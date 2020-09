Lyhyesti lukijoilta: Miksi ihmeessä riskiryhmät vierailevat edelleen hoivakodeissa

Covid-19 on rantautunut Hämeenlinnaan. Mitä tekevät päättäjät? Sallivat riskiryhmien vierailut hoivakodeissa vaikka ensimmäinen tartunta on jo todettu. Vitkuttelevat altistuneiden testausta ja vähättelevät riskiä. Nyt ne järeät toimet käyttöön! Aikaa on ollut suunnitella strategiaa kuukausitolkulla.

Missä päättäjien vastuu

Torjuntahävittäjät eivät ole pelkkä rajavartioston ilmaosasto, vaan pelote hyökkääjiä vastaan. Meillä on Stalinin ajoilta kokemusta siitä, mitä huonosta puolustuskyvystä seuraa. Eikä Merivoimat yksinään pysty pitämään kauppareittejä auki. Normaalioloissa 90 % raakaöljystä tulee Venäjältä.

Tosiasioita

Yhtenä tärkeänä keinona ostovoiman lisäämiseen voisi olla YLE-veron poistaminen ainakin eläkeläisiltä ja yrityksiltä? Myös hinnastoa voisi tarkistaa reilusti alaspäin. Olen ollut havaitsevinani laitoksen toiminnassa myös voimakasta asenteellisuutta.

Vettenrohvi

Hämeenlinnan kaupungin tulevia säästöjä koskevassa jutussa oli lause: ”Esiopetuksen ostot palvelusetelipäiväkodeilta vähenisivät 60 000€.” Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Montaako yksityistä palvelusetelipäiväkotia tällainen summa koskee?

Ensi vuonna eskariin, mutta mihin?

Riihimäellä sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei ole tehtäviensä tasalla (HS 16.9).

Pahoinvointi

Ehkä se matkailuyrittäjä pärjää itse, mutta kun hän haluaa tarjota työtä ja toimeentuloa myös työntekijöilleen. Toki olen samaa mieltä, että koronasairaita matkailijoita ei Suomeen kaivata.

Hassan

Sari Rautiolle: Viestittäjän on myös hyvä ja syytä kuunnella mitä kentältä viestitään vastaan, ja osoittaa että kuulee, eikä höseltää omiaan.

Harry Ojala

Kirkasotsaisen kaiken tuhoavan vihreän työttömyyttä tuottavan ilmastopolitiikan vastapainoksi pitää säätää laki, joka sallii ilmastotoimet vasta kun katoavien työpaikkojen tilalle on luotu uudet. Vihreiden lupaus uusista ”vihreistä työpaikoista” on yhtä totta kuin vappusatanen.

Antakee jo armoa

Lähestyttäessä tunne- ja turvallisuustasoilla Myllymäen koulun säilyttämisen ajatusta, niin perusteita on helposti löydettävissä. Myllymäen vanhalla koululla on perinteensä, syvällä vuosikymmenien takaa: muistot kultaavat. Sopivan kokoinen lähikoulu on kuitenkin ideaalitilanne lapsiperheille. Mutta Seminaarin kouluun olisi monen pienkoululaisen suoritettava tienylityksiä, mennen tullen. Huoltahan ne aiheuttavat.

Kaikkea ei voi mitata rahassa

Jos saisimme elää normaali ajassa illan hämäryys tulisi myöhemmin.

XZ