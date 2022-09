Ihmetyttää kun ollaan keväällä maksettu kelataksin laskuja paljon enemmän kuin omavastuu on ja olen jo pari kertaan tiedustellut Kelasta sekä taksin kuljettajalta että koska rahat palautuvat meille? (n.200e) Nyt on jo sentään syyskuun loppupuoli ja ko. Taksia ei ole käytetty enää yli 3kk.. näinkö yksityisen ihmisen rahoja pantataan kelalla mutta jos olisi velkaa kelaan päin niin lasku olisi jo perinnässä.. t.

Yksi äiti

Joko kokoomus on varannut helsinkiläisen kokki Henri Alenin ehdokaslistoilleen: nämä ”kaikki vapaaksi Suomessa” -ehdokkaat tuntuvat kykypuolueelle olevan tärkeämpiä, kuin todelliset asiantuntijat? Asiantuntijuuttahan puolue vaatiikin vain muilta!

Vassari

Opettaja Oikarille , voisivatko luterilaiset katsella välillä kouluTV -lähetyksiä 1990-luvulta ja höpötellä henkilöstötiloissa sijaisen kanssa, kun et-oppilaat ovat retkellä? Huomioiden henkilökohtaisen uskon ja kotoa tulleen arvopohjan: Miksi kotikirkosta tulee retkikohde ja koulusta valtauskonnon harjoittaja?

Iskä

Yrjö Niemi, Tapio Hiltunen ja vielä Antti Valkama kirjoittelivat samaa sukupuolta olevien parien kirkkovihkimisistä. Niemi ja Hiltunen olivat huolissaan kirkon arvovallan murenemisesta ja mainehaitasta, jossain määrin, Valkama oli samoilla linjoilla. Toki ne ovat paljon tärkeämpiä kuin ihmisten onnellisuus…. Ovathan?

Susia lampaiden vaatteissa

Nimimerkki Korviketta sille kaipasi Hämeen ammattikorkeakouluun maisteritutkintoja. HAMKissa on jo 14 maisteritasoista, työelämälähtöistä ylempää AMK-tutkintoa, joiden englanninkielinen nimi on master’s degree. Meillä on myös Suomen suurin ammatillinen opettajakorkeakoulu. HAMK on alueelle erittäin merkittävä elinvoiman tuottaja.

Mari Kamaja, HAMK

Työvoimapula on tosiasia. Koulutuksen laatu on heikentynyt dramaattisesti. Liian monelta puuttuu peruskoulun jälkeen elämässä pärjäämisen kannalta kriittiset kirjoitus-, luku- ja laskutaidot. Eihän digiyhteiskunnan työpaikkoihin voida palkata työkyvyttömiä henkilöitä. Tämä johtaa työttömyyteen samaan aikaan työvoimapulan kanssa. Toisaalta akateemiseen koulutukseen hakeutuneet uupuvat sairaseläkkeelle ennen valmistumistaan. Mihin jamaan tämä hallitus on suurella rahalla koulutusjärjestelmän pakottanut ns. uudistuksillaan. Opettajien mahdollisuudet onnistua työssään haluamallaan tavalla on vihervasemmiston inklusiohötöllä tehty myös mahdottomaksi. Ammattikoulut eivät valmista ammattiin vaan ovat työttömien säilytyspaikka tilastojen kaunistamiseksi. Tämä kaikki on korjattava vaalien jälkeen. Nykyhallitus on laitettava elinkautiseen jälki-istuntoon.

Setä Tavastia

Kirjoituksessamme mielipidepalstalla 21.9. oli virheelliset tittelit. Emmi Rantanen on valtuutettu (ps) ja kaupunginhallituksen jäsen, Teppo Turja on valtuutettu (ps) ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja.

Emmi ja Teppo

Nimimerkki Punaiset valot kunniaan on nyt turhaan pahoittanut mielensä. Koko valvottu lapsiryhmä ylittää tien, vaikka valo ehtisi välissä vaihtua punaiseksi. Tämä oikeus määritellään tieliikennelaissa, ja sen tarpeellisuuden ymmärtää jokainen, joka on suuren lapsiryhmän valvojana ollut liikenteessä.

Malttia auton rattiin