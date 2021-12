Lyhyesti lukijoilta: Nostetaan Sibelius-koti maamerkiksi tulevan tornitalon katolle

Sibeliuksen syntymäkodin paikalle on rakennettava korkea tornitalo, jonka katolle koti nostetaan. Tehokkaasti valaistuna koti näkyisi aina ensimmäisenä Hämeenlinnaa eri suunnista lähestyville. Ylhäältä vierailijoille avautuisi näköala, joka kuvastaisi säveltäjämestarin tuotantoa.

Ytte

Lue myös: Täsmentynyttä tietoa Hämeenlinnan Ykköskorttelin suunnitelmista: Jalankulkijat pääsevät kauppakäytävän kautta torille ja kävelykadulle (9.12.2021)

Menimme 29.12. walk-in-rokotukseen kello 11 ja tulimme takaisin ulos 11.40! Kaikki toimi kuin rasvattu! Varattu aika peruttiin samalla. Iso kiitos hyvästä palvelusta.

Kolmesti rokotettu

Lue myös: Walk-in-rokotukset eivät sovi kaikille, vaan tekevät etenkin vanhuksista ja vammaisista epätasa-arvoisia (27.12.2021)

Taannoin joku arvosteli rokotusten hoitoa Hämeenlinnassa. Yhdyn mielipiteeseensä. Jos kohta aletaan tarjota neljättä rokotetta Israelin malliin, voisi heittää romukoppaan nykyisen ajatuksen niputtaa kaikki yli 60-vuotiaat samaan rokotusryhmään. Jokainen tajuaa, että 90-vuotias on keskimäärin suuremmassa vaarassa kuin 60-vuotias vielä työelämässä oleva. Yli 90-vuotias äitini odottaa edelleen kolmatta piikkiä, kun iso osa paljon nuoremmista ilman terveysrajoitetta on jo rokotettu.

Arvosana 6

Postilla näkyvätkin olevan ihan omat liikennesäännöt, ainakin Kaurialassa, kun mopolla ajellaan ilman kypärää ja autolla pitkin jalkakäytäviä!

Kauhian hämmästynyt

Kiertokapulan Piia Kokon perusmaksuun liittyneeseen vastaukseen liittyen: kyllä selitykset ovat törkeitä. Ei tarvitse kuin käydä kaatopaikalla katsomassa. Lisäksi monet jätteet eivät tuo lisäkuluja, vaan ovat tuottoa: metalli, risut, puutarhajäte, purkupuu, akut ja elektroniikka. Eläväthän niistä romumiehet. Ihmiset, jotka vievät jätteet kaatopaikalle, eivät vissiin ole valittaneet maksuista.

Kauan kaatopaikalla asioinut yrittäjä

Voidaanko kuvitella, että Hämeenlinnan johtamisjärjestelmään syntyy poliittista pormestarimallin luonnetta inhimillisistä taustasyistä? Lehdessä esiteltiin puolueen jäsenyydestä luopunut uusi kaupunginjohtaja, jolle on jo sisäistynyt pormestarikokemusta (HäSa 24.12.). Kaupunginhallitus kokoustaa usein ja sen puheenjohtajalla on jo asioiden valmistelussakin poliittista vaikutusvaltaa ministerikokemusten ansiosta.

Puolipormestareita molemmat!

Jos on huolissaan kansanedustajien jaksamisesta hyvinvointialueen valtuustossa, kannattaa äänestää sellaista hyvää henkilöä, jolla ei vielä ole liikaa tehtäviä eli töitä.

Hassan, Janakkala

Suomen kansan oma eläkelaitos Kela on kaaoksessa. Miten elvyttävä hallitus on huomioinut Kelan epäasiallisen johtamiskulttuurin? Kela ohjaa viestissä antamaan lisätietoa. Lisätietoon Kela vastaa kuukausien päästä. Kela neuvoo asiakasta soittamaan ja antaa numeron. Numerossa nauhoite ilmoittaa, että on ruuhka ja heittää asiakkaan linjoilta. Mikään 2020-luvun asiakaspalvelu ei heitä pihalle soittajaa, joka tuhlasi rahansa soittoon. Miksi Kela a.) ei soita takaisin? b.) ei pyydä jättämään ääniviestiä, c.) ei hanki henkilöstöä palvelemaan asiakkaitaan, jos kerran pyytää asiakkaita ottamaan itseensä yhteyttä?

Ikäloppu pyroo

Kiitos teille kaikille, jotka otitte yhteyttä sähköisen palovaroittimen pariston vaihtoon liittyvään viestiini. Ainoa jolle asia kuuluu, isännöitsijä ja huolto, vaikenevat asian kuoliaaksi. Kumpikaan taho ei kerro eikä vastaa mitään asiaan liittyvää. Asia kuitenkin huolestuttaa vanhaa ihmistä. Onko liian suuri pyyntö vastata? Kiitos!

Myllymäeltä

Lue myös: Kiinteistöliiton edustaja vastaa tekstaripalstan kysymykseen: Kenelle kuuluu palovaroittimen pariston vaihto? (mielipide, 26.12.2021)