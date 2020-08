Lyhyesti lukijoilta: Mitä jos menen pankkiin maskissa ja tummissa laseissa?

Ensin burkhat eli maskit julkisilla paikoilla haluttiin kieltää, nyt kehotetaan käyttämään? Mitä jos menen pankkiin ja lisäksi minulla on värjätyt silmälasit, joita on pakko käyttää, jotta näkee edes vähän! Taatusti tulee virkavalta ja joudut häpeään, kun teet käskyjen mukaan!

Puolisokea

Kuin kissa kiertäisi kuumaa puuroa, eli kasvomaski tuntuu olevan vaikea asia päättajille.

Korona ei pidä lomaa

Lue myös: Ota nämä asiat huomioon suojaimen valinnassa (4.8.2020)

Olisiko mitään tehtävissä lokkien ja naakkojen aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi? Jokin järjestyshän pitäisi olla ihmisen ja luonnon välillä. Lintujen aiheuttamat vahingot, julkisivut ikkunoineen ja muun muassa rakennusten kattojen likaantuminen on asia, jolle pitäisi tehdä jotakin. Tähän varmaankin löytyisi keino, jos tahtoa riittää asian korjaamiseksi. Tätäkin asiaa on aikaisemminkin käsitelty, sanoisin, että asiallisesti, lehtien palstoilla. Mikä on terveysviranomaisten rooli puuttua tähän asiaan? Jos hyvää tahtoa riittää, lintujen runsasta määrää voitaisiin vähentää. Ymmärtääkseni terveysriskejäkin on olemassa.

Lea Lindgren, Hämeenlinna

Lue myös: Lokit alkoivat pesiä katoille, kun niiden vuosikymmeniä käyttämät pesäpaikat katosivat (29.6.2020)

Erikoista on, että Hämeenlinnan kokoomus hakee kuntavaalien pelastajaksi Orimattilasta Lammille muuttanutta henkilöä. Varmaan osaava kaveri, mutta eihän hän tiedä Hämeenlinnasta mitään. Ettekö te löydä riittävästi paikallisia ehdokkaita, jotka tuntevat kaupungin asiat ja haasteet.

Yllättynyt

Lue myös: Jokisen Kallea ei kannata ihan vielä koskia (Hämeenlinnan Kirje 14.6.2020)

Hyvä perussuomalaisten Hämeen piirin puheenjohtaja Antti Salminen (HäSa 4.8.), ehdottaisin ennen uhkakuvien maalailua ilman perusteita tutustumista tarkemmin kuljetusalaan ja erityisesti polttoaineklausuuleihin, jotka tasapainottavat yrittäjille polttoaineen hinnanvaihteluita. SKAL auttaa faktoissa mielellään.

Yrittäjä

Kommentti kansanedustaja Mirka Soinikosken (vihr.) kirjoitukseen (HäSa 4.8): tarkennatko väittämääsi, että väestömäärä ja sairaalainvestoinnit ovat maakunnissa samassa suhteessa?

Vihreää joukko-oppia?

Nimimerkille Jaska (HäSa 4.8.): Myös tavallisessa perheautossa voivat istua henkilöt, joiden toimeentulo ja työpaikat voivat olla vaakalaudalla veronkorotusten jälkeen.

Tupo