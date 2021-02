Lyhyesti lukijoilta: Naapurin puulämmitys alentaa eliniän odotettani

Suuressa kuvassa on syytä luopua fossiilisista polttoaineista. En ota kantaa turpeen fossiilisuuteen. Pienessä kuvassa voi asia näyttää toisenlaiselta. Tiedän kolmen rajanaapurini lämmitysmuodon: kaksi lämmittää polttoöljyllä ja yksi polttaa puita. Lähiympäristö- ja terveyshaitta on puunpoltosta kymmenkertainen verrattuna noihin kahteen puhtaaseen öljynpolttoon. Elämäniän odotukseni lyhenee kahdella vuodella tämän lähiympäristöhaitan vuoksi (jos tupakoisin, olisi lyhenemä 10 vuotta). Itselläni lämmitysmuotona on maalämpö.

Ympäristöaktivisti, Hattula

Lue myös: Pitäisikö jättää saastuttava sauna lämmittämättä? (11.2.2021)

Päättäjät osasivat hienosti luetella matkailukohteita (HäSa 12.2.2021), mutta unohtivat mainita mitä puuttuu: camping-alue! Aulangolle nykyaikainen leirintäalue ja äkkiä!

Karavaanari

Lepaanranta olisi sopiva paikka kalastusmatkailuyrittäjälle.

Heikki Koskela(kesk.), Kalvola

Kotihoidon tulevaisuus: sotealue ostaa kaupungin vuokratalot ja kokoaa kotihoidon asiakkaat niihin. Hoitaja ehtii hoitaa 15 asiakasta päivässä, kun aikaa ei kulu kohteesta toiseen siirtymiseen, eikä tarvita uusia hoitajia.

Hätilän äijä

Hämeenlinna jatkoi putoamistaan kaupunkiseutujen kuntarankingin yritysmyönteisyydessä. Seinäjoen seutukunta oli kärjessä jo 5. kerran. Seinäjoen väkiluku on mm. tästä syystä kasvanut vauhdikkaasti. Tällä palstalla on aikaisemminkin Hämeenlinnan kaupungin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa kehotettu tutustumisvierailuun Seinäjoelle, mutta ilmeisesti turhaan. Samalla voisitte tutustua siellä Aalto-keskukseenkin alkaen kaupungintalosta.

Mars matkaan!

Olen nyt asioinut itse ja läheisen kanssa Ojoisten ja Idänpään terveysasemilla ja saanut erinomaista palvelua, parkkipaikkoja on riittävästi ja palvelu pelaa. Pääterveysasemalla on totaalinen pysäköintiongelma, jos sinne siirretään myös kyseiset terveysasemat ja palvelu heikkenee. Pidän todella huonona, jos päätös terveysasemien lakkauttamisesta tehdään. Soten tuomat mahdollisuudet on ensin katsottava.

Jorma Hassinen, kuntavaaliehdokas (sd.), Hämeenlinna

Nimimerkki Konemestari emeritus kirjoitti kiireestä (HäSa 11.2.2021). Taitaa kuulua ajan henkeen, että asiat tehdään kiireellä. Laadulla ei aina ole väliä. Ei suoda aikaa kunnolla tekemiseen. Toivottavasti sitä ei pidetä kehityksenä, että suoriudutaan entistäkin nopeammin käyttäen vähemmän työaikaa (ja palkkaa) laadun kärsiessä.

Talous rules

Kirjaston portaista nimimerkille Konemestari emeritus: portaissa kompastujen vahingot eivät olleet vain lieviä. Totuus on, etten varmasti ikinä kuntoudu kokonaan. Reisiluun kaulan murtama vaati tekonivelleikkauksen, 10 päivää sairaalahoitoa ja sen jälkeen akuutti kotisairaanhoito. Huono käveleminen on aiheuttanut terveeseen lonkkaankin kipua

Liikaa kärsinyt

Toimittaja Sari Oksala on kirjoittanut alanurkassa raivostuttavan hyvän raivo-jutun (HäSa 15.2.2021). Raivoajia riittää joka lähtöön ja taatusti myös raivojuniin. Raivoajien meuhke ja älämölö pelottavat lapsia ja vanhuksia – toivottavasti myös muita raivoajia, toivottavasti sen takia, että ymmärtäisivät pitää turpansa tukossa.

Joku

Todella ihana ja koskettava juttu Leevi Lehtolan ja Kari Salon ystävyydestä sunnuntain lehdessä (HäSa 14.2.2021). En kyennyt lukemaan kuivin silmin. Aurinkoista kevättä kummallekin!

Ilonpisara

Timo Heinonen (HäSa 13.2.2021), vanhusten kotihoidon asiakasmäärä kaksinkertaistui jo edellisen hallituksen aikana. Silloin hallitus linjasi, että vanhusten on saatava elää kotonaan mahdollisimman pitkään. Valitusten määrän kolminkertaistuminen vuodesta 2016 on pitkän kehityksen tulos, josta on turha syyttää vain nykyistä hallitusta. Tekopyhyys ja unohtelu taitavat olla poliittisen toiminnan käyttövoima?

ReiPan

Voisiko kaupunki tiedottaa rokotustilanteesta? Viimeinen tieto on ajanvarauksen tukkeutumisesta. Milloin taas avautuu ja mille ryhmälle?

Ei nettiä

Sisäasiainministeri vieraili Hämeenlinnassa ja otti kantaa, ei suinkaan oman hallinnonalansa asioihin, vaan liikenneministeriön toimialaan kuuluvaan raide- ja maantieliikennöintiin. Taitaa ollakin nykyisen hallintotavan mukaista se, että sujuvasti unohdetaan oman tontin hoito ja neuvotaan asioissa, jotka kuuluvat toisen ministerin hoidettavaksi? ”Hoida ensin oma tonttisi ja vasta sen jälkeen neuvo kollegaasi”, sanoo viisaasti vanha kansanviisaus.

Peräkylänmies

Venäjän ulkoministeri Lavrov saneli, että jos Venäjän kanssa haluaa rauhaa, on oltava valmis sotaan. Tämän selkeämmin ei voi kehottaa Suomea liittymään Natoon. Yksin olemme taas ylivoiman edessä tiukilla ja meille voidaan sanella rauhanehdot.

Vaikka voissa paistaisi

Kovasti Nato-touhot ovat esillä, joten eiköhän liitytä, niin päästään maksamaan lisää jäsenmaksuja ja muita rahansiirtoja. Lisähyötynä päästäisiin lopultakin eroon tästä ns. hyvinvointivaltiosta.

Ventke