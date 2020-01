Lyhyesti lukijoilta: Miten käsi pitää nostaa, jotta bussikuski ottaa kyytiin?

Yritin ehtiä tilausbussilta omaan bussiin. En ehtinyt pysäkille ja heilutin kuskille, mutta kuskipa vilkutti takaisin ja jatkoi matkaa. Mihin ja miten käsi pitää nostaa, jotta kuski oivaltaa juuri tuon pysäkillä seisovan henkilön haluavan kyytiin? Onneksi suurin osa kuskeista pysähtyy, vaikka bussinpysäytyskoreografia olisi huono.

Kyydistä jäänyt kipsikäsi

Nimimerkille Työmatkalainen: Kyllä minusta riittää, kun heilutat bussikorttia. Itselläni on heijastava kassi, kun olen pysäkillä.

Toinen työmatkalainen

On täysin sama matka paikasta A paikkaan B, ja taksikuskista riippuu, mistä kaukaa kierretään, jotta taksamittari raksuttaa vähän ylimääräistä. Tuli 0,5 kilometriä lisämatkaa ja kolme euroa laskua lisää – ei onnistu toiste!

Taksin numero muistissa

Hyvä kun sana ”orientaatio” oli Assi-artikkelin yhteydessä kansankielelle selvennetty (HäSa 15.1.). Sain puuttuvan sanan IS:n sanaristikkoon.

Aukko sivistyksessä

Paljonkohan sairaalan piirustelu on tähän asti maksanut, alkaen kuvista rautatien viereen. Tiloja järkiperäistetään budjetin supistuessa, vielä tovi taaksepäin nimettiin taiteilija suunnittelemaan taidetta arkkitehdin rinnalle. Olisi hyvä saada pitävä välilaskun summa, ettei myöhemmin rutistella, kun housut ovat jo suttaantuneet.

Lukija

Aamulehti teki aikoinaan jäteyhtiöistä vertailun. Jo silloin Kiertokapula oli ylivoimaisesti Suomen kallein jätehuoltoyhtiö. Kilpailutuksia perustellaan sillä, että asiakas säästää. Mihin ne säästöt häviää?

UKK

Lue lisää aiheesta: Kiertokapulalla halpoja ja erittäin kalliita hintoja – Hintaeroja tasoitetaan

Ihmettelen, kun vuokrasopimuksessa sanotaan, kuinka asunto on oltava puhdistettu pois muuttaessa. Kuitenkin lukee, että asunto vuokrataan siinä kunnossa, missä se on vuokrasuhteen alkaessa. Takuuvuokrat on palautettu ja silti seuraava asukas joutuu siivoamaan sotkut edellisen asukkaan jäljiltä.

Olisi kirveelle töitä

Voi kun Asemantaan asemakaavamuutos olisi tullut voimaan jo aiemmin, niin olisi säästynyt idylliä. Kaupunki varmaan antaa rahaa suojelukohteiden asujille, jotta voivat pitää hyvää huolta kohteestaan? Ennen vuotta 1945 rakennetut talot nääs pitää ”suojeltuina” korjata vain entisöiden ja säilyttäen.

Ei ihan ilmaista

Kannattaisi varmaan jutskata teatterin uuden taiteellisen johtajan kanssa jo etukäteen mahdollisista sudenkuopista.

MA

Kiitos kaikille niille, jotka olivat mukana Hämeenlinnan Energian myynnissä. Nyt meillä on Elenia.

Marttamummu