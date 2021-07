Lyhyesti lukijoilta: Mistä saan Omakantaan merkinnän toisesta rokotuksesta?

Kuka, ken, mikä? Sain toisen korona- rokotuksen 27.5. Verkatehtaalla. Vieläkin on Omakannassa merkintä 1/2. Samana päivänä muualla rokotetuilla tuttavilla on jo molemmat merkittyinä. Vieläkö on toivoa, vai odotanko turhaan. Mikä on se taho, henkilö, laitos, puhelinnumero, johon ottaa yhteyttä? Heinäkuun lopussa vuonot kutsuisivat, jos tilanne sen sallii.

Kalle Sistola

Eikös sitä d’Hondtin kaavan tulosta voisi julkaista, niin että kuntalaiset saisivat tietää, mikä on oikeudeudenmukainen paikkajako hallituksessa.

Huono matikassa

On oma nahka lähinnä ja valta tärkeää. Kalliit on laulujen lunnaat. Ne maksaa joku muu muka. Näillä sävelilläkö Hämeenlinnan kuntapolitiikkaa viedään yhdessä eteenpäin?

ReiPan

Hei nimimerkki Kysyn vaan: Hyvä, että Siltsu käy keikalla ja saa siitä palkkion, josta voi lyhentää sakkoja valtiolle. Me veronmaksajathan siitä hyödytään. Suurin osa sakotetuista ei pysty maksamaan mitään. Se, meneekö keikalle, on jokaisen itsensä päätettävissä.

Mummo Kaurialasta

Kun uusi Hämeenlinnan kaupunginjohtaja aloittaa tehtävässään, olisivat hyvät neuvot hänelle tuntemattoman kaupungin johtamiseksi ehkä tarpeen. Entinen kaupunjohtaja Leo Kohtala voitaisiin vaikka eläkkeeltä kutsua opastamaan uutta kaupunginjohtajaa muutamaksi alkupäiväksi. Kohtalan aika kaupunkimme menestyksekkäillä 70- ja 80-luvuilla oli aivan toista tähän päivään nähden. Vanhoissa johtamistavoissa olisi edelleen hyvääkin.

Kokemuksen hyödyntämistä

Hattulan kunnallisvaaleissa hylättyjä ääniä annettiin 21 kpl eli 0,5 % (HäSa 23.6.).Tätä taustaa vasten ehdokas numero 58:n äänimäärät vaikuttavat mielenkiintoisilta. Ehdokasnumerossa ei ole edes ongelmallisiksi koettuja numeroita. Ensimmäisessä laskennassa ääniä ilmoitettiin kertyneen 104. Tarkistuslaskennan jälkeen äänimääksi jäi 94. Poikkeuksellisen iso muutos sekä kappaleissa että prosentuaalisesti: 10 kpl ja 10 %! Kolme kysymystä Hattulan keskusvaalilautakunnalle. 1) Montako ääntä näistä siirtyi muille ehdokkaille? 2) Moniko oli hylätty ääni? 3) Oli muiden ehdokkaiden lippukasoissa ääniä, jotka siirtyivät tarkastuksessa kyseiselle ehdokkaalle?

Äänestäjä