Lyhyesti lukijoilta: Missä viipyy toriparkin käsittely?

Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa istuvat päättäjät. Te ilmoititte noin kolme kuukautta sitten, että päätös toriparkista tuodaan nopeasti valtuuston päätettäväksi. Missä viipyy asian käsittely? Vai onko nopea aikataulu teidän mielestänne se, että pitkitetään ensi kevääseen, kun on kunnallisvaalit. Saahan sitä hyvän vaaliporkkanan puoluekantaan katsomatta. Haudatkaa jo pikaisesti koko ajatus toriparkista. Kunnan talous sakkaa muutenkin jo rankasti.

Pentti Ranta

Nimimerkki Varovasti matalalla autolla kyseli ajokaistaa Turkuun päin Viipurintien ja 10-tie risteykseen (HäSa 23.7.). Risteys on T-risteys, jossa on oma kääntyvä kaista Tuulokseen päin vasemmalle lyhyehkö kylläkin, kukaan tuskin ajaa suoraan Katumajärveen ”uimaan” autolla eli kenelle/mihin se toinen oikeanpuoleinen kaista on tarkoitettu muuhun kuin Turkuun päin menijöille ilman pientareen käyttöä. Toki merkintää voisi ehkä selkeyttää.

Ihmettelijä

Isäni, sotaveteraani, kuoli heinäkuun alussa. Halusin selvittää onko Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiirillä minkälainen käytäntö muistaa edesmennyttä veteraania. Niinpä soitin nettisivulla ( https://sotaveteraanit.fi/jasenpiirit/) annetulle yhteyshenkilölle. Kummastakaan numerosta ei vastattu. Kirjoitin myös tekstiviestin ja veljeni kirjoitti annettuun sähköpostiosoitteeseen. No, isäni on nyt haudattu ja tähän päivään mennessä ko. taholta ei ole tullut mitään yhteydenottoa. Jos tämä jäsenyhdistys on lopettanut toimintansa, olisi syytä poistaa väärä tieto tai vaihtoehtoisesti vaihtaa yhteyshenkilö toimivaksi tahoksi. Valitettavasti liian myöhään huomasin isäni saaneen postia jäsentiedotteen muodossa Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanit ry:ltä, eli tuo yhdistys oli se, johon minun olisi pitänyt olla yhteydessä.

Meniköhän oikein?

Liisa Salomäelle (HäSa 24.7.) huomautan, että ministerin kannanotoilla ei liikenneturvallisuus parane, mutta hallituksen ajama satojen poliisien lisäys vaikuttaa.

Tekoja

Sisäministeri on kyllä aktiivinen ja ottaa napakasti kantaa moniin asioihin. Ensitöikseen nimityksensä jälkeen kovin sanoin arvosteli poliisin toimintaa kurdien mielenosoituksen ohjeistuksessa. Ministerin aika kuluu maahanmuuton edistämisessä, ilmastoasioissa ja muissa maailmanparannusasioissa, eikä virka-aikaa tahdo riittää oman toimialansa asioitten hoitamiseen ja valvontaan.

Hallintoalamainen

Sini 5 v ja Pekka 72 v. Kiitos teille pullopostiin vastaamisesta. Tällä on suuri tunnearvo minulle. Pullopostin lähetin noin 22 vuotta sitten matkaan Vuohiniemen Vartiakoskelta isoisäni kanssa ollessani noin viiden vuoden ikäinen. Kiitän teitä ja toivon teille ikimuistoisia hetkiä.

Pullopostin lähettäjä

Ystävä hyvä, puoli tuttu tai sukulainen satunnaisissa kohtaamisissa. Älä tule iholle. Turvavälinkin päästä voi vaihtaa kuulumisia.

Vastuu on meillä kaikilla

Suuresti ihmetyttää, kun piikki on auki koko ajan rahan jaossa, mutta luvattuihin eläkekorotuksiin ei ole varaa, eikä vähempiosaisten auttamiseen. Verot kyllä kelpaavat. Siinä nekin lupaukset: pelkää sanan helinää.

Lupauksiin kyllästynyt

Basaarikauppias hassutti minua nuorena samalla taktiikalla, jolla nyt hassutettiin Marinia, Hassia ja kumppaneita. Kerrottiin hinnaksi mieletön summa, ja kun Suomen neuvottelijat saivat tästä vähän pois, luultiin, että onnistuttiin neuvotteluissa tinkimään? Todellisuudessa maksettiin 13 miljardia liikaa. Maailma nauraa.

Vettenrohvi

Tuntuu lähes ironiselta, kun edelleen historiallisesti edeltävän Venäjän, Novgorodin hallinnon, vaikutukset rajoittavat EU:n tuoreen, maaseudun tukemista koskevan päätöksen, kohdistumisen vain Itä- ja Pohjois-Suomeen. Pääosin vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhan rajan ulkopuolinen nyky-Suomi tulee saamaan tätä tukea. Valtaosa muuta Suomea jää paitsi, joten näillä alueilla ratkaisua ei ole helppo hyväksyä.

Tuhatvuotista meininkiä