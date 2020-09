Lyhyesti lukijoilta: Milloin päättäjät tulevat järkiinsä? Pyörien pysäköintikin maksulliseksi

Milloin tosiaan kaupungin päättäjät tulevat järkiinsä pysäköintimaksujen suhteen, kun polkupyörienkin parkkeeraus tulevaisuudessa maksaa. Pendelöinnin kustannuksia ei voi kasvattaa, jos aiotaan saada tänne uusia asukkaita. Tampereen ja Hämeenlinnan asumiskustannuksilla ei ole juurikaan eroa. Asumispäätöstä tehtäessä mietitään tarkoin kulkemisen kustannuksia pysäköintimaksuineen. Etelä-Suomen muut kunnat tarjoavat liitäntäpysäköintiä ilmaiseksi. Hei, haloo, miettikää päätöstenne seurauksia.

Pienellä pilataan

Taas oli kova kilpailu, kuka pääsee sanomaan pysäköintiohjelmasta sen viimeisen sanan.

Väsynyt

Lue myös: Toriparkin henki jäi pihisemään (7.9.2020)

Piritta Maliselta aivan loistava kirjoitus Hämeenlinnan kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta (HäSa 7.9.). Asiallisesti esitetty monen asukkaan mietteet, joihin voi vain toivoa päättäjien suhtautuvan vastaavalla asiallisuudella. Näitä huomioita ei pidä selittää vääriksi, väärinymmärretyiksi tai vaieta kuoliaaksi. Malisen ehdotus vetovoimastrategiasta ei ole liikaa vaadittu, vaikka se voikin olla paljon vaadittu. Mainoslauseita ja brändiviritelmiä tärkeämpää on todellinen sisältö: millaista on elää ja asua Hämeenlinnassa. Jos/kun päättäjät suhmuroivat ja asukkaat tuntevat itsensä eri tavoin petetyiksi ei arki ole hyvää, vaikka mainos niin julistaa. Teot ratkaisevat. Hyvin hoidetun/johdetun kaupungin maine leviää tyytyväisten asukkaiden mukana ilmaisena mainoksena. Se on tavoittelemisen arvoinen tilanne.

Hätilän Helmi

Jaa ettei ole varaa aikatauluja painattaa, on se kumma, kun kaikkeen muuhun on rahaa. Linja-autoissa kulkeva väki todellakin tarvitsee niitä vai aletaanko lakkoon. Ja pysäkeille selkeämmät kulkuajat tai selvä merkintä, mitkä ajavat sairaalaan. Nyt on osittain saatu parannusta, kun uusia autoja tuli rämisijöiden tilalle.

Muija hämeestä

Hienoa! Kokoomuksen uuden johdon tavoite on kaataa hallitus eli tehdä vallankumous. Yksin ei varmaan ihan onnistu demokraattisin keinoin paitsi jos ottaa mukaan persut ja kristilliset täydennettynä ruotsalaisilla ja osalla keskustalaisia.

Nahkatakkiteknikko

Lue myös: Kokoomus ja keskusta kaukana toisistaan? (pääkirjoitus 8.9.2020)