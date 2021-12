Lyhyesti lukijoilta: Moottorirata pysyy maailman tappiin – Se kuusi markkaa ei mennyt hukkaan

Ahveniston moottorirata puhuttaa yhä, puolesta ja vastaan. Tosiasia on se, että se on ja pysyy siinä hamaan maailman tappiin asti, halusimme tai ei. Muistan hyvin minkälaisia mielipiteitä siitä vaihdettiin sen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Avajaiskilpailut pidettiin 16.7.1967. Lunastin pääsylipun numero 29 775 kuuden markan hintaan. Se raha ei mennyt hukkaan, niin mahtavaa oli meininki! Toivotan uudelle ratayrittäjälle menestystä!

Pärinäboomeri

Lue myös:

Moottorirata rullalle ja sorakuoppa takaisin! – Älyttömät ehdotukset syövät pohjaa luonnonsuojelulta (alanurkka, 3.12.2021)

Luonnonsuojelijoiden mielipide: Ahveniston moottorirata on purettava ja harju ennallistettava (mielipide, 29.11.2021)

Nahkatakkiteknikko (HäSa 3.12.) lobbaa oikeistopopulismia jo itsenäisyyspäiväänkin! Kyllä naapurikyttääjät ja -kateelliset tunnetaan: menestyä saa, kunhan on jokin tutkintopaperi? Tule nykyaikaan, unohda lippujen väri ja malli ja nauti hetki elämästäsi!

Vassari

Nimimerkki Nahkatakkiteknikon yhteiskuntaopin opinnot ovat tainneet jäädä väliin, kun luulee Suomen olevan sosialistinen valtio (HäSa 3.12.)

ReiPan

Lue myös: Lyhyesti lukijoilta: Suomen lippu salkoon, kun päästään eroon sosialistisesta Suomesta (mielipiteet, 2.12.2021)

Sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet on kielletty (HäSa 3.12.). Koronapassilla kyllä pääsee. Kannattaisiko kuitenkin olla menemättä? Korona liikkuu ja tarttuu, vaikka olisikin passi.

Rokotettu

Kun sote-vaalit lähestyvät, kasvaa puolueiden levottomuus, miten saada kannattajansa liikkeelle vaaliuurnille saakka. Vanhemmat äänioikeutetut ovat kokeneet kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaalit. Juuri heille, suurelle osalle äänestäjiä, hyvinvointialueiden edustajien vaalit ovat vaikea mieltää. Se on niin uutta. Ehkä kuvitelma kunnallisvaaleihin osallistumisesta helpottaa heitä. Mutta äänestysprosentti jäänee ennätysalhaiseksi.

50 pros.

Demarit lupasivat aktiivimallin purkamista ja nyt sitten on tulossa aktiivimalli 2. Vappusatasta luvattiin.. Ei tullut. Ainut mitä saaneet aikaan on jättimäiset velat ja palkattu ennätysmäärä avustajia. Onko tämä oikein meitä maksajia kohtaan?

Boomer eikä niin cooli

Taaperoiden puolella Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen harkitsematon päätös muuttaa ryhmärakenne ikäkausijaottelun sijaan 1–5-vuotiaiden ryhmiin aiheuttaa kaaoksen lisäksi hoitajien uupumuksen ja joukkopaon naapurikuntiin. Viisautta on perua päätös ennen suurempaa katastrofia. Vanhemmat herätys, vaatikaa lapsellenne parempaa.

Janakkalaan töihin, hyvästi Hämeenlinna

Hämeenlinna on nyt näkynyt mediassa tulevan Kantolan tapahtuman takia. On pohdittu mikä täällä kiinnostaa ihmisiä? No mikä? Hämeen linnako, Aulanko, Vanajanlinna, Kalpalinna, Katisten kartano vai mikä? Näissä on hyviä ja vetovoimaisiakin palveluja ja tuotteita, hyviä, aktiivisia ja nuoria yrittäjiä. Katisten kartano on paras esimerkki, miten ei pidä toimia. Puistokin on hoitamaton. Kyltit tien varresta voisi poistaa. Tarvittaisiinko taas Ruotsin apua, rahaa, ideoita, yhteistyötä ja viestintää?

Heikki

Siinä vaiheessa kun seurakunta päättää hommata itselleen uudet toimitilat keskustan kalleimmasta uudiskohteesta, eroan samana päivänä moisesta kirkosta!

Viisi leipää ja kaksi kalaa

Riskiryhmäläisiä käy turhaan koronarokotuspaikoilla. Piikki jää saamatta, kun muutama päivä uupuu puolesta vuodesta. Ikäihmisen taksimatkat kuluu turhaan.

Pettynyt

Olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon Hämeenlinnan kaupunki on joutunut maksamaan Kantolan puistoon tulevalle tapahtuman järjestäjälle Weekend Festivalin järjestämisestä.

Birdland

Lue myös: Majoituspaikat täyttyivät Hämeenlinnassa muutamassa tunnissa, kun saatiin tietää Weekend Festivalin tulosta Kantolaan (1.12.2021)

Lohdutusta heille, joiden huoltoliikkeet ovat yhdistyneet. Ei se omillaankaan yhä toimiva tunne muuta kuin lehtipuhaltimen tai lumen työntöaura-auton. Historiaa ovat haravat, lumikolat, harjat jne. eli kaikki, mitkä eivät toimi moottorilla. As Oy:ssä pitäisi kaikki pihatyöt/kunnossapito kuulua vastikkeeseen.

Mistä siis maksamme?