Lyhyesti lukijoilta: Muoviset bajamajat ovat torin elävöittämistä?

Kyllä tuo korona on moneen iskenyt. Ei voi kuin ihmetellä, miten se on purrut esim. lavettikuljetuksiin, ohjelmointiin, romukeruuseen, silmälasikauppaan, kekseihin, maatalouskoneiden tekemiseen, isännöintiin, tuote tuotteisiin, autosuojaukseen, tilitoimistoon jne.

Joku tämänkin maksaa

Ihanaa, että yrityksille on jaettu tekemättömästä työstä ja tarjoamattomista palveluista veronmaksajien rahaa! Hip hurraa! Koskas on esimerkiksi riskiryhmäläisten vuoro, jotka sairautensa tms. vuoksi ovat vapaaehtoisesti eristäytyneet, saamatta senttiäkään yhteiskunnalta?

Riskiryhmäläinen

Kyllä on torin seutu lohduttoman näköinen kaikkine erilaisine terassikyhäilmineen ja kaiken kruunaa muoviset bajamajat. Tämäkö on elävöittämistä? Tämä on kannibalisointia paikallisten yrittäjien kannalta ja häväistys kulttuurikaupungille.

Huhhuh

Onko koko Hämeenlinnan johto lomalla, kun kukaan ei vaivaudu/halua/uskalla kommentoida mm. konsulttituhlauksia, joista on kyselty?

Vassari

Virva, tiedätkö, että mansikanpoimija tienaa 1 €/kg, tehden töitä selkä kipeänä, sateessa ja paisteessa. Ja jos suomalainen saa sillä hinnalla litran maitoa, ulkomaalainen kaksi litraa sitten kotimaassaan, menisitkö itse?

Läheltäseuraaja

Hei nimimerkki ”Parkkipate”: olet oikeassa, ei Hämeenlinnan pysäköinnin työntekijät oikeasti valvo pysäköintivirheitä! Valvonta esim. Linnanpuiston suunnalla tehdään autolla ajaen ja eteenpäin katsellen. Eipä siis myöskään kerry tuloja konkurssikypsälle yhtiölle?

Kantakaupunkilainen

Samaa mieltä ”Ihmettelijän” kanssa, missään ei ole jäätelökioskeja, pitää torilta hakea. Ranta ja Hämeensaari olisi hyviä paikkoja ainakin. Vielä on kesää, nyt töpinäksi.

Muija Hämeestä

Insinöörinä monasti ihmettelen ihmisten, ja varsinkin poliitikkojen, ymmärrystä suurten lukujen maailmassa. Nytkin esillä oleva korona-avustus ja laina, 9 miljardia, on sama summa kuin 300 000 kpl 30 000 euron hintaisia perheautoja. Auton pituus on 5 m, joten yhtenäinen jono olisi Hämeenlinnasta Rovaniemelle ja takaisin. Samalla summalla hallitus voisi lahjoittaa ko. auton joka 18. suomalaiselle.

Järkee vai ei

Nyt suomalaiset innolla risteilyaluksille ja lennoille Euroopan aurinkorannoille – kyllä se korona sieltä tarttuu ja pian taas elämä kotimaassa on pelkkää rajoitusta!

Kun on niin tylsää

Huomiota on herättänyt USA:ssa mielenosoittajien pyrkimys vahingoittaa historiallisia patsaita ja vaatia niiden poistamista. Patsaathan kuvastavat aikansa henkeä. Suomessa on pääkaupungissamme keskeisimmällä paikalla, Senaatintorilla, tsaari Aleksanteri II:n patsas. Sitä on vaadittu useissa yhteyksissä poistettavaksi, mutta vaatimukset onkin torjuttu. Suomi kunnioittaa historiaansa. Kyseinen tsaari antoi valtiopäiviemme kokoontua.

Ns. hyvä tsaari