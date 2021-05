Lyhyesti lukijoilta: Muuttuuko Hämeenlinna umpivihreäksi muutamassa kaupunginjohtajan työvuodessa?

Hämeenlinnan johtajavalinta on jännittävä. Yhtäältä kaivattaneen kahdesta finalistista ensimmäistä naisjohtajaa kaupungillemme, toisaalta Ohisalon viherministeriön miespääideologin valintakin kiinnostanee valtuutettuja. Mikäli päädytään edelleen mieskandidaattiin, kyseiseen umpivihreään, niin jo muutaman työvuoden kuluttua Hämeenlinna muuntuu Suomen vihreimmäksi kaupungiksi. Retorinen kysymys: lisääntyykö näin kaupungin vetovoima?

Yes or no!

Liikuttavan kauniit lippurivit tervehtivät tulijaa Janakkalan Tarinmaan hautausmaalla sunnuntaina 16. toukokuuta. Sotiemme poisnukkuneet sankarit ovat kunnioituksemme ansainneet.

Katri

Kiitos kukkien istuttajille Maaherranpuiston upeasta narsissipenkistä!

Kukkien ihailija

Olisiko mahdollista tehdä tuotteen valmistusmaasta pakollinen tieto verkkokauppoihin? Esimerkiksi kahta vaatetta vertailtaessa on aika ratkaisevaa ostopäätöksen kannalta, onko vaate Euroopan maasta vai Kiinasta.

Kiina rules

Jonkinlainen käännekohta varhaiskasvatuksessa tapahtui, kun siirryttiin ilmoittamaan hoitoajat tarkasti digitaalisen järjestelmän kautta tiettyyn aikaan ja päivään mennessä. Aiemmin ilmoitettiin ympäri vuoden suunnilleen samana pysyvä hoitoaika hoidon aloitusvaiheessa. Digitaalisuus toi myös mukanaan vanhemmille lisää haastetta tuntien ilmoittamisen ja laskeskelun suhteen. Jos digitaalisella päivähoitoajanvarausjärjestelmän avulla keskityttäisiin minimihenkilökunnan laskeskelun sijaan lisäämään vähän ylimääräistä henkilökuntaa, olisiko niin, ettei oltaisi äärirajoilla, eikä ehkä tarvitsisi niin herkästi yllättävissä tilanteissa etsiskellä korvaavaa henkilökuntaa. Toivottavasti resurssijohtamisen tehokkuudesta ei tule kompastuskiveä.

Lapsissa tulevaisuus

Timo Heinonen kirjoittaa tyypillisen oppositiopoliitikon tapaan (HäSa 15.5.): ei muista enää, miten puoluetoverinsa Orpo asetti Turun tunnin junan ratahankkeiden ykköseksi kokoomuksen ollessa hallituksessa. Sehän se palveleekin Riihimäkeä ja Hämeenlinnaa. Vapaavuori puolestaan tuki uuden ratalinjauksen rakentamista Helsingin ja Tampereen välille. Nykyisen pääradan lisäraiteiden valmistelu olisi jo pitkällä, jolleivät kokoomuksen johtavat poliitikot olisi tähdänneet vain omien kaupunkiensa kasvattamiseen koko Suomen elinvoiman kohentamisen sijaan.

Oi aikoja, oi tapoja

Timo Heinonen valistaisitko meitä yksinkertaisen rahvaan edustajia, mitä kokoomus teki Sipilän hallituksessa torpatakseen ohitusradan ja parantaakseen pääradan tilaa? Entä miten kokoomus esti hukkaamasta vuosia pääradan suunnittelussa? Jotain rääpyä pitäisi hävyttömälläkin olla, sanoi mummoni aikanaan. Heinosta en hävyttömäksi nimittäisi, mutta puhdasverinen populisti kyllä, mikä kai lienee ammattipoliitikon ammattivaatimus.

ReiPan

Kokoomukselle antaisin neuvoksi: lopettakaa jo persuilu EU-asioissa, tai lopetan kokoomuksen tukemisen. Sekoilu ei ole ominaista sille sivistyneelle puolueelle, jota olen äänestänyt,

Karvalakki-insinööri

Perussuomalaisten pelleily eduskunnassa, puutaheinää puhuminen vuorokausikaupalla, oli säälittävä episodi kuntavaalitaistelussa. PS ei halua myöntää EU-maiden jättimerkitystä Suomen taloudelle ja vientiteollisuudelle. Muutenkin kaiken vastustaminen ja kaiken mollaaminen on populismin viheliäisin muoto. Yllättävän monet kansalaiset – vielä – ovat antaneet vetää itseään nenästä.

Joku