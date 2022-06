Lyhyesti lukijoilta: Miksi satoja lapsia jää vaille opiskelupaikkaa? - Ilmeisesti täytyy muuttaa Tampereelle

Oppivelvollisuus ei ainakaan toteudu Hämeenlinnassa. Täällä KK-Tavastia on jättänyt satoja lapsia ilman minkäänlaista opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen. TUVA-luokalle oli halukkaita 282 ja vain 25 lasta sai paikan. Mitäs loput, joiden unelmissa on kuitenkin lukiomahdollisuus arvosanojen korotuksen jälkeen? Uskoimme, että Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki, joka haluaa nuorten jäävän asumaan tänne. Täytyykö muuttaa Tamperellee, missä lukioonkin olisi päässyt?

Katkotaanko nuorilta siivet?

Ilmeisesti kaupungissamme on riittävästi strategia- ja viestintäpäälliköitä, koska aletaan palkata elinvoimajohtajia.

Ihmettelijä

Miljardeja tallettaneet on kokonaan unohdettu korkojen noususta puhuttaessa. Pankeille on lahjoitettu vuosikausia ilmaiseksi rahaa, vaikkakin vapaaehtoisesti. Missä viipyvät uudet talletuskorot?

Jotain hyvää

EU:ssa päätettiin yhtenäistää latausliittimet. Järkevämpää olisi ollut määrittää laitteille tavoiteltava käyttöikä. Useat valmistajat suunnittelevat laitteet niin, että ne eivät toimi liian pitkään. Tällaisia ovat esimerkiksi puhelimet ja tabletit, kun monet valmistajat lupaavat päivittää käyttöjärjestelmää vain kolme vuotta. Jos päivityksiä ei enää saa, niin sovellukset hidastuvat tai eivät toimi. Muuten toimiva laite on “pakko” romuttaa. Vanhat irrallisella johdolla varustetut laturit lataavat latausliittimen mallista riippumatta uusiakin laitteitta, mutta hitaammin kuin uudet ja tehokkaammat. Laitteista syntyy paljon enemmän elektroniikkaromua kuin latureista.

Puurot ja vellit

Kimmo Kautio: Ruotsin talouden kasvu 2008 jälkeen johtui enemmän elinkeinoelämän rakenteesta kuin omasta valuutasta. Suomessa työnantajaliitot lupasivat heti 100000 uutta työpaikkaa jos Suomi liittyisi EU:n. Jäi toteutumatta.Pitäisikö Suomen mielestäsi lisätä kaupankäyntiä Venäjän kanssa sitä mukaa kun sota Ukrainassa jatkuu?

ReiPan

Hämeen liitto aloittaa kuukausittaiset elinvoimakatsaukset (HäSa 17.6.) ja oikein yhdistelee tietoa eri lähteistä, jopa on saavutus ja uusi idea. Minähän sitäkin hommaa olen jo vuosia tehnyt ilmaiseksi. Vielä, kun kaupungin Markku saisi elinvoimamittarinsa samalle tasolle.

Rafael Hellsten

Timo Heinonen (kok.) jatkaa tuttua linjaansa, kitinää ja narinaa (HäSa 18.6.). Edes ekonomistien mielipiteet siitä, että polttoaineverojen lasku ei häntä saavuta. Entäpä kun mailmanmarkkinahinnat nousevat – mitä sitten tehdään? Valekin lipsahti kirjoitukseen. Nykyhallitus on tehnyt tasan yhden verokorotuksen, ei monikossa kuten Heinonen sanoo. Kuulemani uutisen mukaan Saksan veron lasku pudotti hintoja n 12snt/l, puolet vähemmän mitä odotettiin. Jos meillä veroa pudotetaan – mistä otetaan tilalle? Siitäkään Heinonen ei sano mitään.

Velkaa lisää?

Kaikki kunnia taloustieteilijöille, siis sellaisille jotka ”pysyvät lestissään”. Sitten on nämä itseoppineet, tapioylikoverot ja muut, jotka pyrkivät mielipiteineen tunkemaan joka väliin, muka parempine ajatuksineen! Viisautta voi olla myös se, ettei joka tilanteessa pyri esille.

Vassari

Hämeenlinnan uudella elinvoimajohtajalla on monia selvityksiä valmiina (HäSa 18.6.)Miksi niitä ei ole tähän mennessä hyödynnetty ja miten uusi henkilö ne saisi teoiksi muutettua jos ne eivät tähän mennessäkään ole kelvanneet?

ReiPan

Jos liottaa matot pesuainevedessä ja vain huuhtelee painepesurilla, ei mikään estä käyttämästä pesuaineena mäntysuopaa/mäntynestesaippuaa. Matonpesujuttu (HäSa 18.6.) oli osin epälooginen.

Riepumatto

HäSan pääkirjoituksessa (18.6.) on parina päivänä kehuttu uutisoinnin luotettavuutta. ”Luotettavien medioiden” jutuissa silti on liian usein tarkoitushakuisuutta, ideologisia ja poliittisia mieltymyksiä. Asenteellisuutta ja vaikuttamispyrkimystä. Esimerkkinä saman lehden lautamiesjuttu. Toisena esimerkkinä hyökkäys-sanaa on monesti käytetty tietyn ”erikoisoperaation” lisäksi tietystä mielenosoittajien kongressiin änkeämisestä. ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”-sanonnan toteutuminen tietyssä mielenosoituksessa tullaan rinnastetuksi laajaan hyökkäyssotaan.

Luotettavan asiallisia juttuja toivova

Hienoa, että Linnan pysäköinnissä edes jotain edistystä, kun myös matkailuajoneuvoille on sallittu pysäköinti, aiemmin alue oli vain linja-autoille. Nyt vielä moottoripyörille oma vinoparkki saman kentän toiseen laitaan, niin autopaikkoja vapautuu lisää. Kiitos!

Keskustasta

Antti kertoi 19.6. että HS-Vesi uusii Viipurintiellä jäteveden, huleveden ja runkoveden järjestelmät 600 metrin matkalla. Kustannusarvio pysäytti. Ymmärsinköhän kuitenkaan? Jos tuo kuukausia kestävä työ on mahdollista toteuttaa alle tonnin metri, ansaitsee HS-Vesi ihailua ja ihmettelyä, puoliksi kumpaakin. Pitäkää kiinni moisista suunnittelijoista ja tekijöistä!

Laicus

Valtuustossa ei ole sitoutumattomilla yhtään varsinaista valtuutettua, joten ei voi olla myöskään varavaltuutettua. Suomen ei pidä erota EU:sta, Englannin tavoin. Kalliiksi tuli valtiolle ja kansalaisille. Monet asiat hankaloituivat. Kimmo Kautio ihannoi Italian entistä pääministeriä Berlusconia, josta ei tullut valtiomiestä. Presidentti ja eduskunta tekivät hyvän ratkaisun Nato-jäsenyys hakemuksesta. Ei Suomi pärjäsi Venäjän naapurina, “puolueettomana”.

Politiikan tarkkailija

EU-jäsenyyden hyödyllisyys Suomelle on alkanut jo ”hieman” rapistua. 750 miljardin EU:n tukipaketista Suomen nettomaksuusosuus on noin 4 miljardia euroa. Eli maksamme mm. meitä vauraamman velka-Italian huonolle taloudenhoidolle tukea. EU:lle on tulossa muitakin ”tulonsiirtorahastoja”, mm. vihreään siirtymään liittyviä, joilla puututaan Suomen metsätalouteen, josta useat Brysselin johtavat asiantuntijatkaan eivät tiedä paljoa.

Liittovaltioonko?

Kaikki kunnia vanhoille eurooppalaisille valtakunnille, mutta jos 2020-luvulla italialainen urheilulehti kartassaan sekoittaa Suomen ja Ruotsin paikat, niin hoh-hoijaa sentään! Entäs muut instanssit? Semmoisia kumppanuuksia EU:ssa ja jatkossa Natossa.

Voi hyvää päivää