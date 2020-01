Lyhyesti lukijoilta: Myymäläautot torjumaan ilmastonmuutosta – vanhusten ei tarvitsisi ajaa kauppaan kotteroillaan

Toimittaja Riikka Mäntynevalta taas asiapitoinen kolumni (HäSa 6.1.) syrjäkylien vanhusten kauppapalveluista. Voisi elvyttää vaikkapa myymäläautot takaisin liikenteeseen. Valtion arsenaalissa on mittava keinovalikoima toiminnan tukemiseksi, jos vain asiaan paneudutaan. Tämä olisi myös mittava ilmastoteko myös, koska vanhusten ei tarvitsisi lähteä liikenteeseen saastuttavilla kotteroillaan. Kukin valtio pitäköön huolen omistaan. Vanhusten kauppapalvelu on myös ihmisoikeuskysymys ainakin näin mettäkulmalaisten näkökulmasta katsottuna.

Peräkylänmies

Onko olemassa jokin järkevä syy sille, että Hämeenlinnan pohjoispuolen moottoritien molempien ramppien valot ovat olleet jo kaksi viikkoa pimeinä?

Pimeää kuin säkissä

On hälyttävää, jos kansalaisten mielipidettä kysellään kouluissa opettavista aineista.

Pike

Kyllä oppivelvollisuuden pitää kestää niin kauan, että se toinen aste on suoritettu. Vertaa keväällä ja syksyllä syntyneet. Eihän kesken jätetystä koulutuksesta ole hyötyä. Ja loppuun asti maksuton, jos kerran alkukin on.

Hassan, Janakkala

Mahtanee kuluvanakin vuonna Hämeenlinnan keskustan asunnot halventua, mikä olisi paha merkki kaupungin vetovoiman heikkenemisestä. Nyt olisi jo korkea aika keksiä keinoja moisen harvinaisen kaupunkitaantuman pysähdyttämiseksi. Kaupunkiimme olisi saatava talouden säpinää monin eri innovatiivisin keinoin, kun sitä perinteisellä hallintoedulla ei enää saada aikaan (viittaus ex-lääninhallitukseen ja nykyiseen maakunta- ja aluehallintoon).

Vauhtia!

Kiitos Rafael Hellsten hyvästä Hämeenlinnan kokoomuslaisia koskeneesta mielipiteestä (HäSa 3.1.).

Ex-kokkari

Aivan niin, Rafael Hellsten (HäSa 3.1.). Eikö viranhaltijalla ole tilannetajua ja etiikkaa? Ehkä Rimpelän työ hallinnossa on ollut liian leppoisaa? Viran ohessa on voinut pyörittää firmaa. Kaupunki ei voi tehdä vaikuttavuusarvioita, jos sidonnaisuuksia on liikaa! Korkein oikeus johtaa, kun ylin johto ei kykene.

Kuumaa puuroa

Joskus kaupunki esiintyy kuin omistaisi Luotsin ja sitten taas heittää sen erilleen, pärjäämään yksin. Hämeenlinna ei osaa kilpailuttaa ja suosii kunnan omia palveluntuottajia. Kaupunki on raha-vastuussa työllistämisestä, myös uudessa maakuntamallissa. Kaupungin sekoilu tekee Luotsista uhrin, vuodesta toiseen.

Sääli henkilöstöä

Luotsin johtaja kirjoitti säätiön tulevaisuudesta (HäSa 6.1.). Nuorien kannalta on leimaavaa, jos joutuu taloon, jossa kuntoutetaan Kelan ja kaupungin toimesta moniongelmaisia ja vammaisia. Se on uskallettava sanoa ääneen! Vanha Nuorten työpaja oli aikoinaan perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Pajan ei tarvinnut luoda järkyn isoa hallintohimmeliä rahoituksiensa ohjaamiseen ja kaupunki kantoi vastuun nuoristaan. Pukuvuokraamo, kierrätys, ompelimo ja atk-purku ovat tätä päivää, mutta Luotsin ohjaustoiminta erikseen ostettuna ”palveluna”…

Visioton kaupunki

Onhan se tietenkin mukavaa, kun on lapsilla ja muillakin luistinrata keskellä kaupunkia, Kauppatorilla. Mitenkähän tuo lienee tasapuolista niiden ihmisten kanssa jotka sattuvat asumaan Rengon tai Lammin, Tuuloksen, Hauhon Tai Kalvolan alueella? Eipä taida näillä sivukulmilla olla missään tekojääkenttää.

Rauno A. Järvinen, Tuulos

Miksi koira joku päivä pyrkii kulkemaan kulkutien oikeaa ja sitten taas joku toinen päivä vasenta reunaa, joskus taas jatkuvasti vaihdellen vasemman ja oikean puolen välillä. Tutkin asiaa ja huomasin, yllätys yllätys, että ”hän” pyrki aina sille puolelle tietä, mistä hajut tulivat, eli tuulen puolelle. Poukkoilua puolelta toiselle taas esiintyi, kun tuuli kävi joko edestä tai takaa.

Teoreetikko

Jos olisin Hämeenlinnan kaupungin päättäjä, mitä en onneksi ole, niin ilmoittaisin, että näiden monien haukkujen jälkeen en enää asetu ehdolle vaaleissa, vaan kaikki besserwisserit kehiin! Tässä on vaan se ongelma, että jos he tekevät sen, niin mistä ne ehdokkaat otetaan, kun besservissereistä ei siihen leikkiin ole.

Ehdokkaiden etsijä

Henkilöautojen ensirekisteröintien vähenemisestä (HäSa 3.1.) oltiin huolissaan. Jos tämän myötä henkilöautojen määrä liikenteessä vähenee, vähenevät päästötkin.

Autokanta pienemmäksi

Voi hyvä tavaton tämän lehden urheilutoimitus. Ei mitään tilastoa nuorten välieräpelistä Kanadaa vastaan. Ainoastaan Sihvosen väsyneet kommentit valmennuksen epäonnistumisesta.

Matti Ahola

Jälleen kiitos alanurkka ja Lahden Rauno. Lupaan itsekin olla tänä vuonna epätrendikäs. Sanavalmis sanansepittäjä tuo Rauno mielipiteineen. Toinen samanmoinen on tuo evp. polliisi, joka toisinaan vierailee palstoilla.

Valontekijä

Hyvä että Timo Heinonen kritisoi nykyistä hallitusta, koska sitä eivät äänestäjät valinneet. Eduskunnassahan on keskusta oikeistolla selvä enemmistö 122 paikkaa yhteensä, siis kok., ps., kesk., kd ja RKP.

Väistö oikealle

Voihan sitä edellistä hallitusta haukkua, jos se helpottaa. Nyt on kuitenkin punaviherhallitus vallankahvassa ja opposition tehtävä on arvostella ja tarjota vaihtoehtoja. Ja oikeassahan ärsyttävä Heinonen sähköautojen suhteen oli.

Arvi

Sanni Grahn-Laasonen voisitko kertoa, miten työttömyysturvan porrastaminen tai perhevapaauudistus lisäävät työpaikkoja? Timo Heinonen tätä ei ole kertonut vaikka samoja mantroja hokee. Jos työpaikkoja ei tule lisää, työllisyys ei parane esittämistänne uudistuksista huolimatta.

ReiPan

Aion katsoa istunnoista, kuinka oppositiossa oleva Grahn-Laasonen toteuttaa kehumaansa (HäSa 4.1.) kohteliaisuutta ja kiltteyttä. Kokoomus ei saanut perhevapaauudistusta aikaiseksi omalla nelivuotisella hallituskaudellaan. Lapsiperheelliset ”pienenevät ikäluokat” eivät päässeet valloittamaan työelämää ja valitsivat työn – lapsien teon sijaan.

Kilttiä?

Osallistu lyhyesti lukijoilta -keskusteluun:

Lähetä tekstiviesti: 045-739 602 80

Viestin alkuun: HS (väliyönti) kerro mielipiteesi, nimesi, mahdollinen nimimerkkisi sekä yhteystietosi

Sähköposti: mielipide@hameensanomat.fi

Kerro mielipiteesi, nimesi ja mahdollinen nimimerkkisi sekä yhteystietosi.