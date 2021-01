Lyhyesti lukijoilta: Moottorirata puolustaa taas paikkaansa

Moottorirata jälleen kerran puoltaa paikkansa. Taas sinne on aikaansaatu loistavat puitteet hiihtäjille. Kiitokset tästä Hämeenlinnan kaupungille sekä latumestareilleen ja muille asiaan vaikuttaneille.

Lähiasukas

Kiitos Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle vaeltavasta jumalanpalveluksesta Rengon joulupolulla. Hieno jouluajan lopetus.

Kolmen kävelijän ryhmä

Kiitos Irmeli Anttila ja Rengon Säästöpankkisäätiö hienosta joulupolusta valoineen ja musiikkeineen. Kiitos sinulle, joka palautit pikaisesti takaisin polulta ”lainaamasi” sinisen valon. Kiitos Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan iloinen joukko Rengon vaeltavasta jumalanpalveluksesta, joka käynnisti hienolla tavalla meidän renkolaisten ja teidän kantakaupunkilaisten yhteisen seurakuntaelämän 10-vuotisjuhlavuoden alkua. Kiitos Hämeen Härkätien asukkaat tuhansista loppiaisen tulista.

Sara Kaloinen, (kok.) Hämeenlinna

Jutussa ”Aulangon kylpylästä neuvotellaan sopimusta” (HäSa 4.1.) uutisoitiin, ettei Hämeenlinnan kaupunki ole päässyt irtautumaan Aulangon Kylpylä -yhtiöstä, vaan on jäänyt tahtomattaan sen enemmistöosakkaaksi. Ehdotan, että ostajaa odotellessa kaupunki kieltää pysäköinnin kaikkialla Aulangon alueella luonnonrauhaan vedoten ja graniittilinnan yhteyteen rakennetaan maksullinen pysäköintitalo 600 autopaikalle. Kaupunkilaisten ikäviä soraääniä voi sitten pehmentää hyväntuulisella lasten keksimällä nimellä ja pysäköintitalon katolle pystytettävällä kymmenenmetrisellä uimarenkaalla.

Ratkaisumyyjä

Moraalitonta muutaman virkamiehen suhmuroida rahoitussoppareita kabineteissa kaupungin nimissä. Asiaa aikoinaan ajettiin eteenpäin kovin kyseenalaisin keinoin, Afrikasta rahoitusta, jopa finanssivalvontakin varoitti, hälytyskellot eivät soineet. Yksityinen kaupunkilainen sai syntisen manttelin, kun asiaan keinoillaan tarttui. Virkamiesvaltaa tulisi kaventaa, jos sitä noin heppoisesti sovellellaan.

Marjaterttu

Mainio esitys, Tuija Elovaara-Mäkelä! (HäSa 5.1.) Areena Kantolaan, lisäksi tapahtumapuistoon matkailuvaunualue, Sotkanrantaan vierasvenesatama palveluineen, vesibussi kaupunkiin, Aulangolle ja Turenkiin.

Ukki-48

Tuija Elovaara-Mäkelän kirjoitus Hämeensaari-hankkeen siirtämiseksi areenoineen Kantolaan on parasta, mitä tästä järjettömästä hankkeesta on esitetty! Hänen mainitsemansa havainnekuva (HäSa 30.12.) olemassa olevasta kaava-ehdotuksesta kirvoitti ilmestyessään kymmenpäisessä joukossa, niin herra- kuin rouvashenkilöitä, kiukkuisia kannanottoja ja paljon rumia sanoja! Lyhyesti sanottuna viesti kuului: Ko. suunnitelmat h-ttiin ja alueesta kaupungin asukkaille upea puisto kauniine istutuksineen ja uimarantoineen.’

Eikö ydinkeskustan tuhoaminen Goodmanilla jo riitä

Kiitos Marja-Leena Haapanen Pop a Pill -jutusta (HäSa 6.1.). Vanhemmat eivät useinkaan huomaa tai halua tunnustaa itselleen merkkejä lastensa huumeiden käytöstä ennen kuin on käyttö jo säännöllistä. Kuvitellaan aina, ettei se koske meidän lapsia. Jotain täytyisi tehdä, koska Hämeenlinnan seudullakin käyttö ja nuorten pahoinvointi on räjähtänyt käsiin. Asiaa ei ole uskallettu nostaa pöydälle, vaikka tämä koskee tässäkin kaupungissa tuhansia perheitä. On täälläkin lintukodossa samantyylistä väkivaltaa ja velkojen perintää jo olemassa kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta kaikki ei päädy poliisinkaan tietoon.

Streittari

Nimimerkille Törttö vakuutusyhtiö: Valitettava totuus näissä vakuutusasioissa on, että potilasasiamiehet tai mitkään sosiaalityöntekijät eivät ota kantaa tai auta vakuutusasioissa. Se on vain itse jaksettava taistella tai palkattava se kallis lakimies. Lakimiehiä, jotka ovat perehtyneet näihin potilas asioihin, on vain todella harvassa. Myöskään työtapaturma-asioissa ei ainakaan meidän kohdalla apua tullut edes ammattiliitosta, vaikka niin jäsenille mainostetaan. Pari vuotta sitten kun juttelin kansanedustaja Jari Ronkaisen kanssa asiasta, niin hän tiesi kertoa, että Suomessa on 330 000 ihmistä tässä samassa tilanteessa. Kaikki pesevät kätensä!

Raija Simola, Hämeenlinna

On päivänselvää, ettei hallituksella ole ollut riittävästi aikaa Korona rokotusten junailuun, eihän homma ole ollut päällä vielä vuottakaan. Maaliskuuhun 2021 on vielä pari kuukautta.

Ventke

Turvapaikanhakijoita tuli ennätysvähän viime vuonna uutisoi Yle. Viime vuonna noin 360 hakijaa katosi, edellisenä vuonna noin 700. Eivätkö nämä kadonneet ole mahdollinen riski Suomen turvallisuudelle?

Huolissaan

Toivottavasti me suomalaiset äänestäjät pidämme tulevissa vaaleissa huolta siitä, ettei ”yhdysvaltalainen demokratia” pääse leviämään täällä yhtään nykyistä enempää! Merkkejä siitä jo on nykyisessä eduskunnassa.

Vassari

Valta sokaisee, kun sitä pyörii oman kannattajajoukkonsa keskellä puhuen sitä meidän yhteistä totuutta, ei kuuntele sivulta tulevaa kritiikkiä, eikä usko enemmistön ääntä, kaivaa pienimmilläänkin omaa poliittista hautaansa. Kun sen oman asian edistäminen rikkoo lakia, ja se kannattajajoukko vieläkin kannattaa sitä omaansa, ollaan sillä koko joukolla syvällä pohjattomassa suossa. Pahimmillaan revitään kansakuntaa moneen suuntaan kuin pitsataikaa, niin meillä kuin muuallakin.

J.A.T.

Nykyään on helppo kiusata, hakata, tappaa ja murhata ihmisiä. Hurjat teot opetetaan varsinkin iltaisin ja öisin televisiossa. Tv:ssä ihmisiä surmataan pistoolilla, kivääreillä, kirveellä, puikoilla… Tv:n ohjelmissa ihmisiä hirtetään, kiristetään ja tarvittaessa potkitaan kuoliaaksi, upotetaan järveen ja esimerkiksi ajetaan autolla uhrien päälle. Kaikki tämä kiroilujen kera ja päälle pyörivät iloiset mainokset. Pienille lapsille tämä on varmaan hyvää opetusta alkavan elämän ajaksi. Lienee lupa kysyä, onko tv-tuotannossa minkäänlaista säännöstöä.

Joku