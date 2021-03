Lyhyesti lukijoilta: Mitä jos hidastettaisiin elämänlaadun hyväksi

Näin koronan aikaan: miten olisi downshiftaus, hidastus, jopa degrowth, vähentäminen, elämänlaadun hyväksi ja ylikulutuksen vähentämiseksi.

Valinta

Seinäjoen valtuustossa on paljon yrittäjiä eikä pelkkiä kaupungin työntekijöitä. Valtuuston kokoukseen osallistuu rahoitusjohtaja, olisi hyvä täälläkin.

Utelias

Nythän ne jutun murskaisivat! Tuodaan tietäjiä ”piilaaksosta”! Eikö me enää muisteta kuinka Nokialle kävi, tuotiin tietäjä, Eeloppi ja sinne meni silloinen Nokia. Toivotaan, ettei nyt mene loputkin Suomesta. Miksi meille on niin toivottoman vaikeaa luottaa omiin voimiin?

Ventke

Lue myös: Maahanmuuttopolitiikka yhä kaltevalla pinnalla (pääkirjoitus, 16.3.2021)

Ojoisten ja Idänpään terveysasemien kohtaloa ei pidä ratkaista erillisenä asiana vaan osana koko soteuudistusta. Palveluiden heikentäminen ei voi olla itsetarkoitus, seuraavaksi on Jukolan terveysaseman lakkautuksen vuoro, jos näitä erillisiä ratkaisuja tehdään.

Jorma Hassinen, kuntavaaliehdokas (sd.), Hämeenlinna

Lue myös: Päätös Hämeenlinnan kahden terveysaseman lakkauttamisesta venyy (16.3.2021)

Kaikenlaisia taksikuskeja Hämeenlinnassa on. Verkatehtaalta tilasivat meille taksin 11. maaliskuuta noin kello 12.30. Kuulemamme mukaan taksi lähti ajoon rautatieasemalta. Kuljettaja ei käyttänyt maskia ei näköjään ymmärrä tai välitä suojata itseään eikä asiakkaitaan. Huomautin asiasta, mutta hän ei ollut kuulevinaan, vaan puhui koko matkan ajan, vaikka ei maskia. Perillä löi vaihtorahat kouraan, ei kuittia. Emme käytä enää muita kuin Hämeen takseja.

Pettynyt

Perussuomalaisten pitäisi pyytää anteeksi hämeenlinnalaisilta, kun ovat vuosia torpanneet kaikkia kehityshankkeita kaupungissamme.

Pyytäkää anteeksi

Samaa mieltä kanssasi, Menninkäinen (HäSa 16.3.), palvelutalo on kotia parempi paikka silloin, jos omaishoitajat ja kotihoidon ammattilaiset ovat uupuneita. Omaisella on tunneside hoidettavaan, siksi kotihoidon ammattilaisten tehtävä on puhaltaa peli poikki ja sanoa, kun on aika hakea laitospaikkaa. Mutta löytyykö pitkälle edenneessä muistisairaudessa laitosta, jossa vanhusta kuunnellaan, hoivataan lämmöllä, annetaan virikkeitä.

Omaishoitajana ollut

Missä on ongelma maskipakossa? Jos joku ei voi pitää maskia, niin silloin voi pitää visiiriä. Niitä on saatavilla esimerkiksi apteekista ja käyttö ei ole sen kalliimpaa kuin maskinkaan sillä se ei ole kertakäyttöinen kuten maski.

Holappa