Kahden rokotuksen taktiikalla

Hienoa jälkiviisautta oppositiolta ja EK:lta koronapassia koskien. Yhtä hyödyllistä kuin ”entisen isännän” voivottelu, kun iso asia oli päässyt housuun: ”olisi pitänyt mennä vessaan aiemmin”?

Voi hyvää päivää

Joko Hattulan virkamiehiä ohjaa riittävän vahva pelon ilmapiiri vai tarvittaisiinko vielä ”puhdistusnyrkkiä”?

ReiPan

Viime talvena uudelle 10-tien kevyenliikenteen väylälle ajettiin hienoa hiekkaa. Hyvästä tarkoituksesta tuli ympärivuotinen riesa. Nyt se sotkee sekä pyörän että pyöräilijän…

Pyörällä ympäri vuoden

Hausjärven kunnan kannattaa kilpailuttaa ruoka- ja siivouspalvelut kokonaisuudessaan.

Merja

Siirtyminen sähköajoneuvoihin? Kiitos Lulu Ranne realistisesta kirjoituksestasi sähköajoneuvoihin siirtymisestä (HäSa 27.7.). Vahinko ettet ole kokoomuksen riveissä sillä meillä tarvittaisiin todella sinun kaltaista ajattelua ja särmää kun nykyinen johto on täynnä kauniita ja kilttejä poikia joilla ei valitettavasti ole mielipiteitä!

H.O.V.

Olipa jälleen upea kirjoitus ja muistutus maailman menosta Matti Hietalalta (HäSa 23.7.).

Birdland

Koskahan joku naisurheilija alkaa vaatimaan, että hän ei urheiluasussaan suostu kilpailemaan, elleivät kaikki miehet ensin poistu katsomosta katselemasta eli ”häiritsemästä”!?

Tasa-arvoton mies

Tässä keskustassa on pienehkö ruokakauppa, jossa asioimme. Ikävä piirre on se, ettei siellä siivota kunnolla. Olen huomannut, että ainakin pullopalautuskoneen luona lattia on aivan töhnässä ja sama näkyy muuallakin, myös herkkukurkkujen irtomyynti arveluttaa. Joten nyt vähän rivakampaa otetta siivoukseen näillä helteillä, jos haluatte asiakkaanne pitää.

Paljon nähnyt