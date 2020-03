Lyhyesti lukijoilta: Miksi viinakaupat ovat auki?

Miksi viinakaupat ovat auki? Merkittävä rasite terveys- ja sosiaalipalveluille sekä poliisille.

Juodaan viinaa

Hämeenlinnan johto on tehnyt vähimmän, mitä pitää, avaamalla puhelinnumeron arkiapu-palvelulle. Siitä ei ole kunnolla tiedotettu, eikä vielä voi tietää, miten palvelu toimii. Kiitetään sitten, jos (toivottavasti kun) palvelu saadaan toimimaan.

Riskiryhmässä

Lämmin kiitos K-Citymarket Hämeensaaren kauppiaalle Eemeli Aaltoselle nopeasta henkilökohtaisesta ruokatavaroiden toimittamisesta palattuamme ulkomailta kotikaranteeniin. Muistattehan muutkin auttaa karanteenissa ja riskiryhmässä olevia ihmisiä käymällä esim. kaupassa tai apteekissa. Kaikki eivät pysty tekemään ruokien kotiinkuljetustilausta, eivätkä ehkä kehtaa pyytää apua.

Marjatta Rekola, Hämeenlinna

Koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä halvalla keinolla siten että valtio ja kunta kustantaa ja jakaa postin kuljettamana jokaiselle ihmiselle hengityssuojaimet kotiin. Jos ihmiset eivät käytä niitä liikkuessaan kodin ulkopuolella, niin heille voidaan antaa rangaistus.

Onko järjenkäyttö sallittua

Nyt kaikki ruokakaupassa tomaattien puristelijat, maitopurkkien päivämäärien valkkaajat ja muut, ostakaa pehmolelu ja pysykää kotonanne sitä puristelemassa.

Ojoinen

Arno Juutilainen unohti mainita (HäSa 22.3.), että myös pörssi on vieraantunut reaalitaloudesta.

ReiPan

Ruokakaupassa asiakkaiden tulisi aina käyttää kertakäyttökäsineitä varsinkin hedelmä- ja vihannesosastolla. Ihmiset puristelevat ja hypistelevät tuotteita valitessaan paljain käsin. Espanjassa kaupoissa ovat kertakäyttökäsineet käytössä. Myös vitriineissä oleviin leipomotuotteisiin ei saisi koskea. Käyttävätkö kaikki pihtejä

Realisti

Älkää herran tähden sieltä terveyskeskuksesta peruko vanhusten vastaanottoja tekstiviestillä! Ei niitä kaikki osaa lukea kännyköistään. Soittakaa! Nyt tuli 8-kymppiselle turhaa reissu oven taakse.

Soittakaa!

Nyt ei kukaan populisti enää pysty pistämään paremmaksi! Lulu Ranteen kirjoitus viime torstain Hämeen Sanomissa veti maton muiden populistien jalkojen alta. Tyyliin ”hallitus on viimein ja hallitus on viimein heräämässä” jne. kirjoitettu juttu oli uskomaton riman alitus vallitsevassa tilanteessa.

Tottako edes!

Työnantajat hyötyvät koronaviruksen johdosta tehdyistä hallituksen päätöksistä suhteettoman paljon verrattuna työntekijöihin ja eläkeläisiin. Perälautana on nyt helppous lomauttaa! Miksi väliaikaista esimerkiksi verojen alennusta ei osoiteta suoraan yksityistalouksille?

Veronmaksaja

Moottoriradan latulenkki on noussut arvoon arvaamattomaan näinä aikoina. Oivaa vaihtelua ulkoliikuntaan ja tyytyväisiä hiihtäjiä riittää.

Lähiasukas

Miten on mahdollista, että Rimpelä sijaistaa kaupungin johtoa, vaikka on poliisitutkinnan kohteena, saati saa hoitaa virkaansa vielä. Tulisivat vaalit pian, saataisiin johtoon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole talutus nuorassa. Toisaalta on itse sinne äänestytty. Etenkin kokoomuksen touhu herättää ihmetystä. Vakavasti mietityttää, kehen voi luottaa.

Kohta ex- kokoomuslainen

Tuo maineikas ja nuorison suosima baari on monen vanhemman polven kaupunkilaisen muistoissa. Sieltä baaritiskin takaa minäkin nappasin lapsilleni äidin.

Muistot elävät

Hämeenlinnan kaupungin asukaslehden sisällön (esim. 1/2020) pitäisi totutusti olla neutraali ja luonteeltaan informatiivinen. Lehden em. numeron koko viimeinen aukeama sen sijaan avautuu kaupunkilaisille sisällöltään P-torin täydellisenä poliittisena lobbauksena. Tiedotuslehti on tarkoitettu viestintämediaksi, ei poliittisten ryhmien tavoitteiden esitysvälineeksi.

Jarmo Lahti, Hämeenlinna

Kyllä oli ympäripyöreää sanahelinää Sajaniemen mielipide (HäSa 23.3.). Miten Kaivoparkki ”ihan lähellä toria” toi työpaikkoja ja pöhinää keskustaan? Miten toriparkki tuo uusia asukkaita tai työpaikkoja? Kuntalaiskyselyn ylikävely on härskiä ja ylimielistä. Sen sijaan kymmenen pistettä valtuuston perussuomalaisten mielipidekirjoitukselle samassa lehdessä.

En perussuomalainen… vielä

Näyttää olevan tuiki välttämätön hankinta tuo toriparkki. Minulla on veret seisauttava säästöehdotus. Kun muualla autoilu vähenee, niin ostetaan toriparkki jostakin käytettynä. Miljoonan euron ennakkopalkkiolla voin lähteä sellaista maailmalta etsimään. Olen kuullut että Nigerian suunnalla on hyviä tarjolla.

Konsultti

Uutisissa on puhuttu, että lapsenteko on vähentynyt huolestuttavasti. Lueskelin pääkaupungin lehdestä asuntojen huimia hintoja. Se on yksi syy. Ja toinen on huimat vuokrahinnat, esim. pieni kaksio 1 495 euroa kuukaudessa. Molempien pitää käydä töissä tai alivuokralaisia tarvitaan. Nuori hallituksemme olisi asiantuntija parantamaan tilannetta.

Heikki Hämeenlinnasta

Eikka esitti kysymyksen, olisiko Väyrynen pysäyttänyt koronan rajalle? En usko, että Väyrysellä olisi tällaisia yliluonnollisia voimia hallussaan. Sen sijaan hänellä on runsaasti kokemusta vaikka toisille jakaa vastuullisista tehtävistä yhteiskunnassamme. Tuohon oman edun tavoitteluun en ota kantaa. tiedätkö muuten yhtään poliitikkoa tässä maassa, joka ei toimissaan olisi ottanut huomioon myös omat ja lähipiirinsä edut?

Kokemusta kehiin

Hei Antti Kaikkonen, onnittelut tulevasta vauvasta. Olen onnellinen minäkin puolestasi. Siis asiaan: kansanedustajat Kalle Jokinen, Antti Kaikkonen, Timo Heinonen, nyt pyydän, tehkää vihdoin se oikea ratkaisu: pysyvä kesäaikaa. Saadaan ihmiset liikkumaan, kun on valoisaa enemmän. Yhden kerran vain joudumme siirtämään kelloja ja siihen kyllästyneet tai kärsineet jostain syystä, se ei enää toistu, kun on pysyvä aika. Mitä tekee ruotsi että olisimme tunnin vähemmän vai miten se tulee toimimaan. Nyt, jos haluatte hyvät herrat eduskunnassa tehdä hyviä päätöksiä, se on tässä. Koronaepidemiasta selviämme. Pahemmastakin on selvitty, eikä aika ole tullut pitkäksi, vaikka liikkuminen on rajoitettu ihmiskontaktien vuoksi. Lenkit kutsuu ja on aina kutsuneet.

Kesänlapsi