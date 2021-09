Lyhyesti lukijoilta: Myös autoilijoille painonapit valoristeyksiin – Nurkan taakse tietenkin!

Saisiko Lukiokadulle autoilijoille samanlaisen painonappiohjauksen kuin on nykyisin jalankulkijoilla? Pieni liikunta tekisi kuskeillekin terää ja keventäisi samalla kaasujalkaa. Ja painonappula piilotettaisiin tietenkin nurkan taakse.

Odottajan aika on pitkä

Kaistapäiviä kyllä on, mutta ei siivouspäiviä! Ainakin parkkihallin sisäänajoväylä on ollut siivoamatta jo vuosia. Liekö rakentamisen jälkeen kertaakaan siivottu? Ja kuitenkin vastuulliseksi kehdataan Goodmania mainostaa!

Harjat heilumaan

Päivi Räsäsen ollessa sisäministerinä työryhmä suositti Liikkuvan poliisin lakkautusta. Poliisien määrä kuitenkaan ei vähentynyt tuosta, vaan he siirtyivät paikallisiin poliiseihin. Yleisönosastossa annetaan kuvaa, että Räsänen vähensi poliisien määrää, mikä ei pidä paikkaansa. Sen sijaan nykyhallitus vähentää poliisin vuotuisia määrärahoja, mikä vaikuttaa uusien poliisien koulutusmääriin vähentävästi. Eivät kaikki huonot päätökset olekaan edellisten hallitusten vika, vaan nykyinen hallitus tekeekin huonoja päätöksiä oikein urakkavauhdilla tai ei tee päätöksiä ollenkaan.

Virheä ministeri

Nollapäästöinen liikenne 2030 kuuluu tähän samaan tietyn ihmisryhmän utopioihin kun se että Suomesta katoavat rahat käytöstä vuonna 2018, kait muistatte sen kirjoittelun. Olisi tuokin kysytty meiltä tavallisilta kuluttajilta, niin olisi säästytty turhapäiväsiltä kirjoituksilta. Nekin aiheuttavat joillekin oikeasti paineita.

Taviskin voi tietää

Noin 30 vuotta sitten vastavalmistuneita hoitajia lähti Ruotsiin ja Norjaan töihin paremman palkan vuoksi ja heitä moitittiin elintasosurffareiksi täällä Suomessa. Aikaa reagoida nykyisen hoitajapulan syihin on ollut. Ainoa merkittävä poliittinen päätös on ollut tehdä mahdottomaksi kouluttautua työttömyysturvalla uuteen ammattiin, jos koulutus kestää kaksi vuotta tai enemmän.

ReiPan

Eikö Suomen hallituksella ole tärkeämpää pohdittavaa kuin jokin turvaväli? Miten olisi esimerkiksi valtion velkojen takaisinmaksu?

Kusessa ollaan

Tässä vinkki budjettiriiheen, jotta hallitus pysyy onnellisena ja pystyssä. Toteuttakaa Antti Rinteen lanseeraama ilmiöbudjetointi, jossa kaikki saavat kaiken haluamansa. 15 miljardia lisää velkaa ja ratikka-ajelu elokapinallisten kanssa juhlan kunniaksi ja hymyhuulinen yhteiskuva viisikosta kaikkiin lehtiin.

Velkailmiö

Minua on vähän alkanut ihmetyttää tuo puhe ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”. Kiihottaa-verbihän on transitiiviverbi, mutta koskaan en ole huomannut mainittavan, ketä on kiihotettu puhumattakaan siitä, onko kukaan kiihottunut. Eihän murhastakaan ketään tuomita, jos ei tiedetä kuka on murhattu ja onko epäilty murhattu todella kuollut!

Raiska

”Juha Pylvään puheet syyniin?”, otsikoi lehti (HäSa 2.9.). Kysymys oli lausahduksestaan maahanmuuttoon osittain liittyvästä sosiaaliturvan hyväksikäytöstä. Mielipideheittoihin olisi vähemmän tarvetta, jos media julkaisisi tutkimustulokset, joissa verrattaisiin Suomeen asettuneiden eri kieliryhmien työllisyysprosentteja. Eli mitkä ovat suomen, ruotsin ja saamen kieltä puhuvien sekä maahanmuuttajien edustamien eri kielten vastaavat prosentit.

Faktaa

Onpa hienoa huomata, kuinka puolustusministeri pitää huolta omistaan ja kehuu hienosti hoidetusta työstä. Poliisilla sitä vastoin ei mene yhtä hyvin. Työt, rahat ja resurssit viedään. Oma ministeri ei näistä asioista tunnu olevan huolissaan. Hän keskittyy vaatimaan lisätutkimuksia lakisääteisistä poliisitöistä. Olihan Elokapina jälleen aiheuttamassa ongelmia normaali yhteiskuntaan ja tukki teitä, nyt Helsingissä.

J.A.T.