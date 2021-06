Lyhyesti lukijoilta: Miksi kunta ei järjestä uimakoulua rannoillaan?

Ei ihme että lasten uimataidottomuus lisääntyy, kun esim. hämäläinen runsasvesistöinen kunta ei järjestä muuta kuin halliuimakouluja, vaikka rantoja ja kunnan oma hieno leiriranta on.

Merja

Ingeborg Tottin laajempi muistaminen on kannatettava ajatus. Kadunnimet eivät kuitenkaan ole ensisijaisesti muistomerkkejä, vaan käyttöesineitä. Lyhyt ja helppo osoite on asukkaille etu, eikä vakiintuneita nimiä pidä muutella ilman pakottavaa syytä. Ingeborgille voisi nimetä mieluummin esimerkiksi puiston.

Tiera Laitinen, Hämeenlinna

Henkitoreissaan olevaan keskustaan kaavaillaan pyörätietä, vaikka siellä pääsee nytkin halutessaan aivan hyvin pyöräilemään. Odottaako joku tosissaan, että taivaasta tipahtaa pyöräilijöitä sankoin joukoin? Entä kun tulee talvi, sohjo ja viima? Taitaa pyöräilijöiden osuus olla marginaalinen. Sääliksi käy kivijalkaliikkeitä, jotka ovat yrittäneet sinnitellä keskustan autiudessa. Ketkä Hämeenlinnassa tekevät myyräntyötä, että keskusta todella saadaan yhtä vilkkaaksi kuin hautausmaa? Ovatko konsultit esittäneet päättäjille havainnekuvia, joissa on aina kesä ja hymyilevät pyöräilijät kansoittavat toria ympäröivät kadut? Höpö höpö. Me haluamme keskustan, jossa saa niin pyöränsä kuin autonsakin hyvin parkkiin kadun varteen ja kaikki, niin nuoret kuin vanhemmatkin ja huonokuntoiset pääsevät asioimaan niissä vähissä liikkeissä, joita siellä vielä urhoollisesti on.

Viimeinen sammuttaa valot

Kustaa III kadun nimen voi muuttaa Poppikaduksi. Täysin järjetön on autoista soitetun metelin määrä! Niittykatu ja 4H-kerhon leikkipuisto on jo kasteltu, joten nimi voi olla Pissikatu ja -puisto! Nuorisolla ei todellakaan ole minkäänlaista kontrollia! Enpä veisi lapsiani siihen puistoon.

Kantakaupunkilainen

Iisisti ottamisesta ja epäluottamuksen henkimisestä kirjoitettiin mielipidepalstalla (HäSa 18.6.) kaupungin hallituspaikkojen jakautumiseen liittyen. Mahtaako keskustelun alku olla kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtajan sanoissa, kun kertoi puolueen hakevan nykyistä paikkamäärää, ettei vaikutusvalta vähenisi (HäSa 16.6).

Otetaan kaikki iisisti

Pyydän anteeksi Päivi Räsäseltä. Sekoitin Hämeenlinnasta eduskuntavaaleissa hänelle annetut äänet nyt paikalliseen kuntavaalien tulokseen. Jännää näissä vaaleissa oli, että aikoinaan kristilliset varoittivat ns. new age -uskonnosta, jonka merkkinä pidettiin sateenkaarta. Nyt kd-ehdokas saattaa ilmaista puoltavansa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vaalimainoksella, jossa on samat sateenkaaren värit. Mummeli ei käy somessa ja jos lehti ei kerro, niin kuka kertoo…

Kirkon kanta?

Mielipidekirjoitus työterveydestä 21.6. oli harvinaisen hyvä ja asiantunteva. Jokaisen poliitikon pitäisi tutustua lakiin työterveyden järjestämisestä työpaikoilla. Työterveyden taso ei ole läheskään sillä tasolla firmoissa, mitä se on eduskunnassa ja tätä eivät kansanedustajat ymmärrä. Ennusteeni on, että ajan myötä lakia kiristetään ja työnantajien vaateita lisätään ja työterveyshuollon tasoa nostetaan ja tasataan työnantajien välillä, samalla kustannukset nousevat.

Entinen henkilöstöpäällikkö

Nimimerkki ”Hyvin meni” (19.7.21). Ehkä elät muiden porvareiden kanssa samassa ”itsenäisyyskuplassa”, josta ei ympärille juuri näe? Jos olisit kurkistanut, olisit myös tiennyt, että viittasin Lepomäen lapselliseen purkaukseen ”nykyhallituksen jälkien siivoamisesta tulevaisuudessa”! Helppo on kiukutella: ei tiedä tulevasta, eikä varsinkaan muista kokoomuksen menneistä epäonnistumisista!

Vassari