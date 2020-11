Lyhyesti lukijoilta: Miksi HPK ei markkinoi kahta kovaa paluumuuttajapelaajaansa?

Näin hämeenlinnalaisen jääkiekon seuraajana ihmetyttää paikallisen liigaseuran markkinoinnin ja näkyvyyden puute. Joukkueeseen saatiin kaksi kovaa paluumuuttajanimeä ja miten se on näkynyt sosiaalisen median viestinnässä? Ei niin mitenkään, vaikka olisi voinut kuulumisia ja videoita laittaa. Saisiko tähän jotain kommenttia seuran puolelta, että miksi näin? Kaikki positiivinen kannattaisi käyttää hyödyksi.

Katso kiekkokoulun kasvattien reaktiot, kun HPK:n maalivahti Emil Larmi saapui harjoituksiin täyden urheilukassin kanssa: ”Ääntä irtosi kyllä”

Päätykatsomo

Hieno vertaus Alanurkan toimittaja Virtaselta (29.10.) ”kunta on yhtä itsenäinen kuin viikkorahaa saava teini”, toivottavasti ei kuitenkaan niin ailahtelevainen. Viikkorahan tarkoitus on opettaa teiniä itsenäiseen rahojen käyttöön ja sitoa hänet jonkinlaisiin palveluksiin, rahaa vastaan. Jotkut maksavat viikkistä kotitöihin velvoittaen, jotkut taas pitävät kotitöitä jokaisen perheen jäsenen perustehtävinä, joista ei kuulu maksaa. Mikä on enää kunnan perustehtävä?

Dr Who

Suomen erityislaatuisen poikkeuksellinen, asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä, verrattuna EU-maiden pääasialliseen kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan, vienee Suomea ajan mittaan talousongelmiin. Hyvänä esimerkkinä tästä vaarasta on jo Helsingin, Vantaan ja Espoon yli 15 prosentin maahanmuuttajataustaisen väestön yli 40 prosenttisesti käyttämä osuus ko. kuntien alueen sosiaaliturvan kokonaisrahoituksesta.

Mennäänkö ojasta allikkoon?

Kaupunginhallitus saa työstään palkkion ja valtaa, se on vapaaehtoista toimintaa. Ennen tätä ”vaihtelevaa” vuotta oli tehty 20 miljoonaa alijäämää. Kh kokonaisuutena voisi ryhdikkäästi jättäytyä pois seuraavasta sen sijaan, että itkee työn vaikeutta. Eivät uudet ainakaan huonommin voi toimia.

Rafael Hellsten

Keski-Suomessa ajellessa silmiin tuli hyvä idea Hämeenlinnalle ja Kanta-Hämeelle. Joutsan ja Kangasniemen yhdistävän tien reunoja siistittiin. Puita, pensaita ja ruohojakin poistettiin ja kaunista tuli. Metsurit sai töitä ja omistaja rungoista ja polttopuista rahaa ja talolliset ja mökkiläiset koteihinsa ja ulkorakennuksiinsa lämpöä! Hieno idea!

Heikki Hämeenlinnasta

Hyvä Aslak. Valitit sitä, että et enää voi tehdä lähes päivittäistä ravivetoa Ojoisilla 4-kioskin lopetettua toimintansa. Voi, voi. Nyt vain vaihdat laukalle ja käyt hieman pidemmällä hoitamassa asian. Siinä kuntokin kohenee.

Entinen palloilija

Hämeenlinna käyttää rahaa kyseenalaisiin taideprojekteihin ja torin luistinradan kaltaisiin turhuuksiin, vaikka monet peruspalvelut ovat retuperällä. Houkuttelevatko nuo pöhinähankkeet uusia hyviä veronmaksajia paremmin kuin toimivat peruspalvelut?

Maksaja

Suomessa kielletään ns. Ääriliikkeitä miksi kukaan ei ole puhunut vapaamuurarien kieltämisestä siinä vasta oikeistolainen ääriliike. Mutta he toimivat salassa ja ovat ilmeisesti myös Hämeenlinnassakin soluttautuneet politiikkaan ja kunnalliseen päätöksentekoon jo vuosikymmenien ajan.

Pentti

Taloyhtiöiden huoltomiehet ja remontoijjat,onko teillä lupa oikoa pihoihin kevyenliikenteen väylien kautta? Pelkkä huoltoajolappu ei käsittääkseni riitä,koska sellaisen voi tehdä vaikka itse! Näin vaarannatte pienet koululaiset,jalankulkijat ja pyöräilijät!!

Eräs huolestunut

Nyt maksetaan koronan myötä turhan kovaa hintaa pitämällä toisen asteen opiskelijat poissa koulun lähiopetuksesta. Väliinputoajia, syrjääntyneitä ja jatko-opiskeluhaaveet hautaavia nuoria. Kohta on jo myöhäistä. Opiskelun on oltava ensisijaista tärkeysjärjestyksessä. Siinä on tulevaisuus!

Lukiolaisen äiti

Kokoomus lienee päättänyt kaupunginvaltuuston puolesta, että ensi vuoden tilinpäätöksestä tulee alijäämäinen. Valtuuston budjettikokous taidetaan siis peruuttaa.

Teppo Turja

Perussuomalaisilla on vain kuusi valtuutettua. Ei saa johtaa äänestäjiä harhaan! Olen samaa mieltä siitä, että Vanajanlinnan saa myydä. Se on kaupungille tarpeeton rasite ja kuluerä. Se on museoviraston suojelema, joten se säilyy paikoillaan. Samoin kaikki parkkihallit pitää myydä yksityisille. Kaupunki voi jäädä vähemmistöosakkaaksi. Pinellan huvilan sijainti on hankala, joten se on vaikea myydä. Taidemuseon henkilökunta tarvitsee työ- ja sosiaalitilat.

Politiikan tarkkailija

Kahvilassa nähtyä osa 2. Olipa jälleen ilo piristää sateista ja hämärää lokakuista aamua poikkeamalla Palokunnankadulla sijaitsevaan kahvilaan aamukaffelle. Miellyttävä ympäristö, herkulliset leivonnaiset, mutta ennen kaikkea hymyilevä, ystävällinen ja aurinkoinen henkilökunta toivottamassa tervetulleeksi ja palvelemassa asiakkaita!

Paula-poika