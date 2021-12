Lyhyesti lukijoilta: Miten korkeat tornitalot sopisivat Hämeenlinnaan?

Ykköskorttelin suunnitelmia kuunnellessa Olli-Poika Parviainen kertoi tulevia 10–11-kerroksisia taloja keskustaan. Miettikää päättäjät millainen kaupunki tämä Hämeenlinna on! On jo vuosien varrella purettu vanhoja arvokkaita taloja. Kehitystä tarvitaan, mutta pitää ajatella miten korkeat tornitalot sopisivat keskustaan. Keskustan kehittäminen ei tapahdu tällä suurellisella suunnitelmalla.

Realisti

Lue lisää: Katso kuvat: Tältä näyttävät Hämeenlinnan Ykköskorttelin suunnitelmat nyt – Kolme tornitaloa ja Sibeliuksen syntymäkodille tilaa (30.11.2021)

Vanajantien kevyenliikenteenväylä on tähän asti ollut talvisin ”hiukan” huonolla hoidolla, toivottavasti tämä talvi tuo siihen parannuksen!

Työmatkapyöräilijä

Lehdessä 9.12. olleeseen Pekka Rysän hyvään ehdotukseen Sibeliuksen kotitalon paikasta voi kyllä helposti yhtyä. Talo jää, kuten Rysä kirjoittaa, ahtaaseen paikkaan ja vielä ilman sen ympärille aikoinaan kuuluneita pihapuita, paljaaksi ja yksin. Yksi hyvä paikka sen uudelleen sijoittamiselle voisi olla Sibeliuspuisto patsaan ja Sibeliuksenkadun väliselle alueelle. Puistossa on ollut rakennuksia ennenkin, palokunnan talo. Sitä paitsi kyllä kai asia on niin, että talo on se juttu, ei sen paikka.

Juhatapani

Demarit (nimimerkki Jaska 14.12.) ne yrittävät taas puhua mustan valkoiseksi vaikka Marin itse on pyytänyt anteeksi töppäilyään ja typerää käytöstään.

Bile

Näin maallikkona luulisi, että korkeimmalla hallinto-oikeudella on tärkeämpiä ja yhteiskunnan kannalta merkittävämpiä päätöksiä annettavana kuin se onko Pulkkasen talolla portti vai ei Hämeenlinnassa?

Ojoinen

Ei paljon Parolassa hygienia tai tietosuoja kiinnosta, kun futsal-katsomossa kiertää sama kynä ja paperi kädestä käteen nimiä ja puhelinnumeroita keräämässä

Huolestunut

Linnanpuiston mummu jatkaa ruuan jakoa linnuille eli heittelee ruokaa maahan ympäri puistoa! Sama jatkuu kesät talvet, kesällä siis myös Linnaniemen laiturin lokkiparvet “pysyvät hengissä”. Eikö Hämeenlinnan terveysviranomainen voi puuttua asiaan tai pian on loukutettavia rottia taas yllin kyllin?

Kantakaupunkilainen

Sukupuutto kuuluu evoluutioon. Eloonjäämistaistelu on ankara, mitä vahvistaa ihmiskunnan ylisuuri ekologinen lokero.

Gösta Genast

Pekingin talviolympialaisia boikotoi diplomaattisesti ainakin Yhdysvallat, Britannia, Australia ja Kanada. Syynä Kiinan ihmisoikeusrikkomukset ja etenkin uiguurivähemmistön sorto. Nämä boikotoivat eivät kyllä mitenkään esimerkillisesti kohtele alkuperäiskansojaan tai muitakaan vähemmistöjä.

Totuus

Jos toimeen tartutaan niin Sibeliuksen talon voisi siirtää Sibeliuksenpuistoon. Ja jos toimeen tartutaan niin voisi tehdä Paasikiventien sillan jatkeen radan ylitse itään päin. Ja jos toimeen tartutaan niin ratapihan elikkä puun lastauksen ja rautarullia puksuttavat dieselveturit voisi siirtää pois keskeltä asutusta. Jos toimeen tartuttaisiin Hämeessä kerrankin.

Latuauki