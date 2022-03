Lyhyesti lukijoilta: Mustelmilla ollaan ja kipsissä – Ei hiekanmuruakaan pilaamassa luistinrataa

Mustelmilla ollaan Aulangontielläkin! Kävelytie kimmeltää kilpaa auringon kanssa, ei hiekanmuruakaan pilaamassa luistinrataa. Pysäkit on motitettu vallien taakse, pitää kulkea henkensä kaupalla ajoradalla. Myös Goodmanin pysäkit karseassa kunnossa, auraajat eivät näköjään välitä!

Kipsikäsi

Katujen kunto, hiekoitus ja lumien auraus on Hämeenlinnassa surkealla tolalla. Ei näy raskaan työn raatajia missään. Onko kalustot ja työntekijät ulostettu vihreiden talvien kuvitelmissa? Yllättikö talvi Suomen? Lumikasojen poisvientien laistamisten vuoksi, sulamisvesistä kärsivät turvallisuus, hermot, rakenteet ja koko infra. Ovatko syynä huonot sopimukset? Työvoimapula? Laiskuus? Käärikääpä hihat ja ruvetkaa hommiin, lopettakaa ikuinen valitus.

Punainen kaupunki vaikeuksissa valkoisena

Kiitos Hämeen Sanomien jakelusta vastaaville sekä postia jakaville työntekijöille. Olette tämän lumitalven sankareita. Kaupungin omalla Kiertokapulalla on kuulemma ollut myös vaikeuksia päästä jäteastioille auraamattomissa kohteissa tai lumikasojen vuoksi. Kai Kiertokapula antaa kaupungille siitä kehittävää palautetta?

Hyvä kiertämään

Torille viime kesänä saadut terassibaarit ja kahvilat riittävät mainiosti kaupunkimme keskustaan. Ei ole mitään järkeä sulkea toista kadunpätkää Raatihuoneenkadulla.

Torin käyttäjä

Kiitos teille kahdelle ihanalle naisihmiselle, kun tulitte auttamaan maanantaina iltapäivällä Aulangon ladulle pyllähtäneen “hiihtäjän” ylös!!!

Tekonivelet

Kiitokset koronatodistuspiste Kastelliin nopeasta ja asiallisesta toiminnasta käsiteltäessä jenkeissä ottamaani kolmatta rokotetta ja sen saamista Omakantaan. Merkintä tuli samana päivänä. Kiitos.

Kari Kontiokoski

Mikäs oli tyyppien istuskella Turengin R-kioskin seinustalla auringon paisteessa siemailla kaljaa ja pössytellä tupakkaa. En asioinut, menin muualle.

Niin inhotti

Ari Laamanen kirjoitti asiasta (HäSa 28.2.). Tästä mainio esimerkki on Hämeenlinnan torilla tököttävä älynväläys “HÄMPTÖN”!

AK

Kiitos Ari Laamanen, olet aivan oikeassa. Suomen kieli pilataan oudoilla käännöksillä ja englanninkielen sanoilla. Syrjäisen pienen kylän baari on “open” ja lapsia muistutetaan koulun alkamisesta “back to school”. Harmi, että korkeasti koulutettu kansa pilaa upean ja rikkaan kielemme aivan itse.

Tapaus keissi

Melkoisen härskiä toimintaa paikallispolitiikoilta, yrittää saada itselleen julkisuutta Ukrainan mielenilmaisussa sunnuntaina Hämeenlinnan torilla.

Jotain rotia

Krimillä sijaitsevasta Bunkkerista ohjaillaan nuorukaisia ja panssarikolonnia kohti Ukrainaa, suurta tuhoa on jo tehtykin. Hyökkääjän tappioita ihmishengistä ja haavoittuneista vääristellään, mukana kuljetetaan krematoriota… Näin on tehty jo Krimin valloituksen aikoihin. Eivätkös ne upeat lentävät tuholaiset, joita juuri meillekin tilattiin, olisi aika ottaa liitereistä esille, EU-maissa ja kauempaa lännestäkin. Itsenäisten valtioiden maarajat eivät saa muuttua piiruakaan!

Rollaattori

Nyt Suomella on aikaikkuna liittyä ja aloittaa liittyminen Natoon. Venäjän armeija on Ukrainan kimpussa ja me vain odotamme ja odotammeko, kunnes meillä on Ukrainan kohtalo? Hallituksen tulee käynnistää välittömästi liittymäneuvottelumme heti Naton kanssa, ja vain sillä tavoin voimme vaikuttaa myös Ukrainaan ja turvaamme oman tulevaisuutemme! Nyt tällä on kiire!

Markku Ormala, Hauho

Venäjän urheilijat eivät saisi missään nimessä osallistua muiden maiden urheilukilpailuihin. Venäjällä urheilu on tiiviissä yhteydessä politiikkaan, Putiniin ja hänen lähipiiriinsä. Puolustellaan, että venäläiset urheilijat ovat syyttömiä Putinin toimiin, ja unohdetaan, että Ukrainan urheilijat he vasta syyttömiä ovatkin joutuessaan sotimaan. Venäjän johto on todennut, etteivät he tarvitse länsimaiden yhteistyötä. Venäjän kansa ei pudota Putinia vallasta, jos kaikki jatkuu ennallaan.

Urheilupakotteet purevat

Harkitsen vakavasti omaisuuteni realisointia ja muuttamista johonkin Etelä-Euroopan turvalliseen maahan. Nyt näyttää siltä, että Suomen herrat ja rouvat ovat iskemässä päätään mäntyyn tällä kertaa kotimäntyyn. Eipä olisi uskonut, että Päivi Räsänen (kd.) ehdottaessaan asevientiä sotaa käyvään maahan, on unohtanut raamatullisen viisauden “joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu”. Että sellainen viesti kristityltä.

Sitizen-38