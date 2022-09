Lyhyesti lukijoilta: Miksi mikään ei toimi Hattulassa? – Minä ja kunnan muut veronmaksajat vaadimme huomattavasti parempaa palvelua

Miten ihmeessä Hattulan kunta on ajautunut tilanteeseen, ette mikään homma toimi. Rakennusvalvonta on ihan oma lukunsa. Terveyskeskuksen toiminta on ihan luokatonta, lääkäriin ei pääse, reseptiä ei uusita, laboratorioaikakin on saanta saalissa. Vanhukset vartoo kotona hoitopaikkaa, jonot ovat todella pitkiä. Onko oikein, että kotona on vanhus, joka ei muista nimeään. Minä ja kunnan muut veronmaksajat vaadimme huomattavasti parempaa palvelua, myöskin koululaisille. On vahva epäilys, etteivät asiat parane vuoden 2023 alussa.

Omaishoitaja, Hattula

Olipa Hattulassa kiire erottaa virkamiehiä, kun kuulemiset jäivät tekemättä. Mitä kertoo hallinnon tasosta, kun niin usein kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita hätiin?

Lukija Janakkalasta

Olen kolmena peräkkäisenä päivänä yrittänyt soittaa Viipurintien terveysaseman tiimi 3:n numeroon useita kertoja. Aina vastaus on ”meillä on ruuhkaa,soita uudelleen” ja puhelu katkaistaan. Vastaanottoaikoja ei saa,pyydetään soittamaan.Tämän huonommaksi ei oman terveysaseman tavoittaminen voi enää mennä.

R.V.

Kauriinmaantien pyörätien jatkeen maalaus on laiton, koska tällainen maalaus edellyttää, että kolmiolla on autoilijat määrätty väistämisvelvollisiksi. Jos tätä ei haluta, on Janakkalan kunnan maalattava paikalle normaali suojatie. Väärällä maalauksella ja kolmella kärkikolmiolla on saatu aikaan varsinainen sekasotku ja laiton tila. Olisi parempi, että pyörätietä ajavilla olisi myös tässä risteyksessä etuajo-oikeus, kuten muissakin risteyksissä. Siirtäkää kärkikolmio Harvialantieltä pyörätien eteen ja poistakaa pyörätien pikkukolmiot!

Valokuvan lähettänyt

Ajelin työmatkalla Tuulosen kohdalla, jossa Pohjoisten risteyksessä on pitkä rivi katuvaloja. Aurinko paistoi puoli yhdeksän aikaan aamulla – ja niin paloivat katuvalotkin. Miksi?

Energian säästöäkö?

Kansanedustajat pääosin ovat hoitajamitoituksesta luopumista vastaan. Hieman mutkia oikoen se tarkoittaa sitä, että kaikille hoitajille on aivan pakko lisätä sekä palkkaa että ammattikoulutettuja työkavereita, eikä mitään ”avustajia”. Hoitajajärjestöt, kansanedustajat, potilaat (eli joskus me kaikki), suurin osa kansasta jo nyt toivomme, että sairaanhoito sekä vanhusten, lasten ja vammaisten ynnä muiden hoito olisi maailman parasta. Sellaista jonka maailman onnellisin kansa ansaitsisi! Miksi näin ei jo ole ollut? Kysymys pitäisi esittää muun muassa Markku Jaloselle, joka on elämäntyönään sen onnistunut estämään.

Nollapotilas