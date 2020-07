Lyhyesti lukijoilta: Miten tukea mankuneet viljelijät kärsivät koronasta?

Kun koronakriisistä kärsiville yrityksille taannoin alettiin maksaa tukia, MTK:n joku pukuherra mankui, että viljelijöille myös! Teollisuus on jo saanut. Nyt EU:ssa neuvoteltiin apu- ja lainapaketti sekä budjetti. Suomen on syytä iloita, sillä uutisten mukaan viljelijöiden tukia saatiin säilymään ja onnistuttiin lisäämään! Arvoisat viljelijät, miten vilja-, karja- ja metsätilat ovat erityisesti kärsineet koronasta? Jotenkin en pysty hahmottamaan menetyksiänne. Onko valtio kenties määrännyt pellot ja navetat suljettaviksi kevättalvella? Kitinä maatalouden työvoimapulasta marjatiloilla oli keväällä kova. Hain työvoimatoimiston kautta työtä maatiloilta Kanta-Hämeestä. Tasan 0 (nolla) olisi tarvinnut työpanostani. Odotan runsasta palautetta, jossa valistatte minua koronan tuomista vaikeuksistanne. Sen kai kuka tahansa ymmärtänee, että jos yrittäjä joutuu sulkemaan ravintolansa, parturinsa, minkä tahansa yrityksensä kriisin vuoksi, niin ureassa on, kuten mahdolliset työntekijänsäkin. Minkä verran maatalousyritykset ovat joutuneet lomauttamaan tai irtisanomaan henkilökuntaansa?

Veikko Kuuslampi, Hattula

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö myi Mäyräntien kiinteistönsä Hämeenlinnan Asunnot oy:lle. Vuokra-asuntoa hakevista etusijalla ovat heikommassa taloudellisessa asemassa olevat hakijat vuoteen 2041 (HäSa 27.7). Kirjoitukseen on haastateltu Hämeenlinnaan töiden perässä muuttanutta ja asunnon Mäyräntieltä valinnutta henkilöä. Totuus tuli julki, että työssä käyvät ovat pienituloisimpia ja vähävaraisimpia, jotka aravalainoitettuihin asuntoihin ovat etusijalla. On meillä hyvä sosiaaliturva. Ei kannata töitä hakeakaan.

Niin aika muuttuu

Kun oppilaan keskittymistä haittaavat ”pelko, nälkä ja väsymys” on ”juurisyy” ehkä köyhyydessä, koulukiusaamisessa, perheen vähäisessä tuessa. Onko Helena Lehkonen (HäSa 28.7.) puhunut lapsiperheköyhyyden poistamisen keinoista? Kolmas sektori paikkaamassa ennaltaehkäisevien tuki- ja lapsiperhepalvelujen työtä muistuttaa thatcherilaista uusliberalismia. Suomessa eriarvoisuuden poistaminen on kunnan, ei vapaaehtoistyön tai hyväntekeväisyyden perustehtävä.

Teija Sydänmaanlakka

Keskussairaala, päiväkirurgia! Kiitettävän arvosanan ansaitsette kaikki! Kiitos! Arvostan!

Sairasvääns

Mielipidepalstalla (HäSa 21.7.) oli valitus siitä, että Kukostensyrjässä haisee joka kesä viemäriltä. Olemme asuneet melkein 30 vuotta täällä, eikä ole mikään paha haju kiusannut. Hyvin harvoin Valkeakoskelta haiskahtaa, jos tuulee sieltä suunnasta. Olisiko nenän tutkimus tarpeen, kun ei kukaan muu ole valittanut hajusta.

Mustamaalausta?

”Suomi vastaanotti 16 turvapaikanhakijaa”, otsikoi lehti (HäSa, 28.7.), Kyprokselta äsken saapuneesta ryhmästä. Suomi on päättänyt ottaa vastaan kaikkiaan 175 pääasiassa ilman huoltajaa olevaa lasta Välimeren maista. Moni muu EU-maa on kieltäytynyt osallistumasta tähän EU:n yhteistoimenpiteeseen. Jos kuitenkin lähiomaisia myöhemmin saapuu Suomeen, heidän turvapaikka-anomuksensä tutkitaan normaalisti. Määrä moninkertaistunee 175:stä.

Jatkossa