Lyhyesti lukijoilta: Moottoripyöräilijät ovat Suomen autoilijoille näkymättömiä

Nimimerkki Pitkät voi vaihtaa lyhyiksi (HäSa 25.8), moottoripyörät ovat Suomen autoilijoille näkymättömiä. Siksi pitää olla pitkät valot päällä.

Motoristi

Kirjoitin pari viikkoa sitten Ahveniston uimalan parkkipaikasta. Kävin siellä eilen. Hienoa! Nyt se on paljon parempi. Hyvä Hämeenlinna! Emme olekaan niin hitaita kuin väitetään!

MT, Hämeenlinna

Evolle pitäisi saada pyörätie Velssistä, miksei Hollolastakin ja muualta. Linja-autoliikenne (sähköllä) tunnin välein vähän sieltä sun täältä. Sähköautojen latauspaikkoja. Niin silloin voitaisiin tavoitella oikeasti tiedekansallispuistoa.

Hassan, Janakkala

Uimarintie sai uuden asfaltin viime syksynä tai lopputalvesta. Ajankohtaa en tarkkaan muista. Olen ihmetellyt, kun kaistaviivat ja Paasikiventien risteyksen ryhmittymisnuolet ovat jääneet maalaamatta ko. tieosuudella. Tuumailin, että merkinnät odottavat kesäisempää keliä. Ihmetykseni heräsi uudestaan, kun Paasikiventien itään päin johtavat kaistat uusine asfaltteineen ovat saaneet tuoreet tiemerkinnät.

Kaistapää

Arvoisa J.K. Hukari, (HäSa 25.8.), Bengtskärin majakka sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa Suomenlahden edustalla sijaitsevalla Bengtskärin luodolla. Just-liite oli aivan oikeassa.

Faktat Kuntoon

Kyllä nyt pelottaa, kun pääministeri taas ehdottaa lyhempiä työaikoja. Tietenkin samalla palkalla ja eduilla. Silläkö työn tuottavuutta ja kilpailukykyä lisätään. Olisiko tarvetta vaihtaa päättäjiä ennen kuin ollaan niin suossa, millä murennetaan loputkin hyvinvointivaltion edellytykset.

Niin, saahan kai lainaa vielä lisää

Kyllä on Marinilla hätä saada se lupaamansa 60 tuhatta työpaikkaa. Kyllä ei muiden työtä vähentämällä siihen päästä. Kyllä kukaan työnantaja ei maksa samaa rahaa siitä että tehdään 8 tunnin sijasta 6 tuntia. Epätoivoinen yritys.

Mielensäpahoittaja

Ei näillä lähes 60-vuotiaiden ja osatyökykyisten työllistämisyrityksillä ole mitään hyötyä pysyvän korkeamman työllisyysasteen saavuttamisessa, ihan höpöpuhetta pääministeriltä. Työllistäkää ensiksi ne 30 tuhatta nuorta työtöntä, jotka yöt räplää tietokonetta ja nukkuvat päivät.

Ojoinen

Kauhisteltaessa ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä on outoa, ettei kukaan julkisesti kysy esim. Olympiastadionin peruskorjauksen teettäjiltä, miksi he eivät seuranneet urakoitsijoiden ja alihankkijoiden toimintaa. Digiloikkavaltiossa seuranta on helposti järjestettävissä ja asetettavissa myös urakointiehtoihin. Jos on halua.

ReiPan

Tuntuu siltä, että suomalaisilta on järki kadonnut kokonaan: koronarajoituksista valitetaan, taivasta myöten! Älytöntä energian tuhlausta. Erikseen sitten yrittäjien parku: veronmaksajien pitäisi kantaa riskit heidän puolestaan! Järjetöntä ahneutta.

Voi hyvää päivää

Suomalaiset ovat melko jääräpäisiä, kun meidän on ollut liian vaikea uskoa seuraavia kansainvälisiä selvityksiä. Suomi on viime vuosikymmenen loppuvuosina valittu maailman parhaaksi maaksi vakauden, turvallisuuden ja onnellisuuden perusteella. Hallintomme on listattu myös ykköseksi ja oikeuslaitos riippumattomimmaksi. Arvostettu Newsweek-lehti aloitti kaiken valitsemalla Suomen maailman parhaimmaksi maaksi jo vuonna 2010.

Uskokaamme jo viimein!