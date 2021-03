Lyhyesti lukijoilta: Missä on sosiaali- ja terveysministeri, kun pandemiasta puhutaan?

Hallitus esitti juuri sellaiset rajoitukset, mitkä juuri nyt pitääkin tehdä. Ihmetystä herättää se, missä on sosiaali- ja terveysministeri, onko se vallan lakkautettu, koska tämä pandemia on hänen kenttäänsä kuuluvaa asiaa. Jatkuvasti on kulttuuri ministeri äänessä, joka vähemmän kuuluu hänen aiheisiinsa!

Arttur

Tänäänkin kävelylenkin kokemus pahimpaan korona-aikaan. Poikkeuksetta vastaantulevat kävelijät kävelivät keskellä jalkakäytävää vastaantullessa, samoin kaksittain vastaantulevat rinnakkain, ja ilman maskia kaikki. Toivomukseni, että väistellään vastaantullessa mahdollisuuksien mukaan ja pidetään turvavälit!

Mummo lenkillä

Hyvää Naistenpäivää, 8.3 – ja kiitos! Muistiko Hämeenlinnan kaupungin johto saamillaan ylimääräisillä rahoilla poikkeusolojen ”eturintaman” naisia (hoito, opetus, kasvatus, huolenpito) – tai edes puheissa?

Rafael Hellsten

Kuntavaalien ensimmäinen lottovoitto on kotona ”Himmaanlinnassa”. Demokratian mukaisesti kaupunginjohtajan valintaa ei voi siirtää kahdella kuukaudella, eihän sitä tiedä jos ei olisi itse enää valitsemassakaan ”pätevintä” henkilöä tehtävään. Äänestäjän kannaltahan mitään ns. demokratiaa ei ole ollut olemassa tähänkään asti. Persuthan ne aina vaan riitelee.

Ventke

Opposition itku vaalien siirrosta jatkuu. Entä, jos Suomessa ei enää koskaan pidetä vaaleja? Kaipa tuokin väite vielä kuullaan, ainakin Perussuomalaisilta. Miksi suomalaiset ei oikeasti vaadi eduskunnan oppositiolta oikeaa politiikkaa, yhteistyötä ja tukea kansalle? Pelkkä räksytys nykytilanteessa on riman alitus!

Voi hyvää päivää

Nimetön henkilöön suunnattu solvaaminen nimimerkin takaa tälläkin palstalla pitäisi lopettaa. On aivan turhaa höpöttää koulukiusaamisen lopettamisesta, jos samaan aikaan aikuiset käyttäytyvät täällä huonosti. Nyt vaalien lähestyessä anonyymit trollit ovat erityisen ahkeria. Vellihousu ampuu puskista.

Teppo Turja

Kokoomuksella oli vielä 50-luvulla nykyisen Perussuomalaisten kaltainen ohjelma ja arvot. Kokoomus voisi yhdistyä helposti Perussuomalaisten kanssa. Vartiaisesta tulisi hyvä asiantunteva ja edustava puolueen puheenjohtaja ja Halla-ahosta Helsingin pormestari. Molemmilla on korkein mahdollinen tehtäviin soveltuva akateeminen tutkinto ja hyvä yleissivistys vastapainona vasemmistolle.

Orpopersu

Nimimerkille Lauri (HäSa 6.3.2021). Kaupungin latukartta avautuu siitä linkistä ”Hämeenlinnan latukartta” Sieltä kun zoomaat halutun latureitin alkupisteeseen, niin näet edellisen huoltopäivän. Myös värikoodit kertovat ladun yleiskunnon. 6.3 oli huollettu moottoriradan ladut.

Digiosaaja