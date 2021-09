Lyhyesti lukijoilta: Muuttakaa Forssaan, jos Hämeenlinna on liian kallis!

Muita: Goodmanin Paasiaukiolla on näky kuin entisessä Neuvostoliitossa.

Hämeenlinna on kallis asuinkaupunki, uutisoi Hämeen Sanomat (10.9.). Halvempi paikkakunta löytyy ja vieläpä läheltä. Muuttakaa Forssaan! Siellä on vapaita asuntoja valittavaksi asti ja hintataso puolet esimerkiksi Hämeenlinnan hinnoista. Hintojen erotuksella saa hyvän ja muodikkaan sähköauton, jolla huristelee työmatkat hyvin edullisesti. Ei muuta kuin muutetaan vorssaan, jonka murrettakin ymmärtää helposti. eipä tuota vaikeuksia tuo ”ähvän” lausuminenkaan!

Vorssan vani

Asun Goodmanin kupeessa Paasiaukion talossa. Milloin Goodman vihdoinkin korjaa Paasiaukion kasvi-altaan laatoituksen? Laatat on revitty pois ja näky on kuin Neuvostoliitossa. Olen ollut muutamana vuotena yhteydessä Goodmaniin. A sia on luvattu hoitaa, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan.

Paasiaukion asukas

Jos meillä ei ole vielä ”robottiveroa”, se tulisi kiireesti luoda! Robotit tulevat syrjäyttämään paljon työpaikkoja tulevaisuudessa kalliista hankintahinnastaan huolimatta. Vaikka robotit mahdollistavat nopean tuoton, vastuuta täytyisi myös ottaa eläkerahaston ylläpidosta osaltaan. Robottiveron suuruus tulisi olla esimerkiksi robotin korvaamien henkilöiden työnantajan maksaman eläkemaksun suuruinen robottia kohden. Kohta kaikki tuotetaan yhä suuremmaksi osin kuitenkin juuri roboteilla.

Huolestunut eläkeläinen

Ahveniston moottoriradalla miesten vessoja vandalisoi ilkivallan tekijä. Hän sahailee vesiputkiin kovia, jopa katkoo niitä (HäSa 9.9.). Hän näkee paljon vaivaa, koska lukitsee WC-loosit ulkoapäin erikoisavaimella. Toivottavasti hän jää kiinni teoistaan ja saa tuntuvan rangaistuksen. Hänen pitää myös korvata aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Ikuinen porttikielto moottoriradalla on myös tarpeen. Hänen toimintansa on raukkamaista vahingoittamista. Rata yrittäjä toimii vastuullisesti, hänellä on vuokranmaksun lisäksi monet yksityisyrittäjän velvoitteet. Ei kannata kadehtia!

Heikki Notko

Suomi on velkaantumassa jälkeen lisää. Kuinka hallitus kehtaa? Eikö hallituspuolueiden edustajia hävetä?

Kansan piikki kiinni